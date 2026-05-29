TEST - Dankzij deze ontwikkeling kan Subaru zomaar weer aantrekkelijk worden

Subaru verkoopt nauwelijks nog auto’s in Nederland. Maar de e-Outback kán voor een comeback zorgen. Achter zijn CO2-uitstoot staat een nul en dat betekent dat hij 25.000 euro goedkoper is dan zijn voorganger met boxermotor.

Subaru heeft een kleine, maar trouwe fanbase. Alleen waren de prijzen van de afgelopen jaren zelfs voor gepensioneerde natuurkundeleraren met afbetaald huis en liefde voor techniek te gortig. Voor een Forester of Outback betaal je meer dan 70.000 euro, waarmee Subaru met zijn prijzen op BMW- en Mercedes-niveau komt. De verkoopcijfers van Subaru kelderen in Nederland dan ook jaar na jaar. In 2025 werden maar 56 Subaru’s geregistreerd.

Tot zover de slechte tijden, over naar de goede. Elektrische auto's kunnen Subaru in Nederland een duwtje in de rug geven. De samenwerking met Toyota op EV-gebied heeft al twee modellen opgeleverd. Na de tandem Subaru Solterra-Toyota bZ4X en Subaru Uncharted-Toyota C-HR+ komt er een derde. Het is de e-Outback, die in de bZ4X Touring zijn Toyota-equivalent heeft. Beide modellen worden gebouwd in een fabriek van Subaru. Denk echter niet dat de e-Outback een simpele kopie is van de Toyota.



Offroad-mogelijkheden

Uiterlijk herken je de e-Outback aan zijn koplampen, met boven en onder drie led-balken. Aan de achterkant volgt Subaru de trends van 2026: een lichtbalk over de breedte van de achterklep en de naam Subaru voluit geschreven. Hij oogt nog steeds als een auto voor mannen met borsthaar.

“De e-Outback is sneller dan de beroemde WRX STi. ”

Op tal van onderdelen hebben de Subaru-technici hun eigen stempel op de e-Outback gedrukt. En dat zal de fans deugd doen. Zo was de riante bodemvrijheid van 20 centimeter een voorwaarde van Subaru om de auto te ontwikkelen. Ook vierwielaandrijving zit in het DNA van het merk. Elke e-Outback verlaat de fabriek met een elektromotor op de voor- en de achteras. Samen zijn ze goed voor 381 pk. Door het Subaru-stempel kan de e-Outback meer in het terrein dan de meeste andere EV’s, met een knop voor gladde oppervlakken (Snow/Dirt) en eentje voor modder (Deep snow/Mud). GripControl is een cruisecontrol voor offroad-avonturen, zoals steile modderige hellingen, waarbij de auto zelf een snelheid kiest tussen de 2 en 10 km/h.

Verder heeft de e-Outback niet twee rijprogramma’s, zoals de Toyota bZ4X Touring, maar drie. Boven op Normal en Eco kun je alleen bij Subaru ook kiezen voor Dynamic. Ook bij het terugwinnen van de remenergie gaat Subaru een stap verder, door vijf in plaats van vier ‘standjes’ aan te bieden. Die bedien je heel gemakkelijk via peddels achter het stuur, maar one pedal driving is niet mogelijk. Uiteraard konden de technici van Subaru het niet laten om hun stempel op de 4WD-techniek te drukken. De e-Outback heeft permanente vierwielaandrijving, bij de Toyota bZ4X Touring is-ie inschakelbaar.

Subaru e-Outback 4e-Xperience specs

2 elektromotoren, 381 pk

0-100 km/h in 4,5 s, 180 km/h

batterij 74,7 kWh (actieradius 523 km), 15,4 kWh/100 km

4845 / 1860 / 1675 mm, 633 – 1718 l, 2005 kg

prijs NL 52.900 euro, prijs BE 51.995 euro

Overeenomsten elektromotor en boxermotor

Een ander vast onderdeel op de Subaru-bingokaart is de boxermotor, maar die keert in Europa niet terug bij de Outback. In de VS krijgt hij wel een opvolger op benzine. Met wat goede wil zijn er best overeenkomsten tussen beide motoren te vinden: een laag zwaartepunt, een trillingsvrije loop en een snelle respons. Elke e-Outback heeft een krachtige boordlader van 22 kW. Uit de batterij van 74,7 kWh wordt een actieradius gehaald van 523 km (4e-Xperience) of 477 km (4e-Xperience+). Snelladen doet-ie met 150 kW, waarmee de e-Outback geen trendsetter is.

We testen de e-Outback op een afgesloten terrein in de buurt van Berlijn, hij heeft nog geen typegoedkeuring voor de openbare weg. Ooit kregen Stasi-medewerkers hier rijtrainingen, maar die hadden geen auto's met 381 pk onder hun rechtervoet … Wat meteen opvalt als je instapt, is de ruimte, ook achterin. De daklijn loopt niet schuin af, zodat de achterpassagiers gewoon rechtop kunnen zitten. De bagageruimte van 633 liter is riant, het is zelfs meer dan je in de oude Outback kwijt kon (561 l). Kamperende Outback-kopers zullen blij worden van het aanhangergewicht van 1500 kilo, al is het de vraag wat er van de actieradius overblijft met een sleurhut achter de auto.

Alleen maar sturen

Ten opzichte van de e-Outback zijn de prestaties van het oude model met boxermotor Jurassic Park-achtig. De afzwaaiende Outback lijkt met zijn honderdsprint van 10,5 seconden wel een dinosaurus. Het gaat de nieuwe e-Outback juist gemakkelijk af, in 4,5 seconden is de klus geklaard. Daarmee is-ie zelfs sneller dan de beroemde Subaru Impreza WRX STi (5,3 s).

We slalommen om pylonen, doen een noodstop op nat wegdek en rijden met 80 km/h over abominabel asfalt dat Belgian road wordt genoemd (sorry, Vlaamse lezers). De e-Outback doet alles stoïcijns en zelfs als de achterkant uitbreekt als je erg overmoedig een bocht instuurt op nat wegdek, laat de auto zich weer makkelijk in het spoor duwen. Ook een (niet al te uitdagend) offroadparcours ontbreekt niet. Met het juiste rijprogramma ingeschakeld, maakt de e-Outback het de bestuurder gemakkelijk. Meestal hoef je weinig meer te doen dan goed sturen en de camera in de gaten houden als het zicht naar voren slecht is, bijvoorbeeld op een steile helling. Opmerkelijk is hoe comfortabel de onderstelafstemming is op onverhard.

Op basis van onze korte testritten op het afgesloten terrein kunnen we nog weinig zeggen over het rijcomfort op lange afstanden en het praktijkverbruik. Als we toch een kanttekening moeten plaatsen, is het dat 4WD in het gematigde Nederlandse klimaat geen strikte noodzaak is. Het is dan ook de vraag of de Subaru-verkopers klanten met dit argument tot een koopcontract verleiden.

25.000 euro goedkoper

Het grootste voordeel van de e-Outback is misschien wel zijn prijs. Van de krankzinnige bpm-bedragen (en de exploderende benzineprijzen) hebben elektrische auto's geen last. De oude Outback kostte bijna 80.000 euro, de nieuwe is veel concurrerender en vriendelijker geprijsd. Subaru en Toyota zijn het eens over de prijs van hun 4WD-versies, ze zijn vrijwel even duur. Met vierwielaandrijving kost de Toyota 52.995 euro, de Subaru Outback 4e-Xperience is 5 euro goedkoper. Toyota levert de bZ4X Touring ook met alleen voorwielaandrijving (prijs: 48.995 euro), bij Subaru zijn alle versies vierwielaangedreven.

Zouden verstokte Subaru-rijders het aandurven om over te stappen in een elektrische auto? Hun portemonnee schreeuwt 'ja', want vergeleken met benzinemodellen is de e-Outback een koopje. Tijdens onze korte kennismaking maakt de e-Outback indruk binnen én buiten de gebaande paden.