Tesla-verkopen zakken als een kaartenhuis in elkaar, dit merk profiteert gretig

Jarenlang was in Europa the sky the limit voor Tesla. Maar nu lijkt de magie uitgewerkt. Vooral één merk profiteert optimaal van de kelderende Tesla-verkopen.

Tesla’s verkoopcijfers kelderen in Europa

Tesla stond ooit bovenaan de Europese EV-ranglijst, maar dat is verleden tijd. Volkswagen nam eerder al de koppositie over (zie artikel hieronder) en nu storten de Tesla-cijfers nog verder ineen. Volgens cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA daalde het aantal registraties in de eerste zeven maanden van 2025 met maar liefst 43,5 procent – van ruim 137.000 naar nog geen 78.000 auto’s. In juli alleen zakte de verkoop met 42,4 procent.

EV-markt groeit, maar Tesla profiteert niet

Opvallend genoeg groeit de totale EV-markt in de EU juist stevig door. Van januari tot juli steeg het marktaandeel van elektrische auto’s van 12,4 naar 15,6 procent. Meer dan een miljoen Europeanen stapten in een nieuwe EV, maar veel minder kozen daarbij voor Tesla. Het merk kampt met een relatief verouderd en bovendien compact modellengamma en mist frisse modellen die het kunnen opnemen tegen de goedkoopste modellen van Europese merken én de scherpe aanval van Chinese fabrikanten.

BYD jaagt door met recordgroei

BYD is het schoolvoorbeeld van die laatstgenoemde categorie. De grootste EV-bouwer ter wereld verkocht in Europa 251 procent meer auto’s dan vorig jaar – goed voor bijna 60.000 registraties tot nu toe. Alleen al in juli leverde BYD zo’n 9.700 auto’s af. Daarmee snoept het merk in rap tempo marktaandeel af van Tesla en de gevestigde Europese orde.

Elon Musk en de imagoschade

Dat steeds minder mensen voor Tesla kiezen, is deels te verklaren door de fikse imagoschade die Tesla heeft opgelopen. CEO Elon Musk kwam in opspraak door zijn omstreden politieke activiteiten en uitspattingen, en dat heeft veel potentiële klanten afgeschrikt. Daarnaast lijkt de focus van Tesla te verschuiven naar AI, robots en robotaxi’s.

Hoewel deze projecten best potentie kunnen hebben voor het bedrijf, lijkt dit slecht nieuws voor de autodivisie. Dat blijkt wel uit de tegenvallende verkoopcijfers van de pas sterk verbeterde Tesla Model Y en Tesla Model 3. De Model X en Model S spelen al jaren geen rol van betekenis meer en zijn in veel markten (zoals die in Nederland) niet meer verkrijgbaar.

Wereldwijd zakken de resultaten mee omlaag. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 12 procent en de leveringen met 13 procent. Daarbovenop verdwijnen in de VS binnenkort diverse belastingvoordelen voor EV-kopers. Voor Tesla beloven de komende maanden dus allerminst makkelijker te worden. En dat terwijl BYD juist de wind in de zeilen lijkt te hebben ...