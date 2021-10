4x4 auto's op Marktplaats voor elk budget

Ooit waren 4x4 auto's per definitie terreinwagens. ­Subaru was jarenlang de uitzondering die deze regel bevestigde. Na de komst van de Audi Quattro (1980) werd vierwielaandrijving door steeds meer merken ontdekt als middel om normale straatauto’s veiliger rijeigenschappen te geven. Als je dat in deze tijd van het jaar een fijn idee vindt, biedt Marktplaats.nl talloze mogelijkheden. Op dit moment staan er zo'n 14.000 4x4 auto's op Marktplaats.nl. Van hot hatches tot station­wagons, van sedans tot (semi-)elektrische auto’s.



Een suv is géén terreinwagen



Een categorie die we natuurlijk niet moeten vergeten, is die van de suv’s. Ooit was de suv bedoeld als een geciviliseerd compromis tussen de hardcore terrein­wagen en de nette, comfortabele straatauto, maar met behoud van vierwielaandrijving.

Maar tegenwoordig hebben de meeste suv’s slechts één aangedreven as en zijn ze vooral stoer om te zien. Toch zijn er ook nu nog suv’s van de oude stempel, al betekent een AWD-badge niet ­automatisch dat een auto alle ondergronden en hellingen aankan.



Auto's met permanente 4x4



Echte terreinwagens, zoals de vierwiel­aangedreven modellen van Land Rover, beschikken meestal over een systeem waarbij alle vier de wielen permanent ­worden aangedreven. Vaak is eveneens lage gearing aan boord. Daarmee kun je zelfs in zwaar terrein uit de voeten.



Ook Subaru’s hebben een ­permanent 4x4-systeem. Bij de meeste merken is de vierwielaandrijving echter variabel. Daarbij gaat het grootste deel van de aandrijfkrachten onder normale omstandig­heden naar de voor- of achteras. Pas als de aangedreven wielen hun grip verliezen, komt de andere as in actie. Zo behouden de wielen hun grip.



Het belang van goede banden



Dat klinkt allemaal heel geruststellend, zeker nu het weer nat en koud wordt. Maar vergis je niet: 4x4 is geen wondermiddel. Ook vierwielaandrijvers hebben behoefte aan goede banden, die zijn afgestemd op de omstandigheden. Verwacht dus geen wonderen als je met een 4x4 die op zomerbanden door sneeuw en ijs rijdt.

Mazda CX-5 Skyactiv-G 165 4WD - 2019 - 45.204 km - 31.940 euro

Deze tweede generatie van de Mazda CX-5 is alweer sinds 2017 op de markt. Toch kijkt hij nog even scherp uit zijn koplampen als bij zijn debuut. Net als z’n voor­ganger, maakt hij gebruik van Mazda’s eigenzinnige, maar zeer betrouwbare Sky­activ-techniek. Alles is gericht op een zo laag mogelijk gewicht, verder hebben de benzinemotoren geen turbo, maar wel een zeer hoge compressieverhouding. Dit uit zich in een net benzineverbruik, maar helaas ook in een matige trekkracht. Houd je van vlot rijden, dan moet je het gas­pedaal ver intrappen en veel schakelen. Gelukkig heeft dit mooie rode exemplaar een automaat aan boord. Voor aansprekender prestaties kun je beter de versie met 195 pk aanschaffen. Dat wordt wel even zoeken, want de spoeling is dun. Zeker als je een Mazda CX-5 met 4x4 zoekt. Het interieur is fraai vormgegeven en compleet uitgevoerd. En o ja: wie klaagt over de ruimte, zit waarschijnlijk in de nationale basketbalselectie.

Subaru Outback 2.5i Luxury - 2012 - 194.282 km - 5.480 euro

Subaru is een eigenzinnig merk, dat al decennialang straatauto’s met vierwielaandrijving bouwt. Daarnaast zijn vrijwel alle modellen voorzien van een lekker roffelende boxermotor. Helaas brengt dit een bovengemiddelde benzinedorst met zich mee, en dus hoge bpm-boetes. Hierdoor is Subaru in Nederland op een zijspoor geraakt. Zonde, want wij houden wel van een beetje eigenzinnigheid. Bovendien worden Subaru’s internationaal geroemd vanwege hun betrouwbaarheid. Met de Subaru (Legacy) Outback creëerden de Japanners al in 1996 een crossover-­achtige stationwagon. Het model diende als inspiratie voor de Volvo XC70 en de Allroad-­modellen van Audi. Deze Outback uit 2012 is best betaalbaar, ziet er netjes uit en heeft een fraai, met beige leer uitgevoerd interieur. Dat het tien jaar oude navigatiesysteem je af en toe het bos instuurt, boeit niet; het 4x4-systeem helpt je er moeiteloos doorheen.

Opel Insignia 2.8 T OPC - 2011 - 139.879 km - 16.950 euro

Als het over dikke 4x4 sedans gaat, denk je algauw aan Audi en Quattro. Niet geheel onterecht, maar wij denken graag ‘uit de doos’ en komen bij de Opel Insignia OPC terecht. Ja, deze generatie van Opels middenklasser was aan de zware kant en nee, het was niet het toonbeeld van beschaving en subtiliteit. Daarvoor moet je bij zijn concernbroer zijn, de Saab 9-5. Maar als we ons reptielenbrein een keertje uit zijn terrarium loslaten, springen we deze knalrode bruut in de Recaro-stoelen. Wat een vette bak is dit! Dat begint al met zijn knalrode lak, maar kijk ook eens naar de 19-inch wielen en de chroom­gerande neusgaten. Daarmee snuffelt de opper-Insignia ­continu naar gewillige Audi’s en BMW’s. En als hij die vindt, toont-ie ze bij 265 km/h op de autobahn z’n dikke billen. ­Subtiel? Neuh! Maar wel ontzetten gaaf! En veilig, natuurlijk, met z’n 4x4 ...

Suzuki Swift 1.3 4Grip - 2006 - 142.452 km - 3750 euro

Iedereen kent de vierwielaangedreven Suzuki Jimny, maar dat Suzuki ook de Swift AllGrip (vroeger 4Grip) bouwt, weet bijna niemand. In de Alpenlanden zie je hem vaker en het is niet uitgesloten dat je tijdens je wintersportvakantie regelmatig voorbijgestoken wordt door zo’n zuinige Japanner. Door zijn lage gewicht is de vierwielaangedreven Swift net ‘Pluisje’ ­Maradona in zijn beste dagen. Hij laat zich door niets en ­niemand weerhouden en slalomt lichtvoetig tussen alle obstakels door. Maakt dat deze Swift tot een ideale wintersportauto? Niet echt: daarvoor bieden de vlakke ­stoelen te weinig comfort en is de bagage­ruimte te krap. Behalve licht en zuinig, is de Swift ook lekker betrouwbaar. Alleen de ­versnellingsbak staat als gevoelig te boek. We halen dan ook opgelucht adem wanneer we lezen dat die bij dit exemplaar onlangs is ­vernieuwd. Niks meer aan doen dus - behalve die smerige vlekken uit de bekleding verwijderen dan ...

Mercedes A 45 AMG 4Matic - 2015 - 81.069 km - 32.750 euro

Wil je dezelfde prestaties als de nieuwe Volkswagen Golf R biedt, maar dan voor de helft van de prijs? Dan kun je terecht bij de Mercedes A 45 AMG. Zijn tweeliter viercilinder motor is de nachtmerrie van iedere stratenmaker, en de natte droom van de gemiddelde CJIB-medewerker. Je hebt immers maar iets meer dan 4,5 seconde nodig om alle klinkers uit de straat te trekken en de nationale snelheidslimiet aan te tikken. Als je uitrekent hoeveel seconden er in een etmaal gaan, levert deze A-klasse de ideale munitie voor een vermelding in het ­Guiness Book of World Records. En wel op de pagina met de mensen die in de kortst mogelijke tijd een maximum aan boetes wisten te scoren. Al hoef je je natuurlijk niet per se als een verkeershooligan te gedragen om te genieten van de messcherpe besturing en de aanhankelijke leren kuipstoelen. Maar het helpt wel ...