Volvo zweert dat verbod op verbrandingsmotoren goed is voor Europese auto-industrie

De baas van Volvo vindt dat het geplande verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2035 gewoon moet doorgaan. Anders zijn Europese automerken straks de Sjaak. Want China dendert gewoon door met elektrische auto’s.

Als het om nieuwe uitvindingen gaat, kunnen automerken flink tegenstribbelen. Håkan Samuelsson, de CEO van Volvo, sneert in een interview met The Guardian dat 30 procent van auto’s geen veiligheidsgordels zouden hebben, als ze niet verplicht waren. En wat te denken van katalysatoren? Het is dat ze verplicht zijn, anders zou geen autofabrikant die hoge kosten maken.

Schop onder de kont

Het punt dat de Volvo-topman wil maken, is dat Europese automerken een duwtje in de rug moeten krijgen wat betreft de transitie naar elektrische auto’s. Of beter nog, een schop onder hun kont.

Met name Duitse autofabrikanten kunnen wel zeggen dat de laadinfrastructuur gebrekkig is, de EV-prijzen hoog zijn en vooral het risico op massaal banenverlies enorm is, maar Samuelsson ziet dat anders. "Als Volkswagen en BMW hun voet van het elektrificatiepedaal halen, wordt de kloof met China alleen maar groter."

“De Chinezen zullen fabrieken bouwen in Hongarije, Slowakije, Roemenië ... in markten met lage arbeidskosten. Ik denk niet dat het mogelijk is om ze met heffingen buiten de EU te houden. Je moet ze gewoon recht in de ogen kijken en met ze concurreren", zegt hij.

“De Chinezen zullen niet aarzelen"

Samuelsson krijgt bijval van zijn collega bij Polestar. Michael Lohscheller voegt toe: “De Chinezen zullen niet aarzelen. Ze zullen de macht overnemen. Als Brussel de 2035-deadline uitstelt en zegt: 'Stop, we geven jullie nog vijf jaar', brengen ze echt honderden en duizenden banen in gevaar."

“Het is overduidelijk dat in Duitsland iedereen wil vasthouden aan het verleden. Ze willen niets veranderen, alleen verdedigen wat ze hebben. Ik heb recht van spreken omdat ik zelf Duits ben. In China en de VS is het zoiets van: 'Wat is het volgende idee? Wat is het volgende project? Wat is het volgende bedrijf dat we uitproberen?' Dat is een groot verschil. Het is een compleet andere mentaliteit."

Conclusie

Duizenden banen verliezen omdat je het verleden loslaat en elektrische auto’s móét bouwen, of duizenden banen verliezen omdat China je uit de markt heeft gedrukt. Het lijkt mij dat Europese automerken in het eerste scenario meer invloed kunnen uitoefen op hun eigen succes. Maar ja, ik speel op veilig. Ik heb in de auto altijd mijn gordel om.