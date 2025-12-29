Met deze 5 nieuwe modellen wil Toyota jou in 2026 verleiden

Nieuws

De Toyota-dealer krijgt het volgend jaar nog druk, want hij moet ruimte vrijmaken in zijn showroom voor niet minder dan vijf nieuwe modellen.

Toyota Urban Cruiser

Het heeft even geduurd, maar in januari krijgt de bZ4X eindelijk versterking van een tweede batterij-elektrische Toyota. Net als Ford, Opel en Renault, stoft Toyota een oude modelnaam af. De Urban Cruiser is het zustermodel van de elektrische Suzuki Vitara die we verderop in deze uitgave testen. Beide modellen lopen van de band in een Suzuki-fabriek in India.

We hebben nog niet kunnen ontdekken waarom Toyota iets hogere bedragen vraagt dan Suzuki. Beide merken geven tegenwoordig tien jaar garantie, dus daar zal het niet aan liggen. Mensen die nu een Yaris Cross rijden, gaan er qua formaat op vooruit.

Toyota bZ4X Touring

Heeft Hans Klok iets te maken met de onthulling van de nieuwe Toyota bZ4X Touring? Want wij zagen 'm niet helemaal aankomen. De 'gewone' bZ4X is nog niet het gewenste succes geworden, maar de in april te verschijnen bZ4X Touring wordt mogelijk wel met open armen ontvangen. Zo veel elektrische stationwagons zijn er immers niet in dit segment.

De 14 centimeter langere carrosserie zorgt voor 600 liter bagageruimte en er komt een versie met twee elektromotoren (380 pk) - de krachtigste batterij-elektrische Toyota tot nu toe. Deze potige gezinsauto trekt bovendien aanhangers tot 1500 kg.

Toyota RAV4

De Toyota RAV4 is het bestverkochte Toyota-model na de Corolla, dus de lat ligt hoog voor de zesde generatie. Hij moet wereldwijd aanslaan. Amerikaanse consumenten worden verleid met het hoekige design, waarna de vormgeving is verfijnd om de Europese klant te plezieren. Bovendien krijgt in Nederland elke RAV4 een laadpoort, want bij ons is hij alleen leverbaar als stekkerhybride met 268 of 306 pk.

De nieuwe batterij van 22,7 kWh zorgt voor een EV-range van ongeveer 100 kilometer en ondersteunt snelladen met 50 kW. Toyota is zo slim geweest om de hinderlijke snelheidswaarschuwing een sneltoets te geven. Daar gaan we tijdens de eerste rij-impressie fanatiek gebruik van maken.

Toyota C-HR+

Vorige maand hebben we de Toyota C-HR+ al uitgebreid aan de tand gevoeld. Iemand had een sticker met het woord 'prototype' op de testauto geplakt, maar de auto was al zo goed als klaar. Daarom vinden we het wonderlijk dat het nog tot maart duurt voordat die stickers van de auto is gepulkt en nieuwe C-HR+ naar de dealer is gereden. Hij gaat het opnemen tegen de Kia EV3 en de Skoda Elroq, twee absolute bestsellers in Nederland.

Wat helpt, is dat de goedkoopste C-HR+ al goed in zijn spullen zit en de duurdere versie met de grotere batterij een actieradius van 609 kilometer heeft. Bovendien zorgt Toyota's langlopende batterijgarantie voor een miljoen (!) kilometer gemoedsrust.

Toyota Hilux

Als je in april modderstrepen op de vloer ziet bij het binnenlopen van de Toyota-showroom, dan weet je dat de negende generatie Toyota Hilux is gearriveerd. Hij heeft een volledig elektrische aandrijflijn. Tussen de sporten van het ladderchassis vond Toyota ruimte om een batterij van 59,2 kWh te plaatsen. De officiële actieradius van 240 kilometer moedigt niet aan om het Amazonegebied in te trekken, maar de Hoge Veluwe kan ook heel mooi zijn.

Toyota voorziet helemaal geen problemen, want navraag bij klanten leert dat 240 kilometer rijbereik genoeg is voor ondernemers die 'groen' aan de slag willen in de natuur of in zero-emissiezones. Wie daar anders over denkt, kan nog even wachten op de mild hybrid (eind 2026) die gewoon benzine lust. Er staat ook een waterstofversie in de planning (2028).