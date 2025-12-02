Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Prijs Toyota bZ4X Touring bekend: kan hij de Tesla Model Y en Skoda Enyaq aan?

Prijs Toyota bZ4X Touring bekend: serieuze concurrent Tesla Model Y en Skoda Enyaq?

Eindelijk begint Toyota's EV-offensief vorm te krijgen. Na de gewone bZ4X wordt volgend voorjaar de Toyota bZ4X Touring leverbaar. Hij moet gaan concurreren met de Tesla Model Y en Skoda Enyaq. Gaat dat lukken met deze prijzen? 

De gewone Toyota bZ4X is niet het succes geworden waarop Toyota had gehoopt. De kansen van de bZ4X Touring schatten we hoger in. Niet alleen omdat-ie langer (14 cm), hoger (2 cm) en dus ruimer is, maar ook omdat-ie een net iets grotere batterij (74,7 kWh) en dus een prima actieradius heeft.  

Tip
Actieradius Toyota bZ4X Touring

Toyota belooft een bereik tot 560 kilometer, en hij heeft – afhankelijk van de uitvoering – een AC-boordlader van 11 kW of 22 kW. Het maximale snellaadvermogen (DC) bedraagt 150 kW. Prettig is de voorverwarmingsfunctie die je handmatig of automatisch kunt activeren door naar een snellaadstation te navigeren. Zo zorg je ervoor dat het accupakket de ideale temperatuur heeft om een flinke stroomstoot te ontvangen.

Vanafprijs en bagageruimte

De basisversie van de Toyota bZ4X Touring heet Dynamic en kost 48.995 euro. Voor dat geld krijg je een vermogen van 227 pk, dat via de 18-inch voorwielen naar het asfalt gaat. Via een elektrisch bedienbare achterklep kun je 600 liter aan boodschappen en/of vakantiebagage in de kofferbak laden. Voorruit-, stoel- en stuurwielverwarming is standaard, evenals automatische klimaatregeling, een warmtepomp en keyless entry.

Sterkste bZ4X Touring met 380 pk

De tweede uitvoering in de prijslijst van de Toyota bZ4X, is de Dynamic AWD. Die is leverbaar vanaf 52.995 euro. Voor die 4000 euro krijg je niet alleen vierwielaandrijving, maar ook een extra elektromotor, waarmee het vermogen wordt opgestuwd tot 380 pk. Dat maakt van deze auto meteen de krachtigste Toyota van dit moment. 

De duurste bZ4X Touring heet Executive AWD. Hij kost 57.995 euro, heeft standaard een AC-boordlader van 22 kW en zit boordevol luxe, waaronder geventileerde en elektrisch verstelbare stoelen en een panoramadak.

Prijslijst Toyota bZ4X Touring

Dynamic 48.995 euro
Dynamic AWD 52.995 euro
Executive AWD 57.995 euro

Private leasen kan vanaf 599 euro per maand,

Is de Toyota bZ4X nu een stationwagon, een crossover of SUV? Ach, wat boeit het; wel is duidelijk dat Toyota met deze nieuwe EV concurrenten als de Tesla Model Y en de Skoda Enyaq te lijf wil. 

Prijzen concurrenten Tesla Model Y en Skoda Enyaq

Aan de Tesla Model Y heeft de nieuwe Toyota prijstechnisch een harde dobber. Daarvan kost de instapper met 272 pk nog geen 40.000 euro. Die heeft wel een iets kleinere actieradius dan de Toyota (534 vs. 560 km), maar ook een hoger snellaadvermogen (175 vs. 150 kW).

De Skoda Enyaq dan? Daarvan kost de versie met de 77 kWh-accu (netto) met een WLTP-bereik van 579 kilometer minimaal 45.990 euro. Snellaadvermogen: 165 kW.

Van beide auto's heeft de bZ4X dus een hoop te vrezen. Waar echter geen enkele concurrent aan komt, is de garantie die je op de bZ4X krijgt: 10 jaar of 200.000 kilometer algemene garantie en tot 1 miljoen kilometer garantie op het accupakket!

Gert Wegman
Door Gert Wegman

