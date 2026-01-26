In de top 5 van betrouwbaarste auto's staan twee merken die jij niet verwacht

Nieuws

Hecht je veel waarde aan de betrouwbaarheid van auto’s? Wij ook, daarom kijken we altijd reikhalzend uit naar het periodieke onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. Dat van 2026 kent een paar bijzondere verrassingen.

Onderzoeken naar de mankementen, de betrouwbaarheid en pechgevoeligheid van auto's heb je in allerlei soorten en maten. En natuurlijk zijn onderzoeken van pechhulporganisaties als de ADAC of keuringsinstanties als de GTÜ interessant.

Daar kun je tegenin brengen dat veel van hun bevindingen weinig te maken hebben met de betrouwbaarheid van de auto en des te meer met de staat van onderhoud. Denk hierbij aan versleten banden, verkeerd afgestelde lampen en lekkende pakkingen.

Consumenten zelf aan het woord

De Consumentenbond gaat anders te werk. Die vraagt duizenden automobilisten bij te houden hoeveel mankementen hun auto vertoont. Daar blijft het niet bij, want ook de ernst van de ervaren problemen wordt gewogen.

Zo telt een defect waardoor je langs de kant van de weg strandt, zwaarder dan een probleem waarmee je meteen naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder puntenaftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse van de Consumentenbond in een betrouwbaarheidscijfer van 1 tot 10.

50.000 bestuurders bevraagd

Voor het jongste onderzoek verzamelde de organisatie de gegevens van 50.000 Nederlandse bestuurders, en dat geeft een mooie, objectieve inkijk in de betrouwbaarheid van de diverse merken en modellen.

Helemaal boven in de lijst vinden we uitsluitend auto's van Japanse makelij. Dat is geen verrassing, want dat is al sinds jaar en dag het geval. Wel verrast zijn we door de twee merken op de gedeelde vijfde plaats.

Twee verrassende merken in de top 5

Die komen niet uit Japan, en ook niet uit Zuid-Korea, maar uit China en Amerika. Zo wordt de scepsis die veel consumenten nog hebben over auto’s uit China, in elk geval door één merk gelogenstraft: BYD. Dat is geldt in zekere mate ook voor Polestar, dat nog een nette 7,2 binnen hengelt.

Twee andere merken van Chinese origine staan er minder goed op. Lynk & Co staat derde van onderen met een 6,2, terwijl MG genoegen moet nemen met een wel heel krappe voldoende: 5,9. Die is goed voor de één na laatste plaats. De rode lantaarn is voor Land Rover. Het Britse merk komt niet verder dan een wel heel treurige 4,6.

En of die Chinese surprise nog niet genoeg is, haalt Tesla een even hoge score als BYD. Veel mensen associëren de auto’s van Elon Musk nog altijd met spontaan afvallende bumpers, waterlekkages en afbladderende lak.

Afgaand op het jongste onderzoek van de Consumentenbond is dat niet meer het geval. Sterker nog, als de scores van de (al lang meelopende) Model S (5,6) niet waren meegenomen, dan had Tesla nog veel hoger in de lijst gestaan. Want de Tesla Model 3 (8,6) en Model Y (9,3) krijgen veel hogere rapportcijfers.

Top 10 betrouwbaarste automerken

Positie Merk Score 1. Lexus 8,9 2. Suzuki , Toyota 8,7 3. Subaru 8,6 4. Honda 8,5 5. BYD, Tesla 8,4 6. Mazda 8,3 7. Smart 8,3 8. Kia 8,2 9. Mitsubishi 8,2 10. BMW, Hyundai, Mini 8,1

Bron: Consumentenbond.

Betrouwbaarste automodellen

Met die merkenlijst voor je neus, zal het je niet verbazen dat de top van de modellenlijst ook door Japanners wordt gedomineerd.

'Vreemde eenden' in de hoogste rangen van de betrouwbaarheidsbijt zijn de al genoemde Tesla Model Y, een aantal BMW's, een Mini en een Skoda. Dat er ook een paar Zuid-Koreanen in staan, is gezien de onderzoeksresultaten van de laatste jaren minder verrassend.

Positie Model Score 1. Toyota Aygo X (2022–nu) 9,7 2. Toyota Prius (2016–’23) 9,5 3. Lexus IS (2013–’20) 9,4

Na de Lexus IS volgen zes auto’s met een 9,3, vier auto’s met een 9,2 en eveneens vier met een 9,1. Deze worden gevolgd door zeven auto’s met een negen rond.

Modellen met minstens een 9,0 voor betrouwbaarheid

Score Modellen 9,3 BMW i3

Mazda MX-5 (2015–nu)

Suzuki Celerio

Tesla Model Y

Toyota C-HR (2023–nu)

Toyota RAV4 (2018–nu) 9,2 BMW iX3 (2020–nu)

Honda HR-V (2022–nu)

Lexus NX (2014–’21)

Suzuki Ignis (2017–nu) 9,1 Kia Niro (2022–nu)

Mitsubishi Eclipse Cross (2017–’25)

Skoda Citigo

Subaru XV 9,0 BMW X1 (2022–nu)

Hyundai i10 (2020–nu)

Kia Rio (2017–’23)

Lexus CT 200h

Lexus NX (2022–nu)

Mazda 2 (2024–nu)

Mini Countryman (2017–’24)

Toyota C-HR (2016–’23)

Toyota Corolla (2016–’23)

Conclusie

Als je een betrouwbare (jonge) occasion zoekt, doe je met de hierboven genoemde auto's een uitstekende keus. Er zijn daarentegen ook modellen die dikke onvoldoendes scoren. Daar komen we later op terug.