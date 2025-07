Zo komt Subaru jou tegemoet: eindelijk weer een model dat jij kunt betalen

Nieuws

Subaru heeft momenteel één elektrisch model, de Subaru Solterra - eigenlijk een vermomde Toyota bZ4X. Maar hulp is onderweg in de vorm van drie nieuwe EV's. Alhoewel, 'nieuwe'?

Zeg je Subaru, zeg je 4x4. Sinds jaren heeft elke Subaru vierwielaandrijving. Daarom zie je in de Alpenlanden vaker een Subaru rijden dan in ons land. Voor de laatste Subaru met voorwielaandrijving die in Nederland te koop was, moeten we terug naar 2011. Waarschijnlijk ken je 'm niet eens meer. Het is de Subaru Trezia.

Met de Trezia deed Subaru iets wat het tegenwoordig met de Solterra doet: winkelen bij Toyota. De Trezia was feitelijk een omgekatte Toyota Verso-S. In 2015 vertrok de Trezia na slechts 642 verkochte exemplaren met de staart tussen de benen uit Nederland. Al moet de Solterra dit aantal nog maar zien te bereiken; de teller staat nu op slechts 120 verkopen ...

Subaru met voorwielaandrijving maakt comeback

10 jaar na het vertrek van de Trezia is de Subaru met alleen voorwielaandrijving terug. Het gaat om de Subaru Uncharted die je hierboven en op de hoofdfoto ziet. Dat kun je vertalen als 'onbekend terrein' en dat is precies wat het is. De Uncharted is de eerste compacte elektrische SUV van het merk.

De instapper van de Subaru Uncharted heeft één elektromotor, voorwielaandrijving, een batterij van 57,7 kWh (bruto) en een voorlopige actieradius van 445 km. De Long Range doet hier met 77 kWh en 585 km een flinke schep bovenop, maar heeft eveneens één elektromotor en voorwielaandrijving.

De Subaru Uncharted komt er ook met AWD. Deze AWD Dual Motor heeft een batterij van 77 kWh, een vermogen van 338 pk, 470 km bereik en 1500 kg trekgewicht. Kijk, now we're talking!

Dat de Uncharted er ook komt met vierwielaandrijving, is goed nieuws voor wie Subaru's merktraditie hoog heeft zitten, maar de vraag is wat het met de prijs doet. Het 'goedkoopste' Subaru-model is nu de Solterra AWD van bijna 54.000 euro. De komst van een kleinere SUV die elektrisch is én alleen voorwielaandrijving heeft, zal een nieuwe Subaru een stuk betaalbaarder maken. Al zijn de prijzen nog niet bekend.

Standaard met 22 kW-boordlader

Subaru haalt met de Uncharted hetzelfde trucje uit als met de oude Trezia en de huidige Solterra, het is feitelijk een Toyota C-HR+. Maar het persbericht zegt er wel bij dat de ophanging en besturing een speciale Subaru-afstemming hebben gekregen. De elektrische SUV gaat in het eerste halfjaar van 2026 in de verkoop. Inclusief een 22 kW-boordlader voor alle uitvoeringen. Bij Toyota is-ie op het basismodel niet standaard.

Ook deze twee elektrische Subaru's komen eraan

Het blijft niet bij de Uncharted, want ook de Subaru E-Outback (de blauwe auto) komt naar Europa (eerste helft 2026). Die heeft een batterij van 74,7 kWh, een vermogen van 375 pk een een actieradius van ruim 450 km. Ook dit is in de basis een Toyota, namelijk de bZ4X Touring die al eerder werd voorgesteld. Alleen heeft de Subaru altijd vierwielaandrijving.

Tot slot komt er nóg een elektrische Subaru naar Europa, de vernieuwde Solterra. Die is naar de sportschool geweest, want het vermogen is flink omhoog gegaan, van 218 naar 338 pk. De grotere batterij van 73,1 kWh zorgt voor een actieradius van meer dan 500 km. Dat is nu nog maximaal 465 km. Het trekvermogen is verdubbeld tot 1500 kg.

Ook de vernieuwde Solterra komt in de eerste helft van 2026 op de markt. Of-ie de verkopen van het huidige model flink weet op te krikken, is nog even afwachten. We zien meer kansen voor de ongetwijfeld goedkopere Subaru Uncharted.