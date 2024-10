Nieuws

De nieuwe Subaru Forester (2025) is een stoere verschijning. Wij vertellen je wat er onderhuids allemaal nieuw is en verbazen ons over de introductie van ingeburgerde systemen.

Eerst de vertrouwde kost: de nieuwe Forester heeft gewoon vierwielaandrijving, een boxermotor (2,0-liter viercilinder met mild hybrid) en een Lineartronic-automaat. De bodemvrijheid bedraagt 220 mm, in de bagageruimte past 508 tot 1720 liter en hij kan een aanhanger of caravan van 1870 kilo trekken.

Subaru Forester (2025): subtiele verbeteringen

Het persbericht van de nieuwe Forester leest alsof het geschreven is door een techneut. Neem bijvoorbeeld het chassis, dat 10 procent stijver is geworden. Welk ander automerk deelt zo'n subtiele verbetering én vertelt erbij dat dit deels te danken is aan de bredere toepassing van structurele lijm? Subaru komt zelfs met getallen: het gebruik van de industriële Prittstift is verlengd van ongeveer 8 meter naar pak ‘m beet 27 meter. Dat zijn leuke weetjes, toch?

Het rijcomfort werd verbeterd met 39 procent minder geruis in de cabine en 44 procent minder hoofdbewegingen. Subaru focust zich al langer op het terugbrengen van de hoofdbewegingen met aangepaste voorstoelen, om rug- en nekpijn te verminderen. Evenals de kans op wagenziekte.



4 systemen die de concurrentie allang heeft



Afgelopen vijf jaar was de Forester verantwoordelijk voor maar liefst 28 procent van de Subaru-verkopen in Europa. Een belangrijk model dus. Bovendien is de Forester Subaru’s topmodel. Allemaal redenen waarom we verbaasd zijn over de ingeburgerde systemen die hun intrede doen bij het nieuwe model.

Deze 4 systemen zijn nieuw voor de Subaru Forester

360-gradencamera Airbag tussen de voorstoelen Elektrische achterklep met voetsensor Haken en bevestigingspunten in de kofferbak

Subaru heeft niets gecommuniceerd over de levertijd of de prijs van de nieuwe Forester. Het huidige model heeft een vanafprijs van 65.930 euro. Scroll naar beneden voor meer foto's.