Eerste review Subaru Solterra (2022): klein stuur, groot calimero-complex

Deze eerste review is gebaseerd op een korte kennismaking met de Solterra. We rijden een paar uur op een afgesloten testbaan met voorseriemodellen en komen thuis met onderstaande indrukken.

Wat is opvallend aan de Subaru Solterra (2022)?

Subaru is het merk van de boxermotoren en vierwielaandrijving. Eén merkpilaar blijft staan: de Solterra krijgt standaard twee elektromotoren en heeft dus 4WD. Tijdens brainstormsessies met de Toyota-ontwerpers, heeft Subaru geknokt voor een terreinwaardige bodemvrijheid van 21 centimeter. Bij de Forester is dat 22 centimeter en Subaru denkt dat vooral Forester-rijders de switch naar de Solterra maken.

De Solterra heeft een accupakket van 71,4 kWh (ruim 400 kilometer actieradius) en kan snelladen met 150 kW. Als we die getallen zouden vertalen naar een rapportcijfer, dan scoort de Subaru een 7,5. De Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6 verdienen een 9+, want die laden met dik 200 kW. De boordlader van de Solterra gaat trouwens maar tot 6,6 kW, waardoor thuis opladen wel 12 uur kan duren en dat vinden we aan de lange kant. Subaru weet dat we liever een 3-faselader met 11 kW hebben.

Opvallend nieuws voor alle EV-liefhebbers: Subaru is heel positief over de verwachte levensduur van het accupakket. Volgens hun techneuten bedraagt de accucapaciteit na 10 jaar nog 90 procent! Dat is veel rooskleuriger dan de huidige garantienorm van 70 procent na 8 jaar of 160.000 km. Subaru hanteert echter de ‘normale’ accugarantie van 70 procent en 8 jaar of 160.000 km, want er zit een groot verschil tussen denken dat iets zo is en beloven dat het zo is.

Wat zijn de pluspunten van de Subaru Solterra?

De Solterra heeft een klein stuur, waar je overheen kijkt naar het digitale instrumentarium. Vergelijkbaar met hoe Peugeot dat doet met de i-Cockpit, maar zó klein is het stuur nou ook weer niet. De handzame hoepel zorgt voor iets meer beenruimte, waardoor lange bestuurders weinig last hebben van de hoge middentunnel. De besturing zelf is prettig: licht, maar direct.

De 0-tot-100-tijd van 6,9 seconden verklapt dat de Subaru Solterra niet enorm krachtig is. Twee elektromotoren van elk 109 pk en 169 Nm drijven de voor- en achterwielen aan. Het resultaat is een auto met veel grip die soepel versnelt, maar die niemand gemeen in zijn stoel drukt zodra je het stroompedaal vloert.

Je hebt veel beenruimte op de achterbank en dat is prettig voor lange Nederlanders. Hun knieën steken wel de lucht in, want de vloer staat hoog. Dat doet een Tesla Model Y met zijn diepe voetenbakken toch beter. In combinatie met het panoramadak is de hoofdruimte voldoende.

Wat zijn de minpunten van de Subaru Solterra (2022)?

Een Subaru zonder trekhaak is als een Nederlandse speelfilm zonder naaktscène. De Solterra zal kunnen trekken, maar op dit moment is nog niet zeker hoeveel. Aan het trekgewicht van de Forester – 1870 kilo – zal de elektrische Solterra waarschijnlijk niet kunnen tippen, terwijl dat wel de beoogde klantengroep is. Daar ligt teleurstelling op de loer.

Van de vier standen waarmee je remenergie kunt terugwinnen, is zelfs stand 4 niet heel krachtig. Als je wisselt naar de one pedal driving-stand, rem je bij ‘gas los’ krachtiger af op de elektromotor. Gek dat dat niet stand 4 is.

De digitale meters vermelden alleen resterende kilometers, geen percentages. Wij pleiten voor beide getallen, want wij zijn EV-nerds die rekenen met procenten. Als je eenmaal weet dat 10 procent gelijk staat aan bijvoorbeeld 40 kilometer, hechten we daar meer waarde aan dan de door de auto ‘gegokte’ actieradius.



De Solterra heeft een X-Mode voor terreinrijden. Daarmee kruipen we gecontroleerd een helling af en tot onze verbazing wordt hierbij géén stroom teruggewonnen. De elektrische Subaru laat alle kostbare kinetische energie wegvloeien via de remmen! Ons EV-hart bloedt.

Wanneer komt de Subaru Solterra naar Nederland en wat is de prijs?

In juni 2022 arriveert de Solterra in Nederland. Subaru overweegt een basisprijs van 55.000 euro, maar de definitieve prijzen zijn nog niet bekend. Het wordt sowieso een overzichtelijke prijslijst, met een rijk uitgerust basismodel en tegen meerprijs het Sky Package met een panoramadak, 20-inch lichtmetaal (18 inch standaard) en een roedel luidsprekers van Harman Kardon.

Ben jij op zoek naar een nieuwe elektrische auto? Laat ons je helpen met nieuws en tests van EV's.

Aanmelden

Schrijf je gratis in voor onze Auto Review-nieuwsbrief.

De Solterra is dus te duur om in aanmerking te komen voor particuliere aanschafsubsidie. Toch schrikken we niet van de 55 mille basisprijs, want de Solterra heeft standaard twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Een Hyundai Ioniq 5 of Volkswagen ID.5 met vergelijkbare aandrijflijn is even duur.

Wat vind ikzelf van de Subaru Solterra (2022)?

Bij de Subaru Solterra moet je je niet blind staren op zijn getallen. Alles, van zijn elektrische paardenkrachten en de accucapaciteit tot het snellaadvermogen, is precies volgens de huidige norm. Wat mij vooral is bijgebleven van de eerste kennismaking, zijn het fijne compacte stuur, de prettige zitpositie, de vele fysieke knoppen die bij andere EV’s steeds vaker ontbreken en de solide grip en wegligging. Helaas is het trekgewicht nog niet bekend en als iemand daar zwaar aan tilt, dan is het de avontuurlijke Subaru-rijder wel.