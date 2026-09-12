Tests

Vierwielaandrijving, veel ruimte, 380 pk en ruim 500 kilometer bereik. Op papier is de Toyota bZ4X Touring AWD een serieuze concurrent voor de Tesla Model Y.

De Toyota bZ4X Touring is 4 centi­meter langer dan de Tesla Model Y en de gewone Toyota bZ4X wordt in de lengte met zelfs 14 centimeter afgetroefd. Hij biedt dan ook duidelijk meer ruimte voor inzittenden en bagage dan z’n kleine broer. De Model Y weet-ie dan weer niet met grote cijfers te verslaan. Sterker nog, de Amerikaan heeft duidelijk meer bagageruimte.

Maar de aantrekkingskracht van de nieuwe Toyota zit niet alleen in zijn formaat. Ook het hoge vermogen en de vierwielaandrijving van de luxe Executive-uitvoering die wij rijden, zijn verleidelijk. Zeker gezien het relatief kleine prijsverschil (4000 euro) met de FWD-versie.

Robuust en strak

Net als zijn kleinere broer heeft de Toyota bZ4X Touring kunststof beschermranden rond de carrosserie en het lijkt alsof dezelfde toeleverancier een groot deel van het interieur voor z’n rekening heeft genomen. Mooi of hoogwaardig is dat niet, wel past het bij het praktische karakter van de auto. Alles voelt robuust aan en steekt strak in elkaar. Bij de Touring klopt dat nog net iets beter dan bij de gewone bZ4X.

Als een sumoworstelaar

De optioneel vierwielaangedreven bZ4X Touring richt zich op mensen die een grote SUV te lomp vinden, maar wel met gezin, bagage en sportspullen zonder moeite de laatste onverharde kilometers naar hun skihut of afgelegen Zweedse stuga willen afleggen.

De Japanner slikt oneffenheden met hetzelfde gemak waarmee een sumoworstelaar een kilo wagyu-biefstuk wegtikt - voor z’n ontbijt. Hierbij merk je dat-ie een langere wielbasis heeft dan de gewone bZ4X.

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De Touring deint niet na, stoot niet hard door en helt maar heel bescheiden over. Zelfs diep liggende putdeksels en gemene richels worden keurig weggefilterd. Het gevolg: op onverhard wegdek voel je minder de behoefte om elke kuil te ontwijken, en dat rijdt toch net even wat relaxter.

Gewicht bZ4X Touring is schrikken

Ook op de snelweg komt de bZ4X Touring meer dan vlot mee, geholpen door een systeemvermogen van liefst 380 pk. Hoewel hij daarmee binnen 4,5 seconden naar de honderd sprint, is de auto geen uitgesproken sportieveling. De enige rijmodus naast de diverse terreinstanden, is Eco. Eerlijk gezegd past dat ook prima bij deze auto.

Hoewel, in bochten weet de grote Toyota zijn leeg­gewicht van 2,1 ton knap te verbergen. Door de nieuwe afstemming van de vierwiel­aandrijving stuurt hij overtuigender in en geeft hij ook op nat wegdek veel vertrouwen. Zelfs in krappe haarspeldbochten voelt de 4,83 meter lange Toyota niet log of traag aan. En omdat ook de Touring is uitgerust met Grip Control, schrikt hij niet van modder, sneeuw of wat serieuzer terreinwerk.

Dit verbruikt de Toyota bZ4X Touring

Wie afwisselend klimt, stevig doorrijdt en onverhard terrein opzoekt, vraagt natuurlijk het nodige van de auto. Het officiële WLTP-­verbruik van de Executive-uitvoering met de optionele 20-inch wielen bedraagt 15,5 kWh per 100 kilometer. In de praktijk ziet het ­plaatje er anders uit. Maar goed, we reden dan ook een sterk afwisselende route door Slovenië, met steile bergwegen, hobbelige velden en stukken snelweg.

Na ruim 80 kilometer kwamen we uit op een gemiddeld verbruik van 21,7 kWh/100 km. Onder normale Nederlandse omstandigheden moet dat een stuk lager kunnen. Wie kiest voor de standaardwielen van 18 inch, kan de energieconsumptie sowieso nog iets verder drukken.

Snelladen, ook bij strenge vorst

Dankzij de standaard warmtepomp en ­laadconditionering moet de batterij zelfs bij buitentemperaturen tot min 20 graden Celsius binnen 30 minuten van 10 naar 80 procent kunnen laden. De accucapaciteit bedraagt 74,7 kWh en de gezondheid van de batterij kan bij regulier onderhoud in de werkplaats in het systeem worden vastgelegd en is vervolgens op te roepen via het digitale instrumentarium.

Dat display staat hoog achter het stuur, bijna op de plek waar je normaal een head-up display zou verwachten. De hoeveelheid informatie is groot, maar de indeling had wat overzichtelijker gemogen. Net zoals de hoeveelheid knoppen op het stuur te veel van het goede is.

1 miljoen km garantie

Een stuk helderder dan het instrumentarium, is de garantie die je op de auto krijgt. Tien jaar op alles, met een maximum van 200.000 kilometer. De trotse adder bóven het gras is de uitzondering voor het accupakket. Dat garandeert Toyota tot liefst 1 miljoen kilometer. Geen hond die dat haalt binnen tien jaar, maar het schept wel vertrouwen. En dat noemen we nu goede marketing.

Had je stiekem al gekeken hoeveel de ­testauto kost en ben je daarvan geschrokken? Geen nood, als jouw ‘berghut’ op de Hondsrug staat en jouw ‘Zweedse zomerhuisje’ in een keurig rijtje op een Veluwse camping is gebouwd, volstaat waarschijnlijk ook een voorwielaangedreven bZ4X Touring. Die is er vanaf 48.995 euro en heeft ‘slechts’ 227 pk, maar komt ook verder op een volle accu (591 km WLTP).

Conclusie

De bZ4X Touring is praktisch en robuust. Er zijn maar weinig situaties te bedenken waarin deze Toyota tekortschiet. Dus wil je een goede en ruime EV, maar heb je geen zin om Musk nog stinkender rijk te maken, dan zouden we deze Toyota een keer meenemen voor een proefrit.