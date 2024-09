Het gaat helemaal niet slecht met de elektrische auto, ondanks al ons geklaag

Nieuws

We praten onszelf de put in over de toekomst van de elektrische auto. Maar analisten zijn het erover eens: het gaat goedkomen en sterker nog, het gaat nu eigenlijk al helemaal niet zo beroerd. Volgens analisten van Morgan Stanley moeten westerse automerken wel veel meer samenwerken met Chinezen.



Zo slecht gaat het helemaal niet met de elektrische auto, zeggen de deskundigen van zakenbank Morgan Stanley. De opmars stopt niet, maar gaat hooguit langzamer. De analisten verwachten dat het EV-aandeel tussen 2024 en 2026 langzaam stijgt van 14 procent naar 17 procent.

Maar daarna verwachten ze weer een forse groei, tot een wereldwijd aandeel van 32 procent in 2030. Dat is 8 procent minder dan de analisten van de bank eerder voorspelden, maar nog altijd een fors aandeel. Toch moeten automerken en overheden op drie fronten aan de bak.



1. De prijzen moeten omlaag

“Da’s logisch”, zou Johan Cruijff zeggen. Een EV is gemiddeld 20 tot 30 procent duurder dan een vergelijkbaar model met een verbrandingsmotor. Elektrische auto’s worden wel goedkoper, al gaat het allemaal erg langzaam.

Neem Nederland. Op dit moment is alleen de Citroën e-C3 te koop voor pak 'm beet 25.000 euro (al duurt het maar en duurt het maar voor-ie eindelijk echt in de showroom staat). We verwachten dat de Hyundai Inster ook 25 mille gaat kosten en in 2025 komt een goedkope versie van de Renault 5. Wie het niet erg vindt om in de T-Ford onder de elektrische auto’s te rijden: een Nissan Leaf heb je nu ook al voor 25.000 euro. Nieuw!

Maar overheden hebben ook een rol. In Duitsland werd de subsidie op EV's vorig jaar vrijwel in één klap afgeschaft en stortten de EV-verkopen meteen in. In augustus werden bijna 70 procent minder elektrische auto’s verkocht dan het jaar ervoor in dezelfde maand. De Duitse minister Habeck overweegt nu om toch weer in de Schatkist te kijken om te zien of er nog wat subsidiegeld valt los te schrapen.



2. Merken als Ford en Volkswagen moeten samenwerken met Chinezen

De analisten van Morgan Stanley hebben een idee waarvan ze in de boardrooms van de grote automerken even de hik krijgen. Je moet samenwerken, zeggen ze. Bekende fabrikanten moeten een Chinese partner zoeken. “Met andere woorden, Ford zou een deal moeten sluiten met het Chinese Xpeng. Of misschien zou General Motors moeten samenwerken met Li Auto.”

Het gebeurt nu al: Volkswagen heeft een klein aandeel in Xpeng en Stellantis werkt samen met Leapmotor. Volgens Morgan Stanley gaat iedereen erop vooruit: “Traditionele autofabrikanten hebben de fabrieken, een netwerk van toeleveranciers, sterke merken en veel geld.” Dat kun je combineren met de technische kennis van EV-merken. Die weten meer over software en zelfrijdende auto’s.



Amerikaanse en Europese autofabrikanten zitten nu nog met de handen in het haar hoe ze winst kunnen maken op betaalbare elektrische auto’s. Terwijl je in China voor een appel en een ei kunt produceren. Maar als merken dat doen, krijgen ze te maken met importtarieven in de VS en Europa.

De EU en de VS moeten daarmee stoppen. De analisten van Morgan Stanley zeggen dat er geen andere keuze is. Samenwerken met Chinese merken is de enige manier om goedkoop en op grote schaal elektrische auto’s te kunnen bouwen.

3. Infrastructuur elektrische auto's niet op orde



Ook het derde punt is bekend: om je elektrische auto op te laden, moet je in veel landen flink puzzelen. In de VS bijvoorbeeld, maar ook in de Zuid-Europese landen. Noorwegen is het beste jongetje van de klas en ook Nederland heeft zijn zaken wél aardig op orde.