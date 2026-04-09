Het land van de pick-up zwicht voor deze geflopte elektrische Toyota

Bij ons struikel je over de Kia’s en de Volkswagens, maar welke auto’s zijn populair in de Verenigde Staten? Eén elektrisch model van Toyota doet het uitzonderlijk goed, maar de magie van Alfa Romeo is uitgewerkt.

In de Verenigde Staten is alles anders. De Toyota RAV4, bij ons een behoorlijke SUV, wordt daar aangeprezen als compact model. En terwijl in Nederland alleen aannemers zonder schaamte in een veel te dikke pick-up durven te rijden, worden ze in Amerika in enorme aantallen verkocht.

De Amerikaanse verkoopcijfers over de eerste drie maanden van 2026 zijn bekend. Bij Stellantis wordt er gehuild en gelachen. RAM gaat als en malle, maar bij Alfa Romeo staan de gezichten op onweer. En Toyota heeft zowaar succes met een verrassend goed presterende elektrische auto …

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Winnaar 1: RAM

Zeker niet alle merken bij Stellantis zijn in mineur. RAM is juist hartstikke populair. Terwijl zowel de Chevrolet Silverado als de Ford F-serie in het eerste kwartaal minder goed verkochten, steeg de populariteit van de RAM-pick-ups. Er werden 98.425 'bakkies' op kenteken gezet, 25 procent meer dan vorig jaar.

Winnaar 2: Ford Mustang

In Nederland is de Ford Mustang niet eens meer via de officiële Ford-importeur te koop, vanwege het exorbitante bpm-bedrag. Maar in de VS koop je er een voor omgerekend 30.000 euro. En dat doen Amerikanen dan ook graag. Fords iconische pony car kende een uitstekend eerste kwartaal, met 14.074 verkochte exemplaren. Dat is 50 procent meer dan vorig jaar.

Winnaar 3: Toyota bZ4X

Huh, maar Amerikanen moeten toch niets hebben van elektrische auto’s? Dat klopt maar deels. De gefacelifte Toyota bZ4X wist meer dan 10.000 mensen tot een koopcontract te verleiden, een stijging van 79 procent. En dan moet de Touring, die in de VS de naam Woodland krijgt, nog op de markt komen.

De elektrische Lexus RZ deed het procentueel zelfs nog beter, met een stijging van 207 procent naar 4456 stuks.

Verliezer 1: Alfa Romeo

Jazeker, je kunt in de VS een Alfa Romeo kopen, alleen doet niemand het. De verkopen van het merk daalden tot onder de 1000 stuks; Alfa Romeo bleef steken op 919 exemplaren. De Stelvio is goed voor 429 registraties, de Giulia volgt met 252. Hekkensluiter is de Tonale; 238 Amerikanen kochten er dit jaar een.

Verliezer 2: Stellantis-EV’s

Terwijl de EV’s van Toyota het verrassend goed doen, kregen alle elektrische modellen van Stellantis in het eerste kwartaal juist een flinke klap.

De Wagoneer S van Jeep wam uit op slechts 175 verkochte exemplaren, een daling van 93 procent ten opzichte van de 2595 stuks van vorig jaar. Ook de Dodge Charger Daytona schoot in de min, 240 verkochte auto’s betekent een min van 88 procent. Eerlijk is eerlijk: de matige cijfers zijn grotendeels te verklaren door de komst van een Charger met benzinemotor.

Tot slot: 68 Amerikanen kochten dit jaar een Fiat 500e.

