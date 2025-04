Test Toyota Hilux Hybrid 48V: ruige rakker, maar nu met een zachte kant

Nieuws

Zeg je Toyota, zeg je Hybrid. En dus is zelfs de stoere pick-up Toyota Hilux voor het eerst in zijn lange bestaan nu als (mild) hybrideversie leverbaar. Gaat dit ten koste van zijn ruige karakter of valt dat wel mee?

Wie hoopt op spectaculaire besparingen, komt bedrogen uit. Volgens Toyota levert de mild-hybrid aandrijving een brandstofbesparing van ongeveer 5 procent op. De bekende 2,8-liter dieselmotor met 204 pk blijft het fundament, maar met ondersteuning van een 48V lithium-ion batterij van 4,3 Ah.

Het officiële verbruik van de Toyota Hilux Hybrid ligt rond de 1 op 10 – geen zuinigheidswonder, maar acceptabel gezien het formaat (5,33 m lang als dubbele cabine) en gewicht (2240 kg) van deze Toyota 4x4.

Soepeler rijden

Wat je wél direct merkt, is de manier waarop de Hilux Hybrid 48V rijdt. Wegrijden, versnellen en afremmen gaat merkbaar soepeler. Dankzij het regeneratieve remsysteem wordt remenergie omgezet in stroom, waarmee de batterij wordt opgeladen. Bij een volle batterij levert het systeem 17 pk extra vermogen en 65 Nm extra koppel, bovenop de al aanwezige 500 Nm.

Deze extra kracht is duidelijk merkbaar bij het intrappen van het gaspedaal. Het geluid van de dieselmotor is bovendien minder nadrukkelijk aanwezig, wat het comfort vergroot. In druk verkeer blijkt het regeneratief remmen handig: de auto remt deels vanzelf af, waardoor je minder vaak op het pedaal hoeft te trappen.

Comfort op asfalt, kracht in het terrein

De Hilux 48V Hybrid rijdt op de weg comfortabeler dan zijn niet-hybride broertjes. De lineaire vermogensafgifte zorgt voor rust in het rijgedrag. Maar het echte testwerk vond plaats in het ruige landschap van Cappadocië in Turkije. Daar liet de pick-up zien waar hij écht toe in staat is. Steile hellingen, rotspassages en riviertjes? Geen probleem. Dankzij het lagere stationaire toerental (600 tpm, 20 procent lager dan standaard), is de Toyota Hilux bij lage snelheden beter beheersbaar. Ideaal voor precisiewerk op lastig terrein.

Toyota Hilux 48V Hybrid (2025): alleen met dubbele cabine

Om het hybridesysteem bestand te maken tegen offroadomstandigheden, is het volledig waterdicht uitgevoerd en slim weggewerkt in de cabine, onder de achterbank. Hierdoor is de Hilux Hybrid 48V uitsluitend met dubbele cabine leverbaar. Om doorwadingen tot 700 mm mogelijk te houden, zijn gevoelige componenten bovenop het motorblok geplaatst.

Geavanceerde terreinhulpsystemen standaard

De Hilux Hybrid 48V komt met standaard Multi-Terrain Select: een instelbaar tractiesysteem voor uiteenlopende ondergronden. In de lage L4-stand kies je uit Sand, Mud, Rock en Auto. In de hoge H4-stand is ook nog een sneeuwmodus beschikbaar. Dankzij de regeneratie, aangevuld met hill descent control, worden steile afdalingen en gladde passages kinderspel.

Werkpaard met meer comfort

De Toyota Hilux 48V Hybrid blijft een echte Hilux: sterk, betrouwbaar en in staat om zwaar terrein te trotseren. Maar met de mild-hybrid techniek heeft hij meer finesse en comfort gekregen. De stille starts, soepelere acceleratie en extra trekkracht maken hem prettiger in het dagelijkse gebruik, zonder zijn robuuste karakter te verliezen.

Prijs van de Toyota Hilux 48V Hybrid (2025)

De prijs van de Toyota Hilux 48V Hybrid begint bij 65.045 euro exclusief btw, op grijs kenteken.