Waarom Nederlanders hun neus ophalen voor het betrouwbaarste merk

In Nederland raakt Subaru hun modellen aan de straatstenen niet kwijt, maar dat ligt niet aan de kwaliteit. Sterker nog, volgens een groot onderzoek bouwt het Japanse merk de betrouwbaarste nieuwe auto’s.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Amerikaanse Consumer Reports. De consumentenorganisatie maakte voor deze studie gebruik van data die ze ontvangt van haar leden. Wat dat betreft is het goed vergelijkbaar met het onderzoek dat de Nederlandse Consumentenbond doorlopend doet naar automankementen.

300.000 auto's onderzocht



Ieder jaar vraagt Consumer Reports aan de leden welke problemen zij hebben gehad met hun auto. Zo heeft de organisatie dit jaar data van meer dan 300.000 auto’s gebundeld. Dit onderzoek richt zich op nieuwe auto’s die momenteel leverbaar zijn.

Hierbij worden tot twintig potentiële probleemgebieden specifiek onder de loep genomen. Dit varieert van kleinere problemen zoals piepende remmen tot zeer ernstige motorstoringen. Door de problemen en hun ernst te bundelen, komt Consumer Reports tot een betrouwbaarheidsscore.



In die score is eveneens geprobeerd de toekomstige betrouwbaarheid van de modellen van het merk te voorspellen op basis van de huidige data. Overigens wil de organisatie wel genoeg data van een merk hebben om een score te kunnen geven. Dit was niet het geval voor merken als Alfa Romeo, Fiat, Mercedes, Mini of Porsche, waardoor zij niet zijn opgenomen in de lijst.

Niet Toyota, maar Subaru het betrouwbaarst

En wat blijkt? Het is eens niet Toyota of Lexus, maar Subaru dat de lijst aanvoert. Vooral de Subaru Forester en Impreza scoorden bovengemiddeld goed, terwijl ook de andere modellen van de Japanners een dikke voldoende haalden. Alleen de elektrische Subaru Solterra kwam slecht uit het onderzoek. Pikant weetje: die auto is het technische broertje van de Toyota bZ4X ...



Hoewel ze niet als het betrouwbaarst uit het onderzoek komen, blijven Toyota en Lexus wel in de top drie staan. Niet geheel verrassend doen ook andere Japanse merken als Honda en Mazda het goed. Uitzondering is Nissan, dat in de middenmoot staat. Al doet Nissan het nog altijd een stuk beter dan vrijwel alle Amerikaanse merken. Zo blijken auto’s van Ford, Tesla en Jeep niet bijster betrouwbaar. Rivian scoort het allerslechtst en staat stijf onderaan.

Van de Europese merken scoren Volvo en Volkswagen erg slecht, terwijl Audi en BMW het juist verrassend goed doen.



16 meest betrouwbare automerken



De volledige betrouwbaarheidslijst van Consumer Reports (minus merken die niet in Nederland worden geleverd)

Positie Merk Betrouwbaarheidsscore 1 Subaru 68 2 Lexus 65 3 Toyota 62 4 Honda 59 5 Mazda 55 6 Audi 54 7 BMW 53 8 Kia 51 9 Hyundai 50 10 Nissan 48 11 Ford 44 12 Volvo 38 13 Tesla 36 14 Volkswagen 34 15 Jeep 33 16 Rivian 14

Subaru toch niet populair in Nederland

Subaru’s blijken dus over het algemeen erg betrouwbaar. Toch moeten we in Nederland niets hebben van het merk. Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers: dit jaar vonden slechts 72 auto’s van het merk een Nederlandse eigenaar. Voorgaande jaren was dat met respectievelijk 92 (2023), 74 (2022) en 168 (2021) verkopen niet veel beter.

Maar hoe komt dat dan? Dat Nederlandse kopers geen Subaru aanschaffen, ligt niet aan een gebrekkige kwaliteit of betrouwbaarheid, maar aan de prijs. Vooral in Nederland liggen deze prijzen erg hoog. Dat komt omdat Subaru nog altijd blijft vasthouden aan zijn bekende boxermotoren. Deze zijn betrouwbaar, maar ook relatief onzuinig. En dan komt daar de vierwielaandrijving nog bij, die het verbruik verder omhoog stuwt. Hierdoor is de uitstoot hoog en daarmee ook de bpm-rekening, en dus de consumentenprijs. Zo kost de nieuwe Forester minimaal 65.930 euro, voor de Subaru Outback moeten klanten zelfs minimaal 74.995 euro neerleggen.

Hybride en elektrisch

Het devies voor Subaru lijkt dan ook om zich meer te gaan richten op hybride- en volledig elektrische alternatieven. Al blijkt uit de betrouwbaarheidsscore van de Subaru Solterra dat dit dan weer ten koste kan gaan van andere elementen waar Subaru om bekend staat …