Dit kost de nieuwe Toyota Hilux Hybrid 48V

Nieuws

Voordat de nieuwe Toyota Hilux Hybrid 48V bij jou op de oprit staat, moet je nog wel even geduld hebben. De eerste leveringen staan gepland voor november 2026. Maar je kunt er nu wel alvast eentje bestellen. Wat dat je gaat kosten? Lees verder, want er is keuze: ook de prijs van de stekkervariant is bekend.

Hilux Hybrid 48V (2026) met bekend dieselblok

De vernieuwde Hilux combineert de bekende 2.8-liter dieselmotor met een 48V-hybridesysteem. Dit moet niet alleen leiden naar een lager brandstofverbruik, maar vooral naar een soepeler rijgedrag. De kracht van het hybride systeem zorgt onder andere voor soepel optrekken en extra trekkracht. Vooral in het terrein is dit een prettige bijkomstigheid.

Hilux Hybrid 48V: trekvermogen tot 3.500 kg

Toyota rust de Hilux Hybrid 48V uit met een 2.8 D-4D dieselmotor die 204 pk en 500 Nm koppel levert. Dankzij het 48V mild-hybridesysteem krijgt de pick-up extra ondersteuning bij accelereren en lage snelheden. Belangrijk bovendien: de hybride Hilux behoudt een maximaal trekgewicht van 3.500 kilogram en een laadvermogen tot 1.090 kilogram.

Vijf zitplaatsen op grijs kenteken vanaf 2027

De nieuwe Hilux Hybrid 48V verschijnt uitsluitend als Double Cab. Maar let op: bij registratie in 2026 is ombouw naar 2-zits verplicht om aan de Nederlandse fiscale eisen voor lichte bedrijfswagens te voldoen. Volgens Toyota vervalt deze eis bij registratie vanaf 1 januari 2027 en biedt de Double Cab weer 5 plaatsen.

Prijs en uitvoeringen Hilux Hybrid 48V (2026)

De Toyota Hilux 48V Hybrid is leverbaar in vier uitvoeringen, met een vanafprijs van 58.826 euro voor de grijs kentekenuitvoering, inclusief bpm, exclusief btw. Hiervan staan de eerste leveringen staan gepland voor november 2026. De verschillende uitvoeringen zijn:

Hilux Comfort: deze instapversie krijgt onder meer een 9-inch multimediascherm, Adaptive Cruise Control, Toyota Safety Sense, sperdifferentieel en achteruitrijcamera.

Hilux Challenger: wordt aangevuld met stoel- en stuurverwarming, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 12,3-inch touchscreen en Multi-Terrain Select. Deze uitvoering is er vanaf 62.750 euro (ex. btw, incl. bpm).

Hilux Professional: deze uitvoering richt zich op intensief zakelijk gebruik en biedt hiervoor onder andere synthetisch lederen bekleding, een digitaal instrumentarium en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Vanafprijs: 65.403 euro (ex. btw, incl. bpm).

Hilux Invincible: topmodel Invincible krijgt lederen bekleding, JBL-audio, een 360-gradencamera en extra offroad-functionaliteiten. Deze uitvoering start bij 68.556 euro (ex. btw, incl. bpm).

Stekker-Hilux: eind juni 2026

Naast de hybridevariant introduceert Toyota voor het eerst een volledig elektrische Hilux, de Hilux BEV. De stekker-Hilux (2026) is eveneens direct te bestellen met een vanafprijs van 69.395, inclusief btw en bpm. De eerste exemplaren hiervan worden al eind tweede kwartaal 2026 verwacht.