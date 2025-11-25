Top 10 van bestverkochte PHEV's legt verhoudingen in autowereld pijnlijk bloot

Nieuws

Ooit waren het Europese merken die de scepter zwaaiden in de autowereld. Als je nu kijkt naar de markt voor plug-in hybrides, zie je echter dat dat allang niet meer het geval is …



De wereldwijde top tien PHEV’s van 2025 bestaat namelijk uitsluitend uit Chinese modellen – zonder ook maar één westerse auto in zicht. Waar Tesla de volledig elektrische markt nog deels domineert (zie artikel hieronder), is de PHEV-wereld volledig in handen van China.

De BYD Song Plus, ook bekend als Seal U, voert de lijst aan met ruim 262.000 verkopen in de eerste negen maanden van 2025. Daarachter volgen de BYD Qin Plus en Song Pro, met respectievelijk 192.000 en 175.000 verkochte exemplaren.

BYD dominant

Het is bijna absurd: BYD vult zeven van de tien plekken in de lijst. Alleen Li Auto, Aito en Geely weten met een enkel model een plekje in de top tien te bemachtigen. BYD mag dan in Nederland een kleine speler zijn, het merk is uitgegroeid tot een wereldmacht.

De top tien populairste PHEV's van 2025

Positie Model Verkoop jan–sept 2025 1 BYD Song Plus / Seal U 262.445 2 BYD Qin Plus 192.479 3 BYD Song Pro 175.263 4 BYD Seal 6 167.577 5 Li Auto L6 135.068 6 BYD Qin L 132.794 7 BYD Destroyer 05 / Seal 05 120.790 8 BYD Song L 110.129 9 Aito M8 104.327 10 Geely Galaxy Starship 7 99.817

Europa kijkt toe

Voor Europese en Amerikaanse merken is dit lijstje ronduit pijnlijk. Merken als BMW, Mercedes en Volvo waren ooit pioniers op het gebied van plug-in hybrides, maar ze worden simpelweg ingehaald. Dat komt vooral door de prijs en de techniek. Waar een Europese PHEV vaak duurder is, weten de Chinese modellen met een aantrekkelijke prijs en moderne technologie een veel breder publiek te bereiken.

De Chinese overmacht groeit

BYD’s marktaandeel in het totale ‘elektrische’ segment, dus PHEV’s en EV’s bij elkaar opgeteld, ligt inmiddels op bijna 20 procent. Dat is ruim het dubbele van Tesla, dat met zijn pure EV-aanbod blijft steken rond de 8 procent. En aangezien elektrificatie toch echt de toekomst is, denderen de Chinese merken door.