Waarom de nieuwe Toyota Land Cruiser een aanrader is, maar nu nog even niet

Vind jij het retrodesign van de nieuwe Toyota Land Cruiser ook zo geweldig? Maak je borst dan maar nat voor de prijs … Al kun je de pijn waarschijnlijk verzachten door je bestelling nog éven op te schuiven.

De ronde retro-koplampen levert Toyota alleen op de Land Cruiser First Edition. Daarvan bouwt Toyota er voor heel West-Europa maar 3000. Maar misschien moet je die helemaal niet willen …

Honderdduizenden nieuwe Toyota's met dieselmotor



Hoewel de Japanners met de Toyota Mirai en de Toyota bZ4X ook een waterstofauto en een batterij-elektrisch model in de gelederen hebben, staat het merk vooral bekend om zijn hybride-aandrijflijnen. Je zou denken dat ‘diesel’ een vies woord is bij de Japanners, maar niets is minder waar. Wereldwijd verkoopt Toyota nog vele honderdduizenden auto’s met een dieselmotor. Zoals de Toyota Hi-Lux én – inderdaad – de Land Cruiser. En ook de nieuwe Land Cruiser rijdt weer op ‘duivelssap’.



Motor en prijs Toyota Land Cruiser (2024)



De 2,8-liter viercilinder turbodiesel van de Land Cruiser levert 180 pk, verbruikt officieel 10,6 liter diesel per 100 km (1 op 9,4) en heeft een CO2-uitstoot van 278 g/km.

Het Nederlandse belastingklimaat kennende, zal het je dan ook niet verbazen dat de nieuwe Toyota Land Cruiser peperduur is: de vanafprijs bedraagt 180.995 euro. Wat dat betreft kun je beter in België wonen; daar vraagt de Toyota-dealer ‘maar’ iets meer dan 77.000 euro voor de Japanse terreinbeul.

Je vraagt je af waarom hybride-pionier Toyota de Land Cruiser niet voorziet van een dikke benzine-hybride-aandrijflijn. Die van de Toyota Highlander levert bijvoorbeeld al 245 pk. Je zou zeggen dat de Land Cruiser hiermee prima vooruitkomt, en bovendien een lagere CO2-uitstoot zal laten zien. Dat laatste zou weer een gunstig effect hebben op de (Nederlandse) prijs.

Blijf bij over de nieuwe Toyota Land Cruiser.



Nieuwe Land Cruiser ook als mild hybrid



Maar natuurlijk heeft een gigant als Toyota ons advies niet nodig. De fabrikant heeft al een mild hybride-aandrijflijn voor de nieuwe Toyota Land Cruiser in de achterzak. Daarbij wordt de 2.8 diesel voorzien van 48 volt mild hybride-technologie. Het vermogen stijgt naar 204 pk en het koppel bedraagt 500 Nm. Volgens Toyota Nederland wordt de Land Cruiser met deze licht geëlektrificeerde aandrijflijn begin 2025 leverbaar.

Mild hybrid Land Cruiser waarschijnlijk flink goedkoper



Behalve krachtiger, wordt de Land Cruiser ook zuiniger. Afgaand op het effect dat de mild hybride-aandrijflijn heeft op de Toyota Hi-Lux, kan het verbruik – en dus de CO2-uitstoot – met zo’n 7 procent dalen. Als we puur naar de bpm kijken, dan zou de Land Cruiser Mild Hybrid zo’n 15.000 goedkoper kunnen worden dan de versie zonder hybride-techniek.

Disclaimer: dit is puur gebaseerd op de bpm, dus pin ons er niet op vast als dit prijsverschil over een halfjaartje niet helemaal blijkt te kloppen. Alleen kun je dan waarschijnlijk fluiten naar de ronde koplampen van de First Edition …

Overigens levert Toyota de Land Cruiser in de Verenigde Staten ook als benzinehybride. Deze Land Cruiser 2.4 i-Force Max combineert een viercilinder benzinemotor met een elektromotor, gekoppeld aan een achttraps automaat. Met een verbruik van 8,7 l/100 km (1 op 11,5) is deze versie redelijk zuinig voor zo’n grote terreinwagen.