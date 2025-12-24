Deze 5 goedkope elektrische auto's komen eraan in 2026

Nieuws

Als het aan Volkswagen, Renault en Kia ligt, gaat de goedkope elektrische auto in het nieuwe jaar eindelijk doorbreken. Wij zetten de vijf belangrijkste modellen op een rij.

Kia EV2

Als je 45.000 euro mag stukslaan op een volledig elektrische auto, kun je in de verwarmde Kia-showroom uitgebreid wikken en wegen tussen zeven (!) modellen. Maar de Koreanen hebben geen EV voor mensen die ‘maar’ 30 mille hebben gespaard. Die worden verbannen naar het regenachtige occasionterrein …

Gelukkig staat in het voorjaar de Kia EV2 in de showroom. Met een richtprijs van 30.000 euro is dit bonkige SUVʼtje duurder dan de langverwachte Volkswagen ID. Polo die om en nabij de 25.000 euro gaat kosten. Maar, zegt Kia, in de EV2 vind je zaken die je normaliter alleen in grotere (lees: duurdere) EV’s tegenkomt. Zoals software-­updates via internet en V2L (Vehicle to Load).

Volkswagen ID. Polo

Er is zoveel te doen geweest om de komst van de goedkope elektrische Volkswagen van 25.000 euro, dat de definitieve onthulling in 2026 misschien een anticlimax wordt. Toen Volkswagen de ID.2All aankondigde in 2023, zou de EV voor het grote publiek in 2025 op de markt komen.

Een dikke vertraging en een naamsverandering later (van ID.2All in ID. Polo) en we zien het wel gebeuren dat we bij de echte onthulling oog in oog staan met een hatchback die sprekend op de Polo lijkt. Dat Volkswagen belooft een nieuwe designrichting in te slaan, stemt ons echter hoopvol. Net als de beloofde binnenruimte (zo ruim als de Golf) en de actieradius (maximaal 450 km).

Renault Twingo

In 2025 hield het aanbod van kleine elektrische auto’s niet over. De Leapmotor T03 rijdt weliswaar prima, maar veel anoniemer kun je een auto niet ontwerpen. Datzelfde geldt voor de Dongfeng Box. We zijn benieuwd of deze Chinese EV’s ooit een fanclub krijgen. Dat de Dacia Spring de goedkoopste auto van Nederland is, zie je duidelijk aan de specs, laadtijden en afwerking.

Maar met de komst van de Renault Twingo wordt het eindelijk gezellig. Kijk hem toch eens staan, met zijn opzichtige knipoog naar het oermodel uit 1992. Het rijbereik is iets minder dan gehoopt: 263 kilometer. De prijs is juist iets meer dan gedroomd: 20.000 euro en een beetje.

Volkswagen ID. Cross

De afgebeelde conceptcar is een voorbode van de ID. Cross, een compacte, volledig elektrische SUV die in 2026 in productie gaat. De auto deelt zijn techniek met de ID. Polo en qua formaat zit-ie dicht tegen de huidige T-Cross aan.

Dankzij het MEB+-platform is er binnenin wel aanzienlijk meer ruimte dan in de Volkswagen T-Cross: tot 450 liter bagageruimte en een frunk van 25 liter. Gloep, eindelijk een elektrische Volkswagen met een frunk! De actieradius bedraagt ongeveer 420 kilometer (WLTP) en de elektromotor op de vooras levert 211 pk. Met een trekgewicht van 1200 kilo is de ID. Cross bovendien een verrassend capabele caravantrekker. Helaas moet je nog even geduld hebben: de productieversie wordt op z’n vroegst in de zomer onthuld.

Skoda Epiq

Dit is Skoda’s antwoord op de Cupra Raval en de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross. De ontwerpers in Mladá Boleslav beloven dat vijf mensen prima kunnen zitten in de compacte SUV van 4,10 meter lang. Ze beschikken over 490 liter aan bagageruimte en dat is veel. De huidige Kamiq komt maar tot 400 liter en zelfs de kofferbak van de elektrische Elroq is ietsje minder ruim: 470 liter.

Hoewel Skoda zelf spreekt van een stads-SUV, hoef je dankzij het rijbereik van 400 kilometer ook langere trips niet badend in het actieradius­angstzweet af te leggen. En dat voor een prijs van om en nabij de 25.000 euro. De Cupra Raval komt in 2026 als eerste op de markt, pas daarna is de Epiq aan de beurt.

