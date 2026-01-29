Toyota gelooft nu dat EV-batterijen langer meegaan dan benzinemotoren

Nieuws

Of het nu gaat om auto's met benzinemotor of hybrides, steevast scoren Toyota's hoog in betrouwbaarheidsonderzoeken. Des te opmerkelijker is het dat juist Toyota batterijtechniek nog meer lijkt te vertrouwen dan verbrandingsmotoren ...

In de jaren zeventig mocht je blij zijn als je een jaar garantie kreeg op een nieuwe auto. Het eerste automerk dat die grens doorbrak, was Toyota. Vanaf 1 januari 1978 kregen Nederlanders die een nieuwe Starlet, Corolla, Carina, Celica of Crown de dealerpoorten uitreden, twee jaar garantie op hun auto. Zij het met een maximum van 100.000 km.

Het duurde even, maar uiteindelijk volgden meer fabrikanten schoorvoetend het Toyota-voorbeeld. Waarop Toyota vaak reageerde door hun garantievoorwaarden nóg verder op te rekken.

10 jaar garantie op Toyota's

Zo verlengde de Nederlandse Toyota-importeur de garantie op zijn modellen in 2025 nog van 5 tot 10 jaar. Met terugwerkende kracht, nota bene. Hoe dat kan? Natuurlijk heeft de importeur veel vertrouwen in zijn product, maar uiteraard zitten er ook wel voorwaarden aan die genereuze garantie.

Bijvoorbeeld dat je de auto periodiek volgens fabrieksvoorschrift laat onderhouden. En o ja, er zit ook een maximum aantal kilometers aan gebonden: als de teller voor het tiende levensjaar de 200.000 passeert, is het uit met de garantiepret. Tenminste, als je een hybride-, benzine- of diesel-Toyota (Hilux of LandCruiser) hebt ...

1 miljoen km garantie op batterij elektrische Toyota's

Voor zijn elektrische modellen is Toyota nog een stuk guller met zijn garantie. Die kent weliswaar eveneens een tijdsduur van 10 jaar, maar de kilometergrens ligt veel verder. Tenminste, voor de hoogvoltbatterij. Daarvoor trekt de dealer pas na 1.000.000 (1 miljoen!) kilometer de grens.



Overigens gaan de Lexus-collega's nog een stapje verder. Zij mogen hun klanten 15 jaar garantie op de aandrijfbatterij aanbieden, eveneens met een maximum van 1 miljoen kilometer.

Voorwaarden extra batterijgarantie Toyota-EV's

De extra lange Toyota-garantie tot 1 miljoen kilometer geldt voor technische mankementen. Ze beschermt tevens tegen degradatie tot een grens van 70 procent van de oorspronkelijke netto batterijcapaciteit.

Net als bij zijn andere modellen, vraagt Toyota wel dat je je EV - aantoonbaar - volgens de voorschriften van de fabrikant laat onderhouden. Wordt daaraan voldaan, dan gelden de verruimde garantievoorwaarden voor de volgende batterij-elektrische modellen:

Voor de Proace-modellen - met Stellantis-wortels - wordt een maximum van 300.000 kilometer gehanteerd.

Gratis tussentijdse accucheck

Na elke onderhoudsbeurt wordt de batterijgarantie automatisch verlengd. Tevens voer de dealer tijdens het onderhoud gratis een batterijcontrolecheck uit. Zo wordt de batterijconditie goed in de gaten gehouden.

Concluderend mogen we wel zeggen dat Toyota met deze stap de mond snoert van alle EV-sceptici die maar blijven hameren op het risico van voortijdig sneuvelende batterijen. Want als zelfs deze betrouwbaarheidskampioen meer garantie geeft op hoogvoltaccu's dan op verbrandingsmotoren ...