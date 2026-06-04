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Het grootste gebrek van de Toyota bZ4X wordt nog dit weekend opgelost

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op

Je moest er ‘even’ (meer dan een jaar) op wachten, maar de Toyota bZ4X Touring rolt deze week van de boot de showroom in. Kun je eindelijk zelf aanschouwen hoe enorm die bagageruimte is.

Toyota voegt een nieuwe variant toe aan het bZ4X-gamma. De bZ4X Touring staat vanaf dit weekend bij de dealer en is vooral bedoeld voor kopers die de reguliere bZ4X te krap vinden voor hun lifestyle. Waar de techniek grotendeels overeenkomt met die van de vernieuwde bZ4X, richt Toyota zich bij de Touring vooral op meer gebruiksgemak en extra capaciteit voor je spullenboel. De carrosserie werd daarvoor 14 centimeter langer en 2 centimeter hoger gemaakt.

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Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
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Bijna de helft méér bagageruimte

Het resultaat is direct zichtbaar achter de achterbank. De bagageruimte groeit van 452 naar 669 liter, een winst van meer dan 217 liter, oftewel 48 procent. Daarmee krijgt de bZ4X Touring aanzienlijk meer praktische bruikbaarheid voor gezinnen, vakantiegangers en sportieve gebruikers die regelmatig veel bagage meenemen. Volgens Toyota passen ook grotere voorwerpen gemakkelijker dankzij de hogere en rechter doorlopende daklijn. Klap je de 60:40 deelbare achterbank neer, dan heb je 1.718 liter tot je beschikking.

Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op

Die extra ruimte vormt meteen het belangrijkste onderscheid met de reguliere bZ4X. Het maakt de Touring uitstekend geschikt als gezinsauto voor langere reizen. Op de standaard dakrails bind je een kano of dakkoffer en achter de vierwielaangedreven uitvoering mag je 1.500 kilogram trekken, oftewel een caravan.

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Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op

Moderne opvolger klassieke stationwagon

Ook uiterlijk kiest Toyota voor een andere koers. De Touring krijgt robuustere wielkastranden, een specifiek ontworpen achterzijde en meer nadruk op een outdoor-uitstraling. Daarmee oogt hij minder als een conventionele elektrische SUV en meer als moderne opvolgers van klassieke stoere stationwagons als de Volvo XC70 en Audi Allroad. Overigens wordt de bZ4X Touring gebouwd in een Subaru-fabriek, gebroederlijk naast de identieke e-Outback.

Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op

Onderhuids blijft veel vertrouwd. De bZ4X Touring beschikt over een batterij van 74,7 kWh en wordt leverbaar met voor- of vierwielaandrijving. Het vermogen loopt op tot 380 pk en de maximale actieradius bedraagt volgens Toyota maximaal 560 kilometer. Maar dan moet je geen kano op het dak binden en al helemaal geen caravan willen trekken.

Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
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Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
Toyota bZ4X Touring lost grootste tekort van reguliere bZ4X in één klap op
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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