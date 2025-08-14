Prius verdwijnt: ode aan een iconische, zuinige Toyota

Tests

De Toyota Prius was altijd al een zuinige auto. Nu ziet-ie er voor het eerst ook goed uit. En met de nieuwe CVT-automaat heb je ook niet langer last van het nerveuze geloei. Eindelijk iets voor jou? Dan moet je (heel) snel zijn, want hij verdwijnt in Nederland uit de prijslijst.

Fijne hybridetechniek

We zijn al lang fan van de techniek van de Toyota Prius. De ingenieuze samenwerking tussen een elektromotor en een benzinemotor is zo’n beetje door Toyota uitgevonden en geperfectioneerd. Maar waarom moest die techniek altijd verpakt worden in een, eh, minder mooi jasje?

Het doet er niet meer toe. De huidige Toyota Prius is een van de mooiere auto’s in het segment. Als hij net zo'n indrukwekkende techniek heeft als zijn voorgangers, lijkt het een mooie deal. Maar als we je nu hiermee overhalen om eindelijk aan de Prius te gaan, moet je snel zijn, want de Nederlandse importeur stopt in september met het aanbieden van dit iconische model.

Rustig én snel

Wat opvalt is de CVT-automaat. Die werkt niet meer met banden, maar met tandwielen. Leuk om te weten. Interessanter is dat het accelereren aanvoelt als in een volledige elektrische auto: schokloos. Daarbij schijnt de nieuwe automaat onverwoestbaar te zijn.

“Ongeacht de kleur is een Prius vooral groen.”

De Prius is ook snel als je dat wil. Met 223 pk (en 208 Nm) is dat niet gek. Nog niet zo lang geleden waren dat prima specs voor een hot hatch. Maar je koopt of leaset een Prius niet om onderuitgezakt met een elleboog uit het raam als eerste weg te zijn bij een stoplicht. Ongeacht de kleur is een Prius vooral groen.

Verbruik

0,7 liter per 100 kilometer, geeft het officiële cijfer aan. Om dat te halen moet je er wel voor zorgen dat je het accupakket van 13,6 kWh heel regelmatig oplaadt, en kun je geen lange afstanden aan een stuk rijden. De Prius rijdt ongeveer 80 kilometer volledig elektrisch, daarna moet er benzine verbrand worden en stijgt het verbruik. Zo kom je met een relatief korte testcyclus gemakkelijk tot een heel sterk resultaat. De praktijk is echter weerbarstiger.

Wat ons betreft is het veel belangrijker dat de Prius ook zonder volledig opgeladen accu aangenaam zuinig is. De techniek houdt de accu altijd voor een kwart opgeladen door energie terug te winnen. Die energie wordt ingezet om de benzinemotor te ontlasten en zo benzine te sparen. Zo kwamen we over een afstand van zo’n 300 km met twee vingers in de neus tot een heel net verbruik van 4,3 l/100 km. Zonder tussendoor te laden.

Gepiep

Je kunt je handen echter beter aan het stuur houden, niet in je neus, want de Prius is roomser dan de Paus en houdt er niet van wanneer je je niet perfect gedraagt. Dan gaat-ie piepen. Wanneer je één kilometer harder rijdt dan de verkeersbordherkenning aangeeft: piep! Wanneer je een hand wat langer van het stuur haalt: piep! Wanneer je even naast je naar buiten kijkt: piep!

Het gepiep vanwege de snelheidsovertredingen kun je het zwijgen opleggen door de verkeersbordherkenning uit te schakelen, maar dat is nou juist een feature die we wél handig vinden. Bovendien moet je het systeem elke keer opnieuw uitschakelen wanneer je de auto start en moet je daar een aantal stappen in het menu voor doorlopen. Toyota is persoonlijk niets aan te rekenen, want al het gepiep is gebaseerd op Europees gepiep … uh … wetgeving.

Niet goedkoop, maar misschien een buitenkans

Voor de geweldige techniek (en het uiterlijk) van de Prius betaal je wel een prijs. Minimaal 44.995 euro. Met wat extra luxe (leren bekleding, panoramadak etc.) kom je gemakkelijk boven de halve ton. De Toyota C-HR kost met dezelfde techniek slechts 39.495 euro. Met alle concurrentie die er tegenwoordig op de markt is, is het dus niet vreemd dat de eerste mooie Prius een zeldzaamheid in het straatbeeld is gebleven. Die exclusiviteit maakt hem voor ons eigenlijk nog begerenswaardiger.

Toyota verkocht de laatste jaren slechts enkele tientallen Priussen in Nederland. Met sterke concurrenten in eigen huis zoals de Toyota C-HR en Toyota Corolla snappen we dat de Nederlandse importeur er nu voor kiest om zich hierop te focussen. vanaf september is de auto niet meer nieuw te bestellen. De dealers willen waarschijnlijk snel van hun voorraad af, dus daar is misschien een goede deal te maken.