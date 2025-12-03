Auto met verbrandingsmotor mag blijven na 2035, maar juich niet te vroeg

Nieuws

De Europese Unie komt mogelijk terug op het verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035. Maar er zit wel een flinke adder onder het gras.

Onder druk van met name Duitse autofabrikanten – die wijzen op een gebrekkige laadinfrastructuur, hoge EV-prijzen en het risico op massaal banenverlies – lijkt Brussel zijn koers te gaan verschuiven. De verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s blijft na 2035 mogelijk, maar alleen onder strikte voorwaarden.

Duitse druk lijkt te werken

Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt heeft een brief van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de doorslag gegeven.

Apostolos Tzitzikostas, EU-commissaris voor Duurzaam Transport en Toerisme, zegt dat de brief ‘zeer goed ontvangen’ is in Brussel. Hij bevestigt dat verbrandingsmotoren mogen blijven, mits ze draaien op laag-emissiebrandstoffen zoals synthetische brandstoffen en biobrandstoffen.

Voor- en nadelen van HVO100

Een concreet voorbeeld is HVO100, een volledig hernieuwbare dieselvariant op basis van plantaardige oliën en dierlijke vetten. BMW tankt deze brandstof al bij dieselauto’s die het in Duitsland bouwt.

Volgens het merk daalt de CO₂-uitstoot daarmee met zo’n 90 procent. Toch zitten er ook potentiële nadelen aan hernieuwbare diesel. Wil het echt milieuvriendelijk zijn, dan moet het van daartoe geschikte afvalstoffen worden gemaakt. Helaas zijn die op dit moment nog onvoldoende voorhanden.

In dat geval kan het risico ontstaan dat de producenten hun toevlucht nemen tot bijvoorbeeld maïs. Dat zou dan worden onttrokken aan de voedselindustrie. Om op grote schaal palmolie te gebruiken is evenmin een goed idee, omdat je daarmee ontbossing in de hand werkt.

En hoe zit het synthetische benzine?

Ook synthetische benzine behoort tot de opties. Porsche experimenteert al jaren met eFuel en produceert sinds eind 2022 synthetische brandstof in een fabriek in Chili. Daar wordt water en CO₂ met behulp van windenergie omgezet in bijna CO₂-neutrale benzine. Vooralsnog is de productie daarvan peperduur.

Nog veel openstaande vragen

De EU zou de details van het nieuwe ‘autopakket’ op 10 december bekendmaken, maar dat is verschoven naar later deze maand. Het is nog onduidelijk wat de plannen zijn met plug-in hybrides en auto’s met range-extenders. Als ze op schone brandstoffen rijden, ligt het voor de hand dat ze ook na 2035 nog verkocht mogen worden. Maar hoe het zit met PHEV’s en range-extenders die op fossiele brandstoffen draaien, is nog onduidelijk.

Ook infrastructuur biobrandstoffen problematisch

De vraag is bovendien of de infrastructuur voor synthetische en biobrandstoffen binnen negen jaar op orde kan zijn. Veel experts achten dat onrealistisch. Wat er ook gebeurt: het besluit gaat alleen over de verkoop van nieuwe auto’s. Bestaande auto’s mogen gewoon op reguliere benzine of diesel blijven rijden.