Waarom de olieprijs daalt, maar jij toch alsmaar duurder uit bent bij de pomp

De olieprijs daalt al maanden, maar aan de pomp merk je daar niets van. Sterker nog: tanken wordt opnieuw duurder. Hoe kan dat, terwijl een vat olie tientallen dollars goedkoper is dan begin dit jaar?

Olie en benzine raken los van elkaar

Waar de benzineprijs vroeger keurig meebewoog met de olieprijs, lijken de twee nu uit elkaar te lopen. Energie-econoom Hans van Cleef spreekt zelfs van een “ontkoppeling”. “Ik volg de brandstoftarieven al tien jaar en ze waren altijd met elkaar verbonden, net als tarwe en brood”, zegt hij.

Toch is die vergelijking inmiddels achterhaald. De olieprijs is flink gedaald, maar de prijzen aan de pomp blijven hardnekkig hoog. Begin 2025 kostte een vat Brentolie nog bijna 80 dollar, inmiddels iets meer dan 60. Toch betaal je nog altijd ruim 2,17 euro per liter benzine – vrijwel gelijk aan begin dit jaar.

Oorlog en raffinageproblemen

Volgens Paul van Selms van UnitedConsumers zit het probleem niet bij de olie zelf, maar bij het raffineren ervan. “Oekraïne voert al langer bombardementen uit op Russische raffinaderijen. Daardoor produceren die minder brandstof.” En dat heeft gevolgen voor de hele wereldmarkt. Landen die voorheen Russische benzine kochten, moeten nu elders terecht, waardoor de prijzen stijgen.

Daar komt bij dat de wereldwijde vraag naar brandstof hoog blijft, nu de economie zich herstelt van eerdere handelsspanningen. Het aanbod van ruwe olie is dus prima, maar de stap van olie naar benzine wordt steeds duurder.

Inflatie tikt overal door

Ook inflatie speelt een rol. Niet alleen de consument merkt het in de supermarkt, maar ook de olie-industrie. “Mensen in de sector willen meer verdienen als alles duurder wordt”, zegt Van Selms. Bovendien drijft internationale onrust – zoals spanningen tussen de VS en Venezuela – de prijzen verder op, doordat handelaren olie en brandstof gaan hamsteren.

Nederlandse belastingen doen de rest

Zelfs als de internationale markt rustiger wordt, blijft tanken in Nederland waarschijnlijk prijzig. De overheid verhoogt per januari opnieuw de accijns op benzine met 5,5 cent per liter. Daarmee wil Den Haag elektrisch rijden aantrekkelijker maken, maar het betekent dat de pompprijs nauwelijks nog onder de 2 euro zal zakken.

Wel zijn de kortingen bij tankstations groter dan ooit. Wie niet langs de snelweg tankt, kan tientallen centen per liter besparen. Toch betaalt iemand die korting uiteindelijk: de oliemaatschappijen rekenen het door in hun marges, en dat houdt de prijzen hoog.

Conclusie

De dalende olieprijs biedt geen garantie meer voor goedkopere benzine. Door raffinageproblemen, inflatie, geopolitieke onrust en hogere belastingen is de koppeling tussen olie en brandstof grotendeels verdwenen. Of zoals Van Cleef het zegt: “Ze zijn nog steeds verwant, maar de familieband is wel flink bekoeld.”