TEST – Subaru Solterra kansloos? Op deze 3 punten verslaat hij de Skoda Enyaq iV

De Skoda Enyaq iV kwam, zag en overwon: het is de best verkochte elektrische suv’s van Nederland. De Subaru Solterra arriveert rijkelijk laat en nogal stilletjes, maar hij heeft drie duidelijke pluspunten.

Als je kijkt welke automerken zich vol op elektrisch rijden storten, valt op dat de Japanse merken veel terughoudender te werk gaan dan de Europese. Honda, Mazda, Mitsubishi en Suzuki hebben geen van alle een elektrisch verkoopkanon in het assortiment. Nissan heeft wel kanonnen, maar die vuurden te vroeg (Nissan Leaf) of te laat (Nissan Ariya). Subaru en Toyota kozen ervoor hun krachten te bundelen voor de Solterra en de BZ4X.

Dit bericht een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test tussen de Subaru Solterra en de Skoda Enyaq iV in Auto Review 02/2023. We kiezen ervoor de pluspunten van de Solterra te belichten. In een volgend bericht doen we de nadelen …

1. Complete uitrusting voor Subaru Solterra

Eén terrein waarop de Solterra heer en meester is, is dat van de actieve veiligheid. Tot de rijke standaarduitrusting behoren adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning en een systeem dat de auto binnen zijn rijbaan houdt. De koplampen hebben een automatische grootlichtfunctie en er zijn sensoren die waarschuwen voor verkeer dat achterlangs de auto sluipt. Upgraden naar een duurdere versie geeft je geen extra veiligheidssystemen, want alles is standaard. Skoda levert rijstrookassistentie en de wettelijke verplichte veiligheidssystemen en vindt het dan welletjes.

2. Subaru Solterra heeft comfortabele vering

Subaru heeft een comfortabele auto gebouwd. De Solterra is duidelijk zachter afgestemd dan zijn Tsjechische tegenhanger en verwerkt gaten, richels en randen zachtzinniger. Op klinkers en andere hobbelwegen blijft de carrosserie mooi rustig. Ongeacht of je er langzaam of snel overheen rijdt. De soepele vering heeft bovendien genoeg reserves om ook met het hele gezin en de vakantiebagage aan boord, aangenaam naar de wintersport te reizen. Hoe stevig het onderstel van de Skoda is, merk je zodra je de egale snelweg verruilt voor de klinkerwegen in de bebouwde kom. In plaats van de oneffenheden glad te strijken, walst hij er nors overheen. De achteras stuitert daarbij nogal lomp over dwarsrichels. Hier staat tegenover dat Skoda het betere meubilair plaatst.

3. De voordelen van vierwielaandrijving

Subaru bouwt auto’s met vierwielaandrijving en de Solterra krijgt dezelfde behandeling. Hij heeft twee elektromotoren die samen 218 pk en 337 Nm optrommelen. De Enyaq iV 80 moet het doen met één elektromotor die 204 pk en 310 Nm naar alleen de achterwielen stuurt. Qua vermogen zijn ze dus behoorlijk aan elkaar gewaagd. Toch is de Solterra de snellere sprinter. Van 0 naar 100 km/h in 6,9 seconden is lekker vlot, de Enyaq iV doet er 8,2 tellen over. En dankzij de vierwielaandrijving is de tractie beregoed.

We verwachten dat een Enyaq iV met twee elektromotoren niet lang op zich laat wachten (er bestaat al een Enyaq Coupé RS iV), maar dat wordt waarschijnlijk een sportief topmodel van 65 mille …

Conclusie

In zijn eerste vergelijkende test laat de Subaru Solterra duidelijk zien wat zijn pluspunten zijn. Het is een fijn rijdende suv met een comfortabele vering en veel tractie dankzij de standaard vierwielaandrijving. En het is een rustgevend gevoel dat Subaru vijf jaar garantie geeft. De algemene garantie voor elektrische Skoda's is maar twee jaar. Nadelen heeft de Solterra ook, maar die belichten we de volgende keer.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 2/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.