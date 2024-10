Toyota wil EV-achterstand goedmaken en doet weer beroep op oude bekende

Nieuws

Toyota gelooft niet in een automobiele toekomst met alleen elektrische auto’s, zo heeft het merk al meerdere keren uitgesproken. Toch zullen de Japanners mee moeten met de tijd en hun elektrische aanbod uitbreiden. Hiervoor schakelen ze de hulp in van een oude bekende.



Als je op dit moment een elektrische Toyota wilt kopen, is de keuze niet reuze: de Toyota bZ4X is de enige EV in het modellengamma. De bZ4X werd in samenwerking met Subaru gemaakt. Bij hun landgenoten heet de auto Subaru Solterra, een naam die minder lastig te onthouden is.

Nieuwe samenwerking

Deze bundeling van krachten was niet verrassend: Toyota heeft een aandeel van 20 procent in Subaru en beide merken kunnen elkaars hulp op het gebied van elektrische auto’s gebruiken. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingskosten en onderdelen worden gedeeld.

Om die reden slaan Toyota en Subaru de handen weer ineen om een nieuwe elektrische SUV te ontwikkelen. De nieuwe EV moet in 2026 op de markt komen en het elektrische aanbod van beide merken versterken.

Ook voor Europa

Verder zijn er nog niet veel details bekend over het nieuwe model. Naar verwachting gaat de nieuwe SUV veel onderdelen delen met de bZ4X en Solterra. Op deze manier kan Toyota de kosten laag houden. Volgens Japanse bronnen neemt Subaru de productie op zich in hun Yajima-fabriek, waar ze op een productie rekenen tussen de 15.000 en 20.000 exemplaren per maand.

Naar verluidt is het nieuwe model niet alleen bedoeld voor de thuismarkt, maar ook voor de Verenigde Staten en Europa. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat we weer een tweeling van Toyota en Subaru kunnen verwelkomen.

Verkopen in Nederland

Beide merken zullen hopen dat de nieuwe elektrische SUV succesvoller wordt dan de bZ4X/Solterra. Neem bijvoorbeeld de Toyota. Sinds zijn introductiejaar in 2022 tot en met september van dit jaar ging de bZ4X pas 1469 keer over de toonbank in Nederland. Dit was slechts 1,99 procent van de totale verkopen (73.717 auto’s) over die periode.

De verkoopaantallen van de Solterra in ons land zijn al helemaal bar en boos, al stelt Subaru sowieso niet veel voor hier. Van 2022 tot afgelopen maand verkocht Subaru 217 auto’s in Nederland. Daarvan ging het 105 keer om een Solterra, goed voor bijna de helft van de totale verkopen.