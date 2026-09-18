Toyota's praktische Model Y-concurrent is ineens 3000 euro goedkoper

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De Toyota bZ4X Touring is nog maar net op de markt, maar wordt nu al goedkoper. Met een nieuwe Limited Edition haalt Toyota 3000 euro van de prijs af.

Daardoor ligt de vanafprijs van de ruime elektrische SUV voortaan bij 45.995 euro. Ook de vierwielaangedreven versie met 380 pk krijgt een aantrekkelijker prijskaartje.

Met zijn grote bagageruimte en elektrische actieradius tot 591 kilometer is de bZ4X Touring Toyota's antwoord op ruime elektrische SUV's als de Tesla Model Y. Alleen was hij met een vanafprijs van 48.995 euro niet bepaald een koopje.

Daar doet Toyota nu iets aan. De nieuwe bZ4X Touring Dynamic Limited Edition kost 45.995 euro, precies 3000 euro minder dan de gewone Dynamic. De aanbieding geldt tot en met 31 december 2026.

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Voor 45.995 euro krijg je 591 kilometer bereik

Voor die lagere prijs krijg je geen kleinere batterij. De voorwielaangedreven Limited Edition heeft een accupakket van 74,7 kWh en een elektromotor met 224 pk. Volgens Toyota komt hij daarmee maximaal 591 kilometer ver volgens de WLTP-meetmethode.

Ondanks de prijsverlaging blijft de Toyota bZ4X duurder dan de goedkoopste Tesla Model Y, de Standard. Die kost 40.995 euro, maar heeft ook een iets kleiner bereik: 534 kilometer.

Snelladen kan bij de instapversie van de bZ4X Touring met maximaal 150 kW. Daarmee moet de accu onder ideale omstandigheden in ongeveer 30 minuten van 10 naar 80 procent kunnen worden geladen. Thuis of bij een reguliere laadpaal gebruikt de Toyota een 11kW-boordlader.

Met de uitrusting van de Limited Edition is weinig mis. Een warmtepomp, stoel- en stuurverwarming, voorruitverwarming, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een 14-inch touchscreen zijn standaard. Net als een elektrisch bedienbare achterklep en dodehoekbewaking.

Meer bagageruimte dan in de gewone bZ4X

Het belangrijkste verschil met de normale bZ4X zit achter de achterbank. De Touring is vanaf de C-stijl 14 centimeter langer en heeft een bagageruimte van 669 liter. Klap je de achterbank neer, dan groeit de inhoud tot 1718 liter.

In de bagageruimte zit een 230V-aansluiting met een vermogen van 1500 watt. Outdoor barbecues zonder houtskool- of gasfles-gedoe zijn dus geen enkel probleem.

380 pk voor minder dan 50 mille

Wie vierwielaandrijving wil, kan terecht bij de bZ4X Touring Dynamic Limited Edition AWD. Die kost 49.995 euro en heeft twee elektromotoren die samen 380 pk leveren.

De extra kracht gaat wel ten koste van de actieradius: Toyota geeft voor deze uitvoering maximaal 528 kilometer op. Daar staat tegenover dat de AWD-versie een geremde aanhanger van maximaal 1500 kilo mag trekken.

De eerste exemplaren van de bZ4X Dynamic Limited Edition worden nog in 2026 geleverd. Dat kan voor zakelijke rijders interessant zijn, omdat bij levering in 2026 nog het bijtellingspercentage van 18 procent geldt over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde. Vanaf 2027 veranderen die regels opnieuw.