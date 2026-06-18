Review Toyota Hilux BEV (2026): kan de eerste elektrische variant voldoen aan de hoge Hilux-eisen?

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Dat het Nederlandse wagenpark steeds verder elektrificeert, is uiteraard geen geheim. Zelfs de pick-up ontkomt niet aan elektrificatie. Zo ook de legendarische Toyota Hilux, die ondertussen toe is aan zijn negende generatie.

Hoe rijdt de Toyota Hilux Electric (2026)?

Wij testten deze eerste volledig elektrische Hilux op een perfecte plek: een ruig Bulgaars terrein met slechte wegen en vele zandpaden. Met in het achterhoofd de vraag: presteert de elektrische Hilux net zo goed als de oude, vertrouwde diesel-Hilux? Het korte antwoord is ja. Het is indrukwekkend om te ervaren hoe gemakkelijk een elektrische auto zich op een bergpad vol rotsen en modder omhoog werkt. Al voelt het ook gek, want je verwacht een brullende motor terwijl je dit soort manoeuvres uitvoert.

Het typische krachtige koppel van een elektromotor lijkt gemaakt voor een offroader. Zeker wanneer je zowel voor (205 Nm) als achter (268,6 Nm) grossiert in koppel. Hoe deze kracht over de assen wordt verdeeld, heeft te maken met de instelling die je kiest via Multi-Terrain Select: Rock, Sand, Mud, Dirt of Mogul. Eerstgenoemde standen spreken voor zichzelf, Mogul staat voor extreem onvlakke ondergrond. Denk aan kleine zandhopen, putten, kortom: hobbelen.

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De permanent vierwielaangedreven Hilux Electric 'mastert' elke ondergrond. Je hoef eigenlijk niets meer te doen. Dit maakt een rit buiten het asfalt heel gemakkelijk. Natuurlijk gaat dit wat ten koste van het plezier van de pure offroadrijder, want het leukst is het om te werken wanneer het lastiger wordt.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Toyota Hilux Electric?

De elektrisch aangedreven Hilux is wennen. Dat hij geen schadelijke gassen uitstoot en amper geluid maakt, is in de natuur een enorme pré. Ook op de snelweg is de stille en trillingsvrije pick-up een genot om in te rijden. Er zijn echter een paar maartjes: om de 59,2 kWh-accu in het chassis te krijgen, kon deze niet al te groot worden. Dit levert volgens Toyota een actieradius op van minimaal 255 kilometer. Rij je vaker in stadse omgeving, dan kan dit oplopen tot 380 kilometer. Maar dat is natuurlijk niet het meest voor de hand liggende terrein voor de Hilux. Met een snellaadsysteem van 125 kW is de BEV binnen 30 minuten van 10 tot 80 procent op te laden.



Trekgewicht en laadvermogen behoren ook niet tot de hoogste in het elektrische bestelwagenspectrum: respectievelijk 1600 kilogram en 735 (Professional-uitvoering) tot 740 kilogram (Challenger). Hier lever je fors op in ten opzichte van bijvoorbeeld de eveneens nieuwe 48V Hybride-variant met respectievelijk 3500 kg trekgewicht en circa 1000 kg laadvermogen.

Wat is de prijs van de Toyota Hilux Electric?

De Toyota Hilux Electric (2026) wordt leverbaar met een dubbele cabine, als vijf- en tweezitter. Eerstgenoemde staat op geel kenteken, de tweezitter op grijs kenteken. Daar is de achterbank opgeofferd om te kunnen voldoen aan de fiscale afmeting voor grijs kenteken. Dit maakt dat de prijzen iets uiteenlopen. Voor de elektrisch versie hoeft immers geen bpm betaald te worden, maar daar komen wel kosten voor ombouw naar grijs kenteken bij. De BEV-variant van de Hilux staat in november in twee verschillende uitvoeringen bij de dealer en dit zijn de prijzen:

Grijs kenteken 2-zits (excl. btw):

Challenger Van vanaf 58.995 euro

Professional Van vanaf 61.995 euro

Geel kenteken, 5-zits (ex. btw, incl. bpm):

Challenger vanaf 56.570 euro



Professional vanaf 59.545 euro

Wat heeft de Toyota Hilux Electric nog meer te bieden?

De Challenger ontbeert weinig aan uitrusting: alle denkbare veiligheidssystemen, climate control, multimedia-systeem met Android Auto en Apple CarPlay, usb-c-aansluitingen en heel veel bakjes en vakjes zijn aanweig. De Professional voegt daar nog wel wat aan toe, zoals een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een 360-gradencamera, parkeerhulp en led-verlichting. Standaard zijn beide uitvoeringen uitgerust met elektrische stuurbekrachtiging, permanente vierwielaandrijving en Multi-Terrain Select (MTS).

Wat vind ik van de Toyota Hilux BEV?

Elke nieuwe generatie van de Toyota Hilux moet grote schoenen vullen. De pick-up is immers een ware legende in zijn klasse. Door nu voor het eerst een elektrische variant op de markt te brengen, legt Toyota de lat hoog voor zichzelf. Ik vind dat de fabrikant die opgave goed heeft ingevuld. Een klein puntje van aandacht: mocht je de elektrische Hilux overwegen, houd dan rekening met de actieradius en de laad- en trekgewichten. Check of die aan jouw wensen voldoen.

Al met al heeft de Hilux BEV een aangename wegligging, rijdt superstil en trillingsvrij (op asfalt dan) en vreet zich offroad door alles heen. Dankzij het Multi-Terain-systeem én natuurlijk de enorme elektrische aandrijfkracht. Comfort wordt verder verzorgd door de prettige instap, de ruime stoelen en de gebruiksvriendelijke rijsystemen. Tip: neem de tijd om MTS en rijmodi goed onder de knie te krijgen zodat je het maximale uit elke rit haalt en je niet onderweg of in het terrein nog moet puzzelen.