Dit krijg je als Ferrari-ontwerpers een rotdag hebben

Halverwege de jaren ’90 tekende Elvio d’Aprile de Ferrari 550 Maranello, een meesterwerk. Tien jaar later was hij verantwoordelijk voor de auto die je hier ziet, de Toyota Urban Cruiser Concept, die in 2006 op de autosalon van Genéve ‘schitterde’ en stamvader is van de nieuwste Urban Cruiser.

Nadat Elvio d’Aprile de Ferrari 550 had ontworpen, verruilde hij Pininfarina voor Toyota, waar hij baas werd van ED2, Toyota’s Europese designstudio in Zuid-Frankrijk. De visueel moeilijk te verteren Corolla Verso is van zijn hand, maar ook de Urban Cruiser Concept die je hier ziet. Het studiemodel, gepresenteerd op de Geneva Motor Show, was bedoeld als concept van een kleinere SUV voor in de stad in plaats van daarbuiten, vandaar de naam ‘Urban’ Cruiser, in tegenstelling tot ‘Land’ Cruiser.

Hoewel het concept de innemende schoonheid van de Ferrari 550 moest ontberen sloeg het idee kennelijk aan, want twee jaar later stond er een productiemodel van de Urban Cruiser op de Mondial de l’Automobile en in 2026 verscheen de elektrische variant.

Trapezium voor en na

Kijk je naar de het Urban Cruiser Concept, dan ontwaar je enige overeenkomsten met Toyota-SUV’s van halverwege de jaren ‘00 zoals de Land Cruiser, RAV4 en Hilux. De carrosserie oogt gespierd, met korte overhangen en relatief forse wielkasten, waardoor het model groter lijkt dan het in werkelijkheid is. De trapeziumvorm aan de voorkant valt op en was en is bepalend voor veel Toyota-ontwerpen.

Bijzonder interieur

Yi Yeong Jae ontwierp het interieur en liet zich daarbij inspireren door eigentijdse meubel- en productvormgeving. In plaats van een traditioneel dashboard koos de ontwerper voor een opbouw uit verschillende lagen, waarbij stoelen, portierpanelen en middenconsole als losse elementen zijn vormgegeven. Verder zijn de portiergrepen bijzonder van opzet en verdient het navigatiescherm, dat je via een transparant, gebogen paneel in de middenconsole bekijkt, speciale vermelding.

Iedere Toyota een vleugje Ferrari

En Elvio d’Aprile? Als designbaas van consumentenmerk Toyota is hij blootgesteld aan hele andere krachten dan als kunstenaar die een sportwagen tekent. De kans is groot dat als je een recente Toyota rijdt hij een vinger in de ontwerp-pap heeft gehad. Kun je wel zeggen dat je auto is getekend door een Ferrari-ontwerper.



