Toyota voelt hete adem van China in z'n nek - en reageert verrassend

Nieuws

Toyota ziet de bui al hangen: Chinese automerken snoepen steeds meer klanten weg. En dus gaat de Japanse reus vol in de aanval. Maar niet zoals jij denkt.

Dat Japanse automerken klanten kwijtraken aan hun Chinese concurrenten, wordt pijnlijk duidelijk in Thailand. Het land telt zo'n 72 miljoen inwoners en de meeste autobezitters rijden in een Japans merk. Honda, Mitsubishi, Suzuki en Toyota deelden de lakens uit in Thailand.

Maar dat verandert snel. In de eerste vijf maanden van dit jaar groeide het marktaandeel van de Chinese automerken, waaronder BYD, naar 16 procent. Dat van de Japanse automerken ging juist onderuit, van 90 naar 71 procent. Een ongekende daling.

Toyota: 'productiekosten met 30% omlaag'

Toyota probeert het tij te keren. Niet door de Chinese merken kapot te concurreren, maar door met ze samen te werken. If you can't beat them, join them. Toyota gaat namelijk onderdelen van Chinese toeleveranciers kopen om deze vervolgens in de eigen auto's te monteren. Met deze strategie denkt Toyota zijn productiekosten met 30 procent te kunnen reduceren.

Vooralsnog gaan alleen de fabrieken in Thailand gebruikmaken van de onderdelen van Chinese toeleveranciers. Maar wat in Thailand goed uitpakt, kan ook in de rest van de wereld werken. Het doel van Toyota is om overal goedkopere EV's te ontwikkelen.

Toyota bZ3X is spotgoedkoop

Dat Toyota's strategie helemaal niet zo'n gek idee is, heeft het merk al bewezen met de elektrische SUV bZ3X. Die heeft een elektromotor van de Chinese autofabrikant GAC (Guangzhou Automobile Group) en niet van Toyota zelf. In China kun je de Toyota bZ3X bestellen voor omgerekend 13.060 euro. Daar heb je in Nederland niet eens een Toyota Aygo voor.