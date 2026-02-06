Drie elektrische Toyota’s met grootste actieradius 1000 euro goedkoper

Nieuws

Het jaar is nog maar net begonnen, of Toyota snijdt al in de prijzen. Uit de prijslijsten die per 1 februari zijn ingegaan, zien we dat de meest begeerlijke elektrische Toyota’s goedkoper zijn geworden.

De Toyota Urban Cruiser Active was met zijn vanafprijs van 32.995 euro Toyota's goedkoopste EV. En dat is-ie nog steeds. Maar met zijn bescheiden batterij (48,8 kWh) en dito actieradius (344 km), is het niet de meest begeerlijke.

Nieuwe prijs Toyota Urban Cruiser

Wie een WLTP-bereik van 400 kilometer het minimum vindt, kan beter opteren voor de Toyota Urban Cruiser Dynamic. Die komt volgens Toyota 426 kilometer ver én heeft ook meer vermogen: 174 in plaats van 144 pk. Het prijsverschil met de basisversie is teruggebracht tot slechts 1800 euro. In plaats van 35.795 euro betaal je er nu 34.795 euro voor.

En voor die 1800 euro meer krijg je ook nog eens verwarming voor stoelen, stuur, spiegels én ruitenwissers. De prijs van de nog iets luxere Urban Cruiser Executive met dezelfde motor en hetzelfde accupakket blijft gehandhaafd op 38.295 euro.

Ook Toyota C-HR+ in prijs verlaagd

De volgende trede op de EV-ladder van de Japanse gigant is de Toyota C-HR+. Ook daarvan maakt de basisversie pas op de prijsplaats. Dat is de C-HR+ Dynamic Limited Edition van 37.995 euro. Die heeft een 57,7kWh-batterij en een bereik van 458 km.

De Toyota C-HR+ First Edition wordt echter wél goedkoper. Hij gaat van 43.995 euro naar 42.995 euro. Het prijsverschil met de instapper blijft vrij stevig (nu 5000 euro), maar de specificaties zijn ook stukken beter. De accu krijgt er 20 kWh bij, het motorvermogen stijgt met 57 pk tot 224 pk en de actieradius wordt met 149 kilometer (!) verlengd tot 607 kilometer (WLTP).

De 343 pk sterke topversie Executive AWD kost nog steeds 50.995 euro. Die biedt nog meer uitrusting, maar levert in op actieradius: 507 km.

Toyota bZ4X met grote accu duikt onder 45k

Net als bij de Urban Cruiser en C-HR+ verlaagt Toyota ook bij de bZ4X de prijs van de instapversie met de grootste accu met 1000 euro. In het geval van de bZ4X gaat het om de Dynamic-uitvoering.

In plaats van de 57,7-kWh accu die de Toyota bZ4X Active heeft, is de Dynamic voorzien van een 73,1 kWh-batterij, goed voor een actieradius van 569, in plaats van 444 kilometer. De Toyota bZ4X Dynamic heeft nu een prijs van 44.995 euro. Dat betekent een meerprijs van 5000 euro ten opzichte van de goedkoopste bZ4X.

Toyota geeft aan dat de prijsverlagingen tijdelijk zijn, maar noemt geen termijn. Eveneens van tijdelijke aard is het voordeel van 500 euro op een Toyota-wandlader. Die heb je nu vanaf 1450 euro, mits er maximaal 1 meter gegraven hoeft te worden om de boel aan te sluiten.