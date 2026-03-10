TEST – na valse start zet Toyota missers bZ4X recht

Tests

Toyota nam de kritiek op de eerste bZ4X ter harte. Bij de facelift vond geen metamorfose plaats, maar werden wel de pijnpunten aangepakt waarop veel kritiek was. De elektrische Toyota kreeg nieuwe batterijen met een grotere actieradius, meer vermogen en een interieur dat merkbaar moderner aanvoelt.

Het is goed nieuws dat Toyota de bZ4X heeft vernieuwd, want de elektrische SUV was niet perfect toen-ie in 2022 op de markt kwam. Eerst kreeg de auto een omvangrijke software-update, maar het aantal handige EV-functies bleef beperkt. De grootste verandering zit onder de motorkap. Toyota pocht met snellere laadtijden. Dat klinkt alsof de maximale laadsnelheid werd verhoogd, maar dat is niet zo. Die was en blijft 150 kW.

Dat het snelladen toch minder lang duurt dan voorheen, is volgens Toyota te danken aan een nieuwe voorverwarmingsfunctie voor het accupakket. Hierdoor zal de laadsnelheid dichter bij de beloofde 150 kW liggen – een functie die je handmatig of automatisch kunt inschakelen.

Toyota bZ4X 22 kW boordlader

Bij de gewone laadpaal thuis of in de wijk, gaat de laadsnelheid van sommige uitvoeringen (Executive, Executive AWD) wel omhoog. Toyota introduceert namelijk een boordlader van 22 kW. De Japanners wisten het trekgewicht te verdubbelen van 750 naar 1500 kg, maar alleen voor de versie met vierwielaandrijving. Bij de twee betaalbaardere versies blijft het dus behelpen als je met een caravan op vakantie wilt.

Besturing is te vaag

De grootste verandering zit onder de motorkap. De vierwielaangedreven bZ4X levert voortaan 343 pk en voelt duidelijk temperamentvoller aan. De sprint gaat soepeler, de aanzet is krachtig: vooral op de kronkelige landwegen rond Málaga merk je de extra power meteen. Er is echter ook een keerzijde. Bij snel accelereren is de tractie niet altijd even overtuigend, zeker op ruwer asfalt. Ook het onderstel is niet mooi uitgebalanceerd. De vering is niet zacht genoeg om oneffenheden volledig glad te strijken, maar biedt ook niet de sportiviteit die bij het toegenomen vermogen zou passen.

De besturing voelt in de stad licht en prettig aan, maar op snellere bergetappes laat de communicatie te wensen over. Hier wil je echt meer precisie. Anderzijds, een test op lege, bochtige wegen vertekent de indruk wel een beetje. Al heb je in Nederland en Vlaanderen een sportieve rijstijl, dit soort fraaie wegen hebben we nu eenmaal niet. En in onze omstandigheden is er niets mis met de besturing.

Specs Toyota bZ4X AWD

2 elektromotoren, 343 pk, 338 Nm

0-100 km/h in 5,1 s, 160 km/h

73,3 kWh (516 km), 14,0 kWh/100 km

4690 / 1860 / 1650 mm, 452 - 1026 l, 2120 kg

prijs NL 47.995 euro; BE 55.700 euro

Ergernisje blijft bestaan

De door ons gereden bZ4X met 73,1 kWh-accu is er ook met alleen voorwielaandrijving (224 pk, actieradius: 444 km). Daarnaast kun je kiezen voor een basisversie met 57,7 kWh en voorwielaandrijving (167 pk, actieradius: 568 km).

Binnenin was het in de oude bZ4X een saaie, grijze boel. Maar daar heeft Toyota nu werk van gemaakt. Een nieuw ambient lichtsysteem geeft het interieur meer sfeer, de afwerking blijft op het gebruikelijk hoge niveau. Bovendien is het geluidscomfort verbeterd. Dat is te danken aan akoestisch glas, extra isolatie en geoptimaliseerde afdichtingen. Hierdoor blijft de bZ4X zelfs op de hobbelige wegen van Andalusië opmerkelijk stil.

Een klein ergernisje blijft echter bestaan. De plek waar je je draadloze telefoon oplaadt, ligt fijn binnen handbereik, maar bij vlot bochtenwerk gaan smartphones nog steeds op avontuur. De navigatie is wél verbeterd: die biedt nu eindelijk EV-routeplanning met geïntegreerde laadstops. Dat werkt in de praktijk goed, al mist het systeem nog de verfijning van sommige concurrenten.

Tot slot de prijs; de Toyota bZ4X is te koop vanaf 39.995 euro, de AWD vanaf 47.995 euro.

Toyota bZ4X (2026) oordeel

De geüpdatete bZ4X rijdt duidelijk volwassener en heeft modernere techniek dan zijn voorganger. Maar ondanks de verbeteringen blijven onderstel en besturing de punten waarop Toyota echt beter zijn best moet doen.

