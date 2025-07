Subaru hint op opvolger van oude bekende die Nederland massaal omarmde

Nieuws

Je zou het nu niet geloven, maar er was een tijd dat je struikelde over de Subaru's in de Nederlandse straten. Subaru overweegt nu een auto die tot hetzelfde tafereel kan leiden.

In de jaren 80 en 90 zag je nog regelmatig een Subaru voorbij karren. De kleine Mini Jumbo bijvoorbeeld. Het stadsautootje is met ruim 20.000 verkopen de bestverkochte Subaru in Nederland tot nu toe. Op de voet gevolgd door de Subaru Justy, die bijna 15.000 Nederlanders tot aankoop wist te verleiden.

In 1989 werden in Nederland 1733 Justy's verkocht. Peanuts vergeleken bij de Volkswagen Polo (4171 verkopen), maar reusachtig als we kijken naar de totale verkopen van Subaru in 2024, namelijk 105 stuks.

Subaru: niet goedkoop

Voor veel Nederlanders is een nieuwe Subaru simpelweg te duur. Je moet er zomaar 60 mille voor uitrekken. De Subaru Outback begint pas bij een kloeke 78.920 euro. Dan wordt het wel heel verleidelijk om bij een Duits premiummerk te kijken. Of je moet per se 4x4-aandrijving willen en een hoog trekgewicht, want die vind je bij Subaru.

Om weer écht mee te tellen in de verkooplijsten, heeft Subaru betaalbare modellen nodig, net als vroeger met de Justy. Die modelnaam zou zomaar een comeback kunnen maken. Volgens autocar.co.uk overweegt Subaru serieus een goedkope elektrische auto die het de Renault 5 E-Tech lastig moet maken. Een betaalbaar model in het B-segment, net als de Justy dat ooit was.

Renault 5 als inspiratie

We noemen de Renault 5 niet voor niets. Het succes van deze auto is de reden dat Subaru serieus overweegt ook met een elektrisch model in het B-segment te komen.

"Het is iets waar we zeker over nadenken, omdat we een breder aanbod van elektrische modellen moeten voorbereiden om aan de verwachtingen van alle klanten te voldoen”, zegt CEO Inoue Masahiko die bij Subaru verantwoordelijk is voor de (toekomstige) EV-modellen.

De auto zou ontwikkeld kunnen worden met een mogelijke elektrische opvolger van de Toyota Yaris. Subaru en Toyota vinden elkaar immers lief; de Subaru Solterra is een Toyota bZ4X die er iets anders uitziet. En de aangekondigde Subaru Uncharted is niets meer of minder dan een Toyota C-HR+.

Ook David Dello Stritto, de baas bij Subaru Europa, ziet een betaalbare Subaru in het B-segment wel zitten. Tegelijkertijd geeft hij aan 'dat Subaru eerst wil afwachten hoe de Uncharted het gaat doen in Europa'. Pas dan wordt gekeken naar uitbreiding lager op de modellenladder.