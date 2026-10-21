TEST: nieuwe Toyota Hilux is in alles beter geworden, maar één hardnekkig probleem blijft

Tests

John Lennon schetste een somber beeld van de Working Class Hero. De ooit als puur werkpaard begonnen Toyota Hilux trekt zich er niets van aan en voegt zich brutaal bij ‘the folks on the hill’.

De Toyota Hilux geldt al decennialang als een van de taaiste pick-ups op de markt. Sinds zijn debuut in 1968 groeide het model uit tot een wereldwijd succes, met inmiddels meer dan 27 miljoen verkochte exemplaren. Vanaf augustus verschijnt generatie nummer negen bij de dealers en de eerste indruk is veelbelovend: de nieuwe Hilux lijkt niet alleen sterker, maar vooral ook comfortabeler en moderner dan ooit. Z'n oude werkkloffie is dus naar de kringloop, maar dan is meteen de vraag of-ie niet bang is om met z'n poten in de modder te staan en de handen vuil te maken. We gaan op onderzoek uit.

Als in een SUV

Terwijl eerdere Hilux-generaties vooral bekendstonden om hun robuuste inborst, zet Toyota nu nadrukkelijk stappen op het gebied van comfort. Als bestuurder zit je nu minder op de bok, waardoor je wat meer het gevoel krijgt in een reguliere personenauto te zitten - een SUV, zo je wilt. Daarbij kijk je uit op een duidelijk fraaier afgewerkt interieur, met zachtere materialen en een hoogwaardiger uitstraling.

Ook het veercomfort is verbeterd. Dat is opvallend, want voor de achterwielen houdt de Hilux nog altijd vast aan een starre as met bladveren. Toch voelt hij volgens de eerste rij-indrukken duidelijk verfijnder aan dan zijn voorganger. Bovendien heeft Toyota het geluidscomfort aangepakt: de 2,8-liter turbodiesel is akoestisch minder nadrukkelijk aanwezig en ook windgeruis blijft binnen acceptabele grenzen voor dit segment.

Hybride Toyota, maar dan anders

Onder de bijna perfect horizontale kap ligt een 2,8-liter viercilinder turbodiesel met 204 pk. Wat is daar nieuw aan? We horen het je denken. Dat zit 'm in de hybride-techniek. Wie nu opveert en ultralage bpm-bedragen voor zich ziet, moeten we teleurstellen. De nieuwe Hilux is geen plug-in en al evenmin een full hybrid. Hij moet het doen met 48V mild hybride-techniek, waarvan het elektrische hulpmotortje maar 12 pk en 65 Nm sterk is. Het maximumkoppel bedraagt 500 Nm, waardoor de Hilux zich als vanouds ontpopt als een oersterke trekker. De maximale aanhangerlast blijft dan ook gehandhaafd op een riante 3500 kilogram.

Op de weg profiteert de pick-up van een nieuwe elektrische stuurbekrachtiging, die voor dit type auto opvallend precies aanvoelt. Daarmee lijkt de Hilux niet alleen geschikter voor zwaar werk, maar ook prettiger in dagelijks gebruik. Maar uiteraard blijft deze pick-up in de eerste plaats een werkpaard voor zwaar terrein. Dat begint al met een bodemvrijheid van 30 centimeter, aangevuld door inschakelbare vierwielaandrijving, een lage gearing voor het echt zware werk, een sperdifferentieel op de achteras en een afdaalhulp. Ook een doorwaaddiepte van 70 centimeter onderstreept zijn serieuze offroadcapaciteiten. Die diepe plas op de bouwplaats hoef je dus niet te schuwen.

Toyota rust de nieuwe Hilux bovendien uit met een verder ontwikkeld Multi-Terrain Select-systeem, dat vijf rijprogramma’s biedt. Daarmee moet de pick-up zich ook op de steilste hellingen en de hobbeligste paden thuis voelen.

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Ook volledig elektrisch!

Interessant nieuws is dat Toyota de Hilux voortaan niet alleen met diesel levert, maar binnenkort ook als volledig elektrische variant. Die versie haalt een topsnelheid van 140 km/h en wordt in Nederland aangeboden vanaf 56.570 euro. Die prijs is inclusief bpm, maar exclusief btw.

De elektrische Hilux krijgt twee elektromotoren, één op de vooras en één op de achteras. Samen zijn ze goed voor 196 pk. Het koppel bedraagt 205,5 Nm voor en 268,6 Nm achter. Dankzij die opzet profiteert de elektrische Hilux van vierwielaandrijving en een nauwkeurige verdeling van de aandrijfkracht over de wielen. In het terrein lijkt de EV zelfs nog iets makkelijker te doseren dan de dieselversie. Zeker voor minder ervaren terreinrijders kan dat een voordeel zijn. Wel moet de elektrische Hilux inleveren op trekvermogen: de maximale aanhangerlast bedraagt 1600 kilogram (geremd).

De stroom wordt opgeslagen in een NMC-accu met een netto capaciteit van 54 kWh, die beschermd in het ladderchassis is ondergebracht. Volgens Toyota is een actieradius tot 257 kilometer haalbaar. Dat is niet riant, maar voor bijvoorbeeld gemeentelijke diensten of een boswachter is het waarschijnlijk ruim voldoende.



Conclusie

De negende generatie van de Hilux mag zijn oksels dan geschoren hebben en niet meer stinken naar zware shag, het is nog altijd een werkpaard eersteklas. In het terrein blijft de Hilux een taaie doorzetter, met mooie offroadtechniek en met dezelfde onverstoorbaarheid als altijd. Dat hij nu comfortabeler, stiller en moderner aanvoelt, maakt hem alleen maar aantrekkelijker. Jammer dat je voor een geelkentekenvariant een ton (!) aan bpm moet aftikken …