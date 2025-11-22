Waarom Europa vol afschuw naar de top 10 bestverkochte EV's ter wereld kijkt

Nieuws

Ooit was Europa het centrum van de autowereld, met merken die wereldwijd de toon zetten. Maar kijk je naar de elektrische markt van 2025, dan zie je hoe drastisch de verhoudingen zijn verschoven.



Als je de tien populairste elektrische auto’s wereldwijd op een rijtje zet, valt een aantal dingen op: Tesla voert nog wel de ranglijst aan, maar verder is het China dat de dienst uitmaakt. Europese merken? Die komen in de top tien niet eens meer voor.

Tesla blijft dominant

De Tesla Model Y is met ruime voorsprong de populairste elektrische auto ter wereld. Van januari tot en met september 2025 gingen er ruim 808.000 exemplaren over de toonbank – ruim twee keer zoveel als de nummer twee, de Tesla Model 3. Tesla behoudt daarmee de eerste twee plekken op de wereldranglijst, ondanks dalende verkopen wereldwijd én de nieuwe richting die het merk inslaat naar robotica en kunstmatige intelligentie.

China vult de rest van de top tien

Na de twee Amerikanen volgt een indrukwekkende reeks van acht Chinese modellen. De Geely Geome Xingyuan (foto links) pakt de derde plek met ruim 340.000 verkopen, gevolgd door de BYD Seagull (ook bekend als BYD Dolphin Surf) en de Wuling Mini (foto midden). Opvallend is ook de opkomst van nieuwkomers als Xiaomi, dat met zijn immens populaire SU7 (foto rechts) meteen in de top tien staat. BYD bevestigt ondertussen zijn dominantie met maar liefst vier modellen in de lijst.

Europa en Japan buitenspel

Opvallend is vooral wat niet in de lijst staat. Geen enkele Europese, Japanse of Koreaanse auto weet zich in de mondiale top tien te wurmen. Tesla is daarmee het enige westerse merk in een top tien die verder volledig door Chinese merken wordt gedomineerd. Die winnen klanten door de nieuwste technologieën te koppelen aan een rijke uitrusting en vooral messcherpe prijzen.

De cijfers spreken boekdelen

Positie Model Verkoop jan–sept 2025 1 Tesla Model Y 808.173 2 Tesla Model 3 369.756 3 Geely Geome Xingyuan 343.514 4 BYD Seagull / Dolphin Surf 292.579 5 Wuling Mini 287.082 6 Xiaomi SU7 219.810 7 BYD Yuan Plus / Atto 3 184.300 8 BYD Yuan Up / Atto 2 174.137 9 BYD Dolphin 162.744 10 Xpeng M03 131.812

Een dreigend signaal

Dat acht van de tien populairste EV’s Chinees zijn, zegt alles over hoe snel de verhoudingen verschuiven. Terwijl Europa worstelt met hoge productiekosten, vertragingen en een stagnerende vraag naar EV's, verovert China de wereldmarkt met betaalbare, goed uitgeruste modellen. Zelfs Tesla – nog altijd koploper – merkt dat de Chinese concurrentie snel dichterbij komt.

BYD’s marktaandeel in het totale ‘elektrische’ segment, dus PHEV’s en EV’s bij elkaar, ligt inmiddels op bijna 20 procent. Dat is ruim het dubbele van Tesla, dat met zijn pure EV-aanbod blijft steken rond de 8 procent. Als de trend zich voortzet, zal het niet lang meer duren voordat BYD Tesla ook op dit vlak inhaalt.