Review en video: dankzij deze truc laat de Toyota Aygo X de Kia Picanto schrikken

Zelden zal een auto bij een facelift zoveel extra vermogen hebben gekregen als de Toyota Aygo X. Hij is er nu als Hybrid, waardoor het vermogen steeg en het verbruik daalde. We hebben al gereden met de Aygo X, bekijk ook de video.

Wat valt op aan de nieuwe Toyota Aygo X (2025)?

Hybride auto’s zijn razend populair en dus wordt de Toyota Aygo X geëlektrificeerd. De stadsauto krijgt de volwaardige hybride aandrijflijn van de Toyota Yaris. Het gaat om een elektromotor en een 1,5-liter driecilinder. Het resultaat: de Aygo X Hybrid is de Toyota’s zuinigste benzineauto zonder stekker.

Daardoor verandert zo’n beetje alles in de specs van de Aygo X. De CO2-uitstoot bedraagt nu 85 gram per kilometer, het EU-verbruik is 3,7 l/100 km (1 op 27). De oude Aygo X deed 108 gram en 4,8 l/100 km (1 op 20,8).

Terwijl het verbruik daalde, namen het vermogen en de prestaties juist toe. Dankzij de hybride aandrijflijn krijgt de Aygo X een krachtinjectie waar een fanatieke sportschoolbezoeker de hik van krijgt. Het vermogen schiet van 72 pk naar 116 pk - een stijging van 61 procent. Ineens is de Kia Picanto, zijn belangrijkste concurrent, een kneusje met zijn 68 pk sterke motor.

Handmatig schakelen is ook verleden tijd, want de hybrides van Toyota hebben altijd een automaat. Je hoeft dus alleen je rechtervoet te laten vallen om in – hou je vast – 9,2 seconden naar de honderd te sprinten. De oude Aygo X met automaat trok daar 14,8 seconden voor uit.

Zelfs als je ongegeneerd over de Duitse autobahn wilt razen, is de Aygo X Hybrid de beroerdste niet. Hij haalt een top van 172 km/h; 20 km/h meer dan het oude motortje met automaat en 72 pk.

De ingenieurs van Toyota hebben ongetwijfeld veel lol gehad bij de ontwikkeling van de Aygo X. Ze hadden twee uitdagingen: hoe lepel je de hybride aandrijflijn in de kleine Aygo X en waar laat je het batterijpakket in zo’n klein autootje?

Voor het plaatsen van de aandrijflijn moest de neus worden opgerekt met 7,6 centimeter, omdat anders de twee motoren er niet in passen. Meer denkkracht was nodig voor de batterijen. Aan de wielbasis kon niet worden gemorreld. Daarom moesten de technici passen en meten om de twee stapels batterijcellen een plek te geven. Uiteindelijk zijn ze onder de achterbank beland – de batterijen welteverstaan. Niet gebroederlijk achter elkaar, zoals gebruikelijk, maar naast elkaar. Je zit dus eigenlijk met je billen op de accu’s.

Voor de 12-voltbatterij werd een plek gevonden onder de bagageruimte. De uitdaging was om die net zo ruim te houden als bij het uitgaande model en dat is gelukt.

Wat veranderde er nog meer bij de Toyota Aygo X facelift?

Het oprekken van de neus gaat gepaard met een facelift. Dankzij de nieuwe koplampen, een andere motorkap en led-verlichting over de breedte van de neus is het verschil met de oude Aygo X duidelijk. Aan de zij- en achterkant moet je meer moeite doen en lijkt de facelift-Aygo nog als twee druppels water op het oude model.

We nemen plaats in een interieur dat vertrouwd aanvoelt, maar toch anders is. Het instrumentarium is helemaal digitaal, de parkeerrem is voortaan elektronisch en tussen de voorstoelen prijken een draadloze telefoonlader, een automaathendel én een EV-knop. Het ‘leer’ op het stuur, de pook en de stoelen is diervrij en bevat onder andere kurkafval uit de wijnindustrie.

Wat is goed aan de Toyota Aygo X Hybrid?

Toyota laat ons heel slim eerst een rondje rijden in het oude, 72 pk sterke model. Dat heeft weinig zin in snelle tussensprints en de CVT-transmissie loeit zijn ongenoegen de wereld in. Stap je daarna in de Hybrid, dan merk je meteen het verschil. De elektromotor geeft de benzinemotor bij tussensprints een steuntje in de rug. In minder dan 8 seconden sprint je van 80 naar 130 km/h.

Daardoor hoeven we ons niet te schamen tussen de grote BMW’s en Mercedessen – we stormen vrolijk mee op de linkerbaan van de autobahn. Tot onze eigen verbazing blijft de Hybrid zelfs bij zijn top van 172 km/h stil en ligt-ie stabiel op de weg. We kunnen ons nog net bedwingen om te seinen naar een BMW 3-serie voor ons, die niet snel genoeg inhaalt …

Niet alleen de nieuwe aandrijflijn draagt bij aan de rijbeleving, ook het comfort. Onder de motorkap, achter het dashboard en in de vloer werden nieuwe geluiddempende materialen gebruikt. Dure uitvoeringen krijgen bovendien dikker glas voor de ruiten en extra geluidsisolatie in de hele carrosserie.

Wat kan beter aan de Toyota Aygo X Hybrid?

De nieuwe aandrijflijn heeft gevolgen voor het gewicht: de Aygo X Hybrid is 140 kilo zwaarder dan zijn voorganger, die zo’n 920 kilo woog (afhankelijk van de uitvoering). Dat betekent dat je meer wegenbelasting gaat betalen. Daar staat een lager verbruik tegenover, dus als je veel kilometers maakt, verdien je de investering terug.

Van een klein autootje mag je geen wonderen verwachten op ruimtegebied. Dat volwassenen liever niet achterin plaatsnemen, kun je de Aygo X moeilijk verwijten. Ook het harde plastic op het dashboard zien we door de vingers. Maar de pianolak rond het navigatiescherm is wel heel erg 2005, bovendien zie je heel duidelijk de vingerafdrukken zitten.

Wat is de prijs van de Toyota Aygo X Hybrid (2025)?

In december 2025 wordt de nieuwe Aygo X verwacht in Nederland, maar de prijs is nog niet bekend. We kunnen wel een gokje wagen. Toyota gaf toe dat de Aygo X Hybrid duurder wordt dan de huidige Aygo X. We gaan uit van een prijs tussen de 23.150 euro (huidige Aygo X) en 26.895 euro (huidige Yaris). Zo’n 25.000 euro dus.

Aardig is de toevoeging van de GR Sport aan het gamma, met een steviger onderstel en sportievere besturing. Meer vermogen krijgt-ie echter niet. De GR Sport herken je aan de zwarte motorkap, 18-inch wielen en speciale mosterdkleurige lak.

De naar verhouding hoge restwaarde van hybride auto’s gaat ervoor zorgen dat de private lease-tarieven waarschijnlijk maar iets hoger uitvallen dan voorheen.