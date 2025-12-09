Nu een zeldzaamheid, maar deze 10 Japanse sportcoupés herinneren aan een gouden tijd

Nieuws

Dat Honda met een nieuwe Prelude komt, is best wel bijzonder. De Japanse sportcoupés zijn tegenwoordig namelijk wel heel schaars. Maar nieuw zijn ze absoluut niet. Hoe dieper je graaft, hoe mooier de verborgen schatten.

Toyota Celica 1600GT (1970)

De eerste Celica was Toyota’s antwoord op het succes van de Ford Mustang in de VS. Met name de GT-versie was een feest voor het oog en het oor. De 1589 cc viercilinder met dubbele carburateur leverde 115 pk en was voorzien van een handmatige vijfbak. De combinatie van de motor voorin, de aandrijving op de achterwielen en het lage gewicht van 940 kilo zorgde voor geweldige rijeigenschappen. Gecombineerd met de Japanse betrouwbaarheid is dit inmiddels een begeerlijke klassieker aan het worden. De eerste Celica stond aan de basis van een lange en succesvolle reeks.

Honda Prelude III (1987)

Uiteraard duiken we ook in het verleden van de Honda Prelude zelf. Daarbij blijven we hangen bij de derde generatie Prelude uit 1987. Die leek nog sterk op de tweede generatie, maar bleek later stylingkenmerken te hebben van de NSX die Honda in 1990 uitbracht. Dat was een van de absolute iconen van het merk. De Prelude III had een aantal technische hoogstandjes, zoals een voor die tijd lage luchtweerstand van 0,34. Meest opvallend was echter de mechanische vierwielbesturing. De Honda Prelude was de eerste productie-auto met deze feature. De 2.0i 16V leverde 150 pk.

Toyota GT86 / Subaru BRZ (2012)

De modernste auto uit onze top-tien is de Toyota GT86, die gelijktijdig als Subaru BRZ op de markt kwam. Wanneer journalisten mopperen over ‘ondergemotoriseerd’, weet je dat je stiekem een perfecte rijdersauto te pakken hebt. Uniek aan de GT86 was het bijzonder lage zwaartepunt dat bereikt kon worden door de inzet van een tweeliter boxermotor van Subaru. Samen met de achterwielaandrijving en de relatief smalle banden werd de GT86 een zeer gemakkelijk te driften sportwagen die heel veel rijplezier leverde. 203 pk was genoeg, maar duidelijk was dat de auto een veel hoger vermogen zou aankunnen.

Datsun 240Z (1969)

Of deze auto helemaal in dit rijtje thuishoort is voer voor discussie, want de Datsun 240Z is misschien meer sportwagen dan sportcoupé. De 240Z was de eerste wereldwijd succesvolle Japanse sportwagen. Met zijn lange motorkap en gedrongen achterkant heeft hij de perfecte proporties. De 2,4-liter zes-in-lijn was niet alleen krachtig, maar ook onverwoestbaar. In zijn tijd was de 240 een geduchte concurrent van de Porsche 911 en hij was ook nog eens aanzienlijk goedkoper. De 240Z was het begin van een lange reeks iconische Z-sportwagens van Nissan, met de 240, 260 en 280Z, de 300ZX en de 350Z en 370Z. Mocht je de 240Z niet in deze top-tien vinden passen, dan maken we dat misschien goed door de 280Z 2+2 te nomen. Die had twee extra zitplaatsen achterin.

Honda Integra Type R (1995)

De Honda Integra was een sportieve afgeleide van de Honda Civic en deed het vooral op de Amerikaanse en Japanse markt goed. De derde versie van de Integra werd vanaf 1995 ook aangeboden als Type R. De Type R was een absoluut technisch juweeltje in zijn tijd, met dubbele wishbone wielophanging en een grotendeels met de hand gebouwde 1,8-liter hoogtoerige viercilinder. Die leverde 190 pk. De Honda Integra Type R werd in zijn tijd door meerdere grote automagazines uitgeroepen tot beste voorwielaangedreven sportwagen ooit. In Japan werd het model geleverd met rechte koplampen, in Europa met de dubbele ronde verlichting.

Toyota Celica Liftback 2.0 GT Four(1987)

De vierde generatie Toyota Celica valt op door zijn gestroomlijnde uiterlijk, enorme glasoppervlak en klapkoplampen. Deze Celica moest het voor het eerst doen met voorwielaandrijving, maar werd later in zijn leven ook geleverd als 2.0 GT Four met vierwielaandrijving en een tweeliter turbomotor. Op typisch Japanse wijze werd technisch alles van stal gehaald voor deze sportwagen. De technici wisten uit een relatief compacte viercilinder bijna 200 pk te halen, dankzij toepassing van een turbo. Deze Celica stond aan de wieg van de grote successen van Toyota in het WRC, met onder meer Carlos Sainz aan het stuur.

Mazda RX-7 III (FD) (1994)

Met de Mazda RX-7 kun je net als met de meeste auto’s in deze toptien verschillende kanten op. De RX-7 stamt uit 1978 en werd uiteindelijk in drie generaties tot 2002 gebouwd. De eerste is een echte klassieker, de tweede generatie vergeten we liever snel. We gaan voor de derde generatie, die vanaf 1991 werd gebouwd. De 1,3-liter wankelmotor leverde in deze aalgladde Mazda met dank aan twee turbo’s 255 pk. De topsnelheid lag op een voor de tijd zeer indrukwekkende 250 km/h. Van de derde generatie werden voor Europa maar een beperkt aantal exemplaren gebouwd. Een linksgestuurd exemplaar is zeldzaam. Zeker in originele staat, want veel van de Japanners in deze top-tien werden door de jaren door fanaten volledig uitgebouwd.

Subaru XT (1985)

Iene-miene-mutte. XT of SVX? SVX of XT? Uiteindelijk gaan we voor de XT, omdat die wat ons betreft het best bij de aanstichter van deze toptien past. De XT lijkt met zijn hoekige carrosserie zelfs wel een beetje op de tweede en derde generatie Prelude. Alleen werd de vormgeving door de tekenaars van Subaru veel verder doorgevoerd. Met een Cw-waarde van minder dan 0,30 was het een van de meest gestroomlijnde auto’s uit zijn tijd. In Europa werd de XT alleen met viercilinder boxermotor met turbo geleverd. Opvallend was ook de styling van het dashboard, met een vreemd asymmetrisch stuur en een volledig digitaal display. Daarmee was de Subaru XT zijn tijd ver vooruit.

Mitsubishi Eclipse GT 4 (2005)

Lang voordat de Mitsubishi Eclipse een SUV was, was het een sportcoupé die het merk samen met Chrysler op de markt bracht. De Eclipse werd gebouwd voor Japan en de VS en kwam officieel nooit naar Europa. Van de vier generaties kiezen we voor de laatste. De GT-versie daarvan werd geleverd met een 3,8-liter V6 met 263 pk. De Eclipse werd met deze V6 een typische Amerikaanse sportcoupé. Geen diehard sportwagen, maar veel meer een relaxte tourer met een sportief uiterlijk. Hoewel de Eclipse officieel niet in Europa werd geleverd, zijn er behoorlijk wat exemplaren geïmporteerd en is hij als occasion nog steeds redelijk verkrijgbaar.

Datsun 510 2-deurs sedan (1968)

De coupéachtige Datsun 510 2-deurs sedan is misschien wel de meest onbekende Japanse sportcoupé. Datsun keek bij de vormgeving goed naar de Europese sedans uit die tijd en namen de BMW 1600 als inspiratiebron. Dat leverde een sportieve styling op, die met name bij de tweedeurs sedan in het oog springt. Die coupé-achtige sedan werd in de VS populair. De 1,6 liter viercilinder leverde 96 pk en woog 965 kilo. Verder was de 510 voorzien van onafhankelijke wielophanging rondom en schijfremmen voor. Doordat Nissan in de VS rijkelijk onderdelen en upgrades aanbood, is de 510 tot op de dag van vandaag een van de meest populaire auto’s voor race-amateurs.