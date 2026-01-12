Toyota Hilux Electric (2026): elektrische versie is meteen de goedkoopste

Nieuws

Toyota maakt de prijzen bekend van de nieuwe Hilux Electric. Opvallend nieuws voor ondernemers en liefhebbers van pick-ups: de volledig elektrische versie is direct de goedkoopste vijfpersoons Hilux. De tweezits Van is net iets duurder dan de diesel-Van. Wij zetten alle uitvoeringen, prijzen en specificaties op een rij.

Twee carrosserievarianten, groot prijsverschil

De Toyota Hilux Electric (modeljaar 2026) komt er als tweezits Van op grijs kenteken en als vijfpersoons Dubbele Cabine op geel kenteken. Het forse prijsverschil tussen die twee varianten is volledig te verklaren door belastingen. De vijfzitter is altijd inclusief btw en bpm, terwijl de Van met stekker als elektrische bedrijfswagen is vrijgesteld van bpm. Bovendien is de btw bij zakelijk gebruik terug te vorderen.

Prijzen Toyota Hilux Electric Dubbele Cabine

De elektrische Hilux met dubbele cabine is leverbaar in twee uitvoeringen. De Challenger start bij 69.395 euro (inclusief 11.375 euro btw en 687 euro bpm). De luxere Professional kost 72.995 euro (incl. 12.360 euro btw en 687 euro bpm).

Ter vergelijking: een vijfpersoons diesel-Hilux is, alleen leverbaar als topmodel GR Sport, kost 167.550 euro. Inclusief btw en een extreem hoog bpm-bedrag: 106.963 euro. Zelfs de 2+2 zits XTRA Cabine (alleen leverbaar als diesel) blijft met 132.950 euro aanzienlijk duurder dan een Electric.

Prijzen Toyota Hilux Electric Van

Voor zakelijk gebruik is de tweezits Van het interessantst. De Hilux Electric Van Challenger is er vanaf 58.995 euro, de Professional kost 61.995 euro (beide exclusief btw en bpm). De diesel-Van begint bij 54.850 euro exclusief btw, maar daar zit dan wél 18.900 euro bpm in.

Uitrusting: van Challenger tot Professional

De Challenger zit al goed in de uitrusting, met onder meer automatische airco, warmtepomp, stoel- en stuurverwarming, LED-verlichting, 17-inch lichtmetalen velgen en een modern interieur met twee 12,3-inch schermen. De Professional voegt daar luxe aan toe, zoals synthetische leren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, draadloze telefoonlader, 8 speakers en een 360 graden Panoramic View Monitor.

Actieradius Toyota Hilux Electric

De dieselversie van de Hilux is in negen generaties ondertussen een icoon op wielen geworden. De Electric mag daarvoor natuurlijk niet onder mag doen. Zo is de doorwaaddiepte in beide gevallen 700 mm. Op laad- en trekvermogen geeft de Electric wel een en ander toe (zie onder), maar als koper zul je vooral kijken naar de actieradius. Die is met 240 km niet echt groot. Vooral wanneer je de auto als werk- en familieauto gebruikt.

Specificaties Toyota Hilux Electric (2026)

De belangrijkste specificaties van de Toyota Hilux Electric (2026) op een rij, deels vergeleken met de dieselversies:

Accupakket: 59,2 kWh

Vermogen: 196 pk

Koppel: 205 Nm (vooras) en 268,6 Nm (achteras)

Actieradius: 257 km (WLTP, gecombineerd)

Snelladen: 125 kW, 10 naar 80 procent in half uur

Laadvermogen: max. 740 kg (diesel max. 1105 kg)

Trekgewicht: 1600 kg geremd (diesel max. 3500 kg)

Max. snelheid: 140 km/h

Afmetingen (lxbxh): 5320x1855x1845 mm

Wielbasis: 3085 mm

Afmetingen laadbak (lxbxh): 1525x1540x480 mm

De Toyota Hilux Electric is vanaf nu te bestellen. Leveringen beginnen volgens de importeur in april.