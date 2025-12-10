4 voordelen en 4 nadelen van de nieuwe Toyota Aygo X Hybrid

Tests

Enkele maanden geleden maakten we de eerste testkilometers met een voorserie-exemplaar van de Toyota Aygo X. Nu rijden we de definitieve versie én weten we exact wat-ie gaat kosten. Tijd om de vier belangrijkste voors en tegens op een rijtje te zetten.

Voordeel 1 – Vermogen en prestaties

Voor een benzineauto in dit segment en met dit gewicht heeft de Toyota Aygo X Hybrid een overschot aan power. Een vermogen van 115 pk is in absolute zin misschien niet indrukwekkend, maar het helpt de nog geen 1100 kilo wegende Aygo X rap vooruit. Daarbij is de vlotte sprint van 0 naar 100 km/h in 9,2 seconden eigenlijk de minst interessante waarde. Veelzeggender is de tussensprint van 80 naar 120 km/h.

In een Kia Picanto of Hyundai i10 met turboloze driecilinder ben je daar toch al snel 15 tot 17 tellen mee bezig. Let wel: mits je terugschakelt naar de vierde versnelling. In vijf gaat de tijd al snel naar 20 seconden plus. Nee, dan de hybride Aygo X … Trap het gaspedaal richting vloerbedekking en de traploze transmissie stuurt de motor richting de hoogste toerenregionen. Dat klinkt misschien niet lekker, maar in minder dan 7,5 seconden is het gejoel al ten einde en keert de rust weder.

Dat is geen exercitie waar je dagelijks behoefte aan hebt, maar het geeft wel aan hoe aangenaam vlot en soepel de Aygo X Hybrid in de dagelijkse omgang is. Min of meer gedwongen kamikazeacties op korte invoegstroken behoren tot het verleden en een foutief ingeschatte inhaalactie loopt niet snel verkeerd af.

Voordeel 2 – Het praktijkverbruik is écht laag

Hoewel het vermogen er ten opzichte van de gewone benzineversie met 61 procent op vooruit is gegaan, daalde het gemiddeld verbruik volgend de WLTP-norm van 4,8 liter (1 op 20,8) naar 3,7 liter per 100 kilometer (1 op 27,0). Maar, zoals we vooral van elektrische auto’s weten, is papier geduldig. Vandaar dat we tijdens onze testrit in het heuvelachtige Toscane scherp op het praktijkverbruik hebben gelet.



Zonder dat we met een fluwelen rechtervoet hebben gereden. Evenmin hadden we continu lood in de rechterschoen, maar we durven te stellen dat we bovengemiddeld vlot onderweg zijn geweest. Over drie verschillende routes, met zowel snelweg (max. 120 km/h), provinciale wegen als bebouwde kom, kwamen we op een gemiddelde van 4,3 l/100 km, oftewel 1 op 23,3. Dit lijkt ons ook voor Nederland een realistisch verbruik.

Voordeel 3 – Sterk verbeterd geluidscomfort

Als je normaal rijdt, is de hybride-aandrijflijn van zichzelf al een stuk stiller dan de 1,0-liter driecilinder in de oude Aygo X. Doordat je in stadsverkeer ook een groot deel van de tijd elektrisch aflegt, wordt het nóg stiller aan boord. Om ervoor te zorgen dat de auto ook op hogere snelheden – waartoe hij gemakkelijker in staat is – nog een prettig geluidscomfort biedt, heeft Toyota flink aan de geluidsisolatie gesleuteld.

Onder de motorkap en achter het dashboard is extra geluidwerend materiaal gebruikt en onder de motor is een afdekplaat gemonteerd. Vanaf de Pulse-uitvoering (26.550 euro) past Toyota bovendien dikkere ruiten toe en zijn aanvullende geluidwerende maatregelen getroffen. Toch is het niet alleen hosanna; soms lijkt de motor wat te lang bij een relatief hoog toerental te blijven hangen. Gevoelsmatig is dat onnodig, maar goed Toyota’s motormanagement zal wel slimmer zijn dan wij …

Voordeel 4 – Niet goedkoop, toch scherp geprijsd

De vanafprijs van de Aygo X met de oude, 72 pk sterke 1,0-liter driecilinder motor bedroeg 21.250 euro. Als je ziet dat de nieuwe hybrideversie er een halve liter cilinderinhoud, een elektromotor met lithium-ion accupakket en 43 pk bij krijgt, verwacht je een stevige prijsverhoging.

Inderdaad klinkt een stijging van 11,75 procent vrij heavy, maar in absolute bedragen valt het mee: 2500 euro. Daarmee komt de Aygo X Hybrid aan een vanafprijs van 23.750 euro. Da’s een hoop geld voor een auto in het A-segment. Maar hé, vergelijken we het met de oude Aygo X met automaat, dan bedraagt de meerprijs nog maar 600 euro.

En hoe zit het met de concurrentie? Een handgeschakelde Hyundai i10 begint tegenwoordig ook bij 21.395 euro. Wil je een automaat in je i10, dan mag je minstens 24.945 euro aftikken. De populaire Kia Picanto dan? Met handbak is-ie er vanaf 21.795 euro, met automaat kost de compacte bestseller minimaal 23.795 euro. En dan te bedenken dat beide Koreaantjes maar 68 pk hebben …

De Renault Group gooit voor 19.200 euro de Dacia Sandero Essential met 65 ongeblazen pk’s in de strijd. De Roemeen is weliswaar een stuk ruimer dan de Aygo X, maar naar airco kun je fluiten. Wens je een Sandero met meer vermogen, airco én een automaat, dan ben je aangewezen op de Eco-G 120 Extreme. Die heeft wel airconditioning én rijdt op het goedkope lpg (en benzine), maar kost ook 26.200 euro …

En o ja, in de private lease is het verschil tussen de Aygo X Hybrid en z’n voorganger slechts zo’n 20 euro in de maand. Tenminste, als je niet meer dan 5000 km per jaar rijdt …

Nadeel 1 – Praktische bruikbaarheid schiet tekort

Je koopt of private leaset de Toyota Aygo X waarschijnlijk niet als je op zoek bent naar een ruime gezinsauto. Toch is het wel fijn als je af en toe ook een paar achterpassagiers kunt meenemen, ook al zijn dat kleintjes in de kinderzitjesleeftijd. Nou, zelfs dat laatste valt niet mee. De – blikkerig aanvoelende – achterdeurtjes hebben een bijzonder krappe openingshoek, waardoor het hangen en wurgen is om je kroost veilig in zijn of haar stoeltje te wurmen. Zeker als de kleine meneer of mevrouw daar even geen zin in heeft.

Een volwassene die een plekje op de achterbank wil innemen, moet vroeger minstens een 8 voor gymnastiek hebben gehaald. En als je je dan door de smalle deuropening naar binnen hebt geworsteld, blijkt de beenruimte ook nog eens uitermate beperkt. Is de bestuurder tot pakweg 1,75 meter lang, dan kan er nog iemand met benen achter hem zitten. Zijn de voorste inzittenden langer, dan kun je tussen de leuning en de achterbank nog net een tasje met de laatste editie van Auto Review kwijt.

Die beperkte ruimte wreekt zich ook als je eens iets groots wilt vervoeren waarvoor je de achterbankleuningen moet neerklappen. Of als je de Aygo X gebruikt om boodschappen voor het kerstdiner met de hele familie te doen. Niet geheel denkbeeldig, gezien de kofferruimte normaliter maar 231 liter inhoud biedt. Al snel komen de rugleuningen van de achterbank en de voorstoelen met elkaar in conflict.

Nadeel 2 – Veel hard plastic voor het geld

Kijken we naar de aandrijflijn en het volwassen veer- en geluidscomfort, dan biedt de Toyota Aygo X Hybrid veel waar voor z’n geld. En het uitrustingsniveau mag er ook zijn, zeker op veiligheidsgebied. Kijken we echter naar het materiaalgebruik in het interieur, dan is de kleine Japanner nog altijd een onvervalste A-segmenter.





Hard plastic zover het oog reikt en de bovenkant van de portieren dragen zelfs nog gewoon hun Adamskostuum: bloot metaal. Met hier en daar een zacht toplaagje of een reepje stof had de auto er vanbinnen een stuk gezelliger en hoogwaardiger uitgezien.

Nadeel 3 – Langeafstandscomfort nog altijd niet top

Toyota claimt dat de vernieuwde Aygo X een volwaardige auto is voor lange afstanden. Daar zijn wij het ten dele mee eens. Dankzij de standaard in hoogte verstelbare stoelen met traploos in te stellen rugleuning, kan vrijwel iedereen een goede zitpositie vinden. Alleen blijven de zittingen aan de korte kant, zodat je op den duur ondersteuning van je bovenbenen gaat missen.

Tenzij je echt heel korte beentjes hebt. Maar dan krijg je wel een houten elleboog van de keiharde plastic armleuning in het portier. Een middenarmsteun schittert helemaal door afwezigheid. Het zijn details, maar daar zouden we best een paar tientjes extra voor over hebben.

Nadeel 4 – Topversie Aygo X Hybrid is te duur

Topper van de Aygo X-prijslijst is de GR Sport (gele auto's op de foto's). Behalve extra aankleding in de vorm van een zwart gespoten motorkap, speciale 18-inch wielen en sportstoelen, heeft Toyota deze versie ook op technisch vlak aangepast. Met een sportiever afgestemde besturing en schokdemping en dikkere stabilisatorstangen.

Maar het extra vleugje dynamiek dat die maatregelen zouden moeten bewerkstelligen, nemen wij met een snufje zout. Ook de Aygo X Envy (bronskleurige auto) rijdt hartstikke leuk, al helt-ie in bochten ietsje meer over. Onder normale Nederlandse omstandigheden zul je daar waarschijnlijk niks van merken.

Prijzen Toyota Aygo X Hybrid

De Toyota Aygo X Hybrid staat nu al in de Nederlandse showrooms en is er zoals eerder genoemd vanaf 23.750 euro. Hierbij zetten we de prijzen van alle vier de uitvoeringen nog even op een rij:

Uitvoering Toyota Aygo X Hybrid Prijs Play € 23.750 Pulse € 26.550 Envy € 29.250 GR Sport € 30.850

De Play-uitvoering biedt al automatische klimaatregeling, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, elektrisch bediende ramen, een multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto en een achteruitrijcamera. Wil je ook graag 17-inch lichtmetaal, elektrisch inklapbare spiegels en keyless entry? Dan moet je bij de Pulse zijn. De Envy bied voor 2700 euro extra onder andere lichtmetalen wielen in een maatje meer, stoelverwarming, gescheiden klimaatregeling met twee temperatuurzones, en een groter multimediascherm met cloud based navigatie.

Zoveel kost de Aygo X Hybrid in private lease.

