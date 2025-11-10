Review Toyota Hilux BEV (2026): is 240 kilometer actieradius genoeg?

Nieuws

De negende generatie Toyota Hilux is leverbaar vanaf maart 2026. Niet het nieuwe design speelt de hoofdrol, maar juist het onderhuidse: hij heeft een volledig elektrische aandrijflijn. Later volgen de nieuwe Hybrid 48V en - in 2028 - de waterstofversie. Wij reden als een van de weinigen alvast met de échte revolutie: de BEV.

Hoe rijdt de Toyota Hilux BEV (2026)?

Ook spannend voor Toyota: een icoon zoals de Hilux meenemen naar de toekomst. Dan zal de dieselmotor snel vergeten moeten worden. Afgelopen jaar werd de lijn daarom al uitgebreid met de Hybrid 48V, als aanzet naar elektrisch rijden. Die toekomst hebben wij als eersten mogen testen. En dat was absoluut een pretje. De elektrische Hilux doet absoluut niet onder voor de Hybrid 48V als het gaat over terreincapaciteiten.

Zelfs de préproductiemodellen die wij door het terrein mochten sturen, blijken al erg goed in elkaar te zitten. Geen piepjes en kraakjes op de soms zeer niet-vergevingsgezinde ruige ondergrond. Rotsen, los zand, modder, de Hilux BEV ploegt er doorheen alsof je op weg bent voor de zaterdagse boodschappen.

Hiervoor zorgt het Multi Terrain Select (MTS), dat je laat kiezen tussen verschillende ondergronden, waarop het elektrische 4x4-systeem zijn krachtverdeling afstemt. Het totale vermogen van 196 pk wordt verdeeld over de apart aangedreven voor- en achteras, met respectievelijk 205,5 Nm en 268,6 Nm. MTS zoekt daarbij altijd naar de juiste balans. Op de rotsen in het testparcours stond de Hilux met een wiel los. Beetje 'stroom' geven en je voelt het systeem zoeken naar de beste manier om relaxed uit de situatie te komen. Indrukwekkend.

In het mulle zand laat het systeem zich eveneens gelden. Neem je standje 'Auto', dan zal MTS je heel voorzichtig uit de situatie halen. Selecteer je de zandmodus, dan gaat het ruiger en heb je zelf de controle over je vermogen.

Eveneens nieuw voor de Hilux is de elektrische stuurbekrachtiging. Dit systeem geeft niet alleen meer stuurcomfort, het voorkomt zoveel mogelijk terugslag - de situatie in het terrein waarin het stuur ineens uit je handen kan slaan bij sterke spoorvorming. Maar het allermooiste: ondanks de bekrachtiging hou je heel veel stuurgevoel over. Ook, zoals we later ondervonden, op het asfalt van een besloten circuit. Zelfs in stevig genomen bochten stuurt de maar liefst 2400 kilogram wegende Hilux scherp in. Je voelt dit fikse gewicht in de bocht af en toe, maar de stuurbekrachtiging wimpelt elk bezwaar af. Zowel in het terrein als op asfalt voelt de zware Hilux als een lichtgewicht. Knap staaltje ingenieurswerk.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Toyota Hilux BEV?

Dat de BEV niet onder mag doen voor wat de Hilux in negen generaties heeft opgebouwd, is geen lichte opgave geweest. Zoals de doorwaaddiepte. Die was 700 mm en is dat ook bij de BEV. Zonder risico op een stroomstoot.

Om de Hilux zijn stevigheid te geven in zwaar terrein, is de cabine altijd al op een ladderchassis gebouwd. Tussen de sporten vond Toyota de ruimte om de batterij te plaatsen. Extra verstevigingen voorkomen (water)schade en het extra gewicht onderin geeft de Hilux BEV een lekkere wegligging. Andere specificaties van de Toyota Hilux BEV (2026, voorlopige cijfers):

Accupakket: 59,2 kWh

Actieradius: 240 km (WLTP)

Snelladen: 150 kW, 10 naar 80 procent in half uur

Laadvermogen: 715 kg

Trekgewicht: 1600 kg geremd

Max. snelheid: 140 km/h

Afmetingen (lxbxh): 5320x1855x1865 mm

Wielbasis: 3085 mm

Afmetingen laadbak (lxbxh): 1555x1540x480 mm

Wat is de prijs van de Toyota Hilux BEV?

De prijzen en uitrusting van de Toyota Hilux BEV worden later bekend gemaakt.

Is er nog iets nieuws aan de Toyota Hilux BEV?

De elektrische Hilux heeft net zoals de nieuwe Hybrid en waterstof-versies een volledig nieuw uiterlijk gekregen. De herkenbaarheid is groot gebleven, toch zie je meteen dat het model weer helemaal bij de tijd is. Het ronde van de achtste generatie heeft plaats gemaakt voor hoekige, stealth-achtige lijnen en designelementen die de luchtweerstand moeten temperen. De koplampen zijn een maatje gekrompen en de grille is robuuster geworden. Zeker bij de BEV, want die is helemaal dicht aan de voorkant.

Het interieur is zelfs in onze préproductiemodellen al prima afgewerkt en voorzien van voldoende opbergmogelijkheden. Zodat ook in het terrein alles op zijn plek blijft. Overzichtelijke displays in het instrumentenpaneel en de middenconsole houden je van alles op de hoogte en maken bediening gemakkelijk. De MTS-knop zit prominent in het midden op de middenconsole.

Wat vind ik van de Toyota Hilux BEV (2026)?

De eerste kennismaking met de Toyota Hilux BEV heeft een meer dan goede indruk achtergelaten. Er is eigenlijk maar een ding dat de koper goed moet overdenken: is 240 kilometer actieradius voldoende? Toyota heeft veel klanten naar hun mening gevraagd en is er hierdoor van overtuigd dat het voldoende is voor ondernemers die 'groen' aan de slag willen in natuur of zero-emissiezones. Vooral in Nederland zal het offroad-werk niet al te veel kilometers extra wegvreten en is de Hilux BEV meer dan prima inzetbaar in bossen, bouwplaatsen en op het strand.