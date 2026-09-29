Heb jij een hekel aan grote pick-ups? Dan hebben we goed nieuws voor jou

Nieuws

Je kent het wel: zo’n enorme pick-up die op de parkeerplaats van de supermarkt anderhalve plek opeist, en dan met zijn neus nog een halve meter uitsteekt. De komende jaren hoef je je hieraan waarschijnlijk steeds minder te ergeren.

En wanneer zo'n dikke Dodge Ram of Ford F-150 dan wegrijdt, wil de bestuurder zich vaak ook nog even akoestisch profileren door zijn op lpg draaiende V8 of dieselende V6 extra luid te laten brullen.

Volg ál het autonieuws, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Die geldingsdrang kom je ook weleens tegen op een smalle binnenweg. Dan komt zo'n gevaarte met flinke snelheid jouw kant op, waarna jij met twee wielen de berm in moet, terwijl de pick-up-bestuurder onverstoorbaar doorrijdt.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Minder F-150's en Rams

In de Verenigde Staten en Australië zijn grote pick-ups megapopulair, maar eigenlijk zijn ze nauwelijks geschikt voor het drukke Nederlandse verkeer en onze historische binnensteden. Je vraagt je ook af wat het praktisch nut ervan is. Vooral omdat er maar zelden iets in de laadbak lijkt te liggen ...

Natuurlijk gedraagt niet iedere pick-uprijder zich als een hork, maar wie een hekel heeft aan de almaar groter wordende Fords F-150 en Rams, kan voorzichtig juichen. Nieuwe pick-ups met een benzine- of dieselmotor zijn in Nederland namelijk een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Bpm maakt pick-ups peperduur

De oorzaak is de bpm. Sinds 1 januari 2025 is de bpm-vrijstelling voor ondernemers bij nieuwe bestelauto’s verdwenen. De belasting wordt nu, net als bij personenauto's, gebaseerd op de CO2-uitstoot.

En juist daar hebben grote pick-ups een probleem: ze zijn zwaar, hoog, hebben de aerodynamica van een tuinhuisje en worden vaak aangedreven door een forse diesel- of benzinemotor. Dat vertaalt zich in een hoge CO2-uitstoot – en dus in een stevige bpm-rekening.

Elektrische Ford F-150

Je zou zeggen: waarom maken bijvoorbeeld Ford en Ram dan geen elektrische pick-ups? Nou, Ford deed in 2022 wel een dappere poging met de volledig elektrische F-150 Lightning. Maar blijkbaar zat het pick-up-publiek daar niet op te wachten.

Vanwege gebrek aan succes ging in 2025 de stekker alweer uit de productie. Volledig elektrische pick-ups van Amerikaanse makelij zijn er niet meer en voor de versies met verbrandingsmotor - ook al zijn het hybrides - zijn de prijzen gigantisch gestegen.

Het bpm-tarief bedraagt in 2026 exact 76,57 euro per gram CO2 per kilometer. Een pick-up die 250 g/km uitstoot, komt daarmee uit op ruim 19.000 euro bpm. Bij 300 g/km loopt dat op tot bijna 23.000 euro. Dat maakt een nieuwe pick-up ineens een stuk minder aantrekkelijk dan voorheen.

Elektrische pick-ups uit Japan en China

De aanwas van nieuwe pick-ups wordt daarmee waarschijnlijk grotendeels tot staan gebracht. Weliswaar levert het Chinese Maxus nog wel een elektrisch exemplaar, de eTerron 9, en bestaat er sinds kort ook een batterij-elektrische Toyota Hilux. Maar de vraag is of de gemiddelde Ram- of F-150-rijder daarop zit te wachten. Ook al betaalt hij voor deze pick-ups nul euro aan bpm.

Plug-in hybride Ford Ranger

Een andere uitweg voor ondernemers die een pick-up echt nodig hebben en niet volledig elektrisch willen rijden, biedt de plug-in hybride Ford Ranger, met een trekgewicht van 3500 kilo. Die is weliswaar niet vrijgesteld van bpm, maar vanwege de sterk verminderde CO2-uitstoot, is het bedrag veel lager dan voor een pick-up die pure diesel of benzine drinkt.

Het is dus nog te vroeg om de champagne koud te zetten als je droomt van een volledig pick-up-vrij Nederland. Oudere exemplaren zullen nog wel een tijdje blijven rondrijden, maar van de typische macho-machines met brullende V8 of zwaar nagelende 6,7-liter Cummins-diesel zullen er niet veel bij komen.