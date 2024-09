Waarom de Subaru Solterra plotseling 5650 euro goedkoper is geworden

Nieuws

Nee, de prijsverlaging van de Subaru Solterra heeft niets te maken met EV-subsidie. Want zelfs met 5650 euro korting zit de basisprijs van de elektrische SUV ruim boven de subsidiegrens van 45 mille.

Soms valt financieel alles op zijn plek. Dan zorgt een prijsverlaging van 2000 euro ervoor dat een prijs van een elektrische auto onder de subsidiegrens van 45.000 euro duikt en dus in aanmerking komt voor 2950 euro overheidssteun. Dan is een EV plotseling 5 mille goedkoper dan-ie eerst was.

Bij de Solterra speelt de EV-subsidie geen rol. De prijsverlaging van 5650 euro is volledig te danken aan Subaru, want de elektrische SUV is simpelweg te duur voor subsidie. Hij is nu te koop vanaf 52.995 euro. De luxere Sky Package-uitvoering kost voortaan 56.995 euro. Voorheen waren beide versies ruim 5 mille duurder.

Waarom is de Subaru Solterra zo duur?

De Subaru Solterra kost veel geld omdat hij standaard vierwielaandrijving heeft, maar hij is niet duur. Voor een Toyota bZ4X met AWD moet je minimaal 54.390 euro aftikken. En dat zijn grotendeels dezelfde auto’s. Een Volkswagen ID.4 met twee elektromotoren lijkt iets voordeliger (vanaf 51.990 euro), maar zodra je die gaat aankleden volgens de Subaru-mode, ben je toch duurder uit.



Bovendien geeft Volkswagen maar 2 jaar garantie op elektrische modellen. Bij Subaru krijg je tegenwoordig 8 jaar zonder kilometerbeperking (!). Dus het maakt niet uit hoeveel kilometers je rijdt in die 8 jaar tijd. Dan sta je als merk achter je product.



Het voordeel van vierwielaandrijving



Alle Subaru’s beschikken over vierwielaandrijving, dus het is logisch dat de Solterra het ook heeft. Anders wordt-ie gepest door de andere auto’s in de showroom. De meerwaarde van AWD zit 'm bij de Solterra in de terreinkwaliteiten, maar bij veel andere EV’s schiet het trekgewicht omhoog zodra je de tweede elektromotor toevoegt.



Ga je de trekhaak toch niet gebruiken, dan heb je waarschijnlijk ook genoeg aan één elektromotor. En dan winkel je in een prijssegment dat wel in aanmerking komt voor EV-subsidie. Alleen doe je dat winkelen dan niet bij Subaru ...