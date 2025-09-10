Hoe doen de Chinese automerken het in Nederland?

Nieuws

Wereldwijd plussen de Chinese automerken flink dit jaar, maar hoe zit dat in Nederland? We duiken in de verkoopcijfers en zien een duidelijke trend.

Eerder schreven we al over het steeds groter wordende marktaandeel van Chinese automerken wereldwijd (zie artikel hieronder). Als we naar de verkoopcijfers in Nederland kijken, zien we nog niet zo’n stevige groei van Chinezen. Wél zijn er hoge scores voor Europese merken in Chinese handen …

Volvo verkoopt het beste, maar ...

Volvo verkoopt veruit de meeste auto’s van alle merken met een Chinese eigenaar: 12.264 stuks om precies te zijn. Het is van origine een Zweeds merk, maar kwam in 2010 in Chinese handen, toen Geely het merk overnam van Ford. Niet alle kopers zullen dat weten.

Toch zal Volvo niet blij zijn als ze naar de verkoopcijfers kijken. In dezelfde periode vorig jaar verkocht het merk namelijk 10.064 meer auto’s. Vooral de Volvo EX30 levert flink in. In 2024 gingen er nog 7187 EX30’s over de toonbank van januari tot augustus, dit jaar stokt de teller al bij 2551 exemplaren. Ook de Volvo XC40/EX40 is een stuk minder populair dit jaar (1316 verkopen) ten opzichte van vorig jaar (5999 verkopen).

Europese associatie werkt

Toch werkt een Europese naam of achtergrond beter in Nederland. Ook Polestar (1605 verkopen) en MG (1688 verkopen) behoren dit jaar tot de hoogvliegers. Hoewel beide merken in Chinese handen zijn, roepen ze bij veel Nederlanders eerder associaties op met Scandinavië of Groot-Brittannië dan met Shenzhen of Shanghai.

Ook Lynk & Co doet het best goed, met 1871 verkochte auto's. Dat is officieel geen ‘puur’ Chinees merk, maar een joint venture van Geely en Volvo. Wel blijven de verkopen flink achter bij topjaar 2023, toen het merk 6109 auto’s aan de man wist te brengen. De abonnementsformule sloeg aanvankelijk aan, maar in de praktijk werkte het zo slecht dat Lynk & Co rechtszaken aan zijn broek kreeg.

BYD groeit, maar langzaam

Als we kijken naar de rest van de Chinese merken, verkoopt BYD het beste. De 2445 verkopen komen voornamelijk op het conto van de BYD Seal U (1438 verkopen). Ook de op leeftijd rakende BYD Atto 3 scoort nog aardig (391 verkopen).

Hoewel dat neerkomt op een stijging van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar, blijven de aantallen relatief laag. Zeker als je bedenkt dat BYD wereldwijd in de eerste acht maanden van dit jaar al ruim 2,8 miljoen auto’s verkocht.

De middenmoot: Zeekr, Xpeng, Leapmotor

In de subtop vinden we merken die nog geen vaste plek in het straatbeeld hebben, maar wel langzaam groeien. Zeekr, het luxemerk van Geely, verkocht dit jaar 819 auto's. Xpeng noteerde er 661, Leapmotor 477. Vooral Leapmotor is een merk om rekening mee te houden: het is nog weinig bekend bij het grote publiek, maar toch al aardig onderweg. Stellantis heeft een belang van 51 procent in Leapmotor International.

Premium werkt niet

Nio, dat veel media-aandacht krijgt vanwege zijn batterijwisselstations en tech-imago, blijft met 98 registraties (Firefly meegerekend) achter. Hetzelfde geldt voor merken als Voyah (27 auto's), Hongqi (24) en Aiways (19). Gezien het gebrek aan succes van Nio en Hongqi lijkt de Nederlandse koper nog niet klaar voor dure auto’s uit China.



Aiways is nog wel formeel actief in Nederland, maar de afgelopen maanden werd geen enkele auto geregistreerd. Het merk lijkt bij ons geen toekomst te hebben.

Conclusie

De opmars van Chinese automerken in Nederland is voorzichtig begonnen, maar een grote doorbraak blijft nog uit. Merken met Europese roots of een Europese naam, zoals MG en Polestar, doen het beter dan onbekende Chinese namen. Toch is de basis gelegd. En als de prijs-kwaliteitverhouding zich blijft ontwikkelen zoals nu, is de kans groot dat het tij keert.