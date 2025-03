Test: Met de Toyota Land Cruiser kun je nog echt je borsthaar tonen in de wildernis

Tests

Onherbergzame gebieden in Nederland? Vergeet het maar. Daarom gaan we naar Marokko om de langverwachte nieuwe Toyota Land Cruiser te testen. Hoe ruiger het terrein, des te meer de beroemdste Toyota in zijn element is.

Is er iets mooiers dan het geluid van grind en opspattende modder tegen de bodemplaat? We rijden door een kaal en ruig woestijnlandschap in het Atlas-gebergte, ver van de bewoonde wereld. Als je in dit woeste, stille landschap strandt, ben je verloren. Telefonisch bereik is er niet, mensen kom je er nauwelijks tegen. In de zomer loopt de temperatuur gemakkelijk op tot 45 graden Celsius. Je mag van geluk spreken als er een oude schaapsherder op zijn ezeltje voorbijkomt. Maar die kan je waarschijnlijk niet helpen als je autopech hebt.

De filosofie van de Land Cruiser

Daarom is het een geruststellend idee dat ons vervoermiddel de nieuwe Toyota Land Cruiser is; een auto die is ontworpen om op de meest desolate plekken ter wereld te komen. Voor avontuur, maar ook om hulp te verlenen aan mensen die op die plekken wonen en geen ziekenhuis om de hoek ­hebben in noodgevallen.

De filosofie is: waar je ook heengaat, in een Land Cruiser moet je gegarandeerd ­veilig thuis kunnen komen, dus moet hij het altijd doen. We weten dat Toyota elk minuscuul boutje oneindig heeft getest, totdat de auto als geheel zo degelijk is dat-ie bijna niet stuk kán gaan. Daarom kon het zomaar 15 jaar duren voordat er een nieuwe generatie op de markt kwam.

Liever wat vertraging dan veel te snel een auto uitbrengen die faalt in zijn missie. Elk onderdeel is bovendien zó ontworpen dat het gemakkelijk kan worden vervangen. We zijn dan ook niet bang dat we ons hotel nooit meer zullen bereiken. Sterker nog, de ervaring op de plek waar auto en landschap zo goed bij elkaar passen, is magnifiek.

Sexappeal

De vorige generatie van de Land Cruiser (2009) was beresterk, maar had een uiterlijk om snel te vergeten. De nieuwe kreeg niet alleen extra aandacht van de techneuten, maar ook van de ontwerpers. Toyota ging wat meer op de retro-tour, met een uiterlijk dat teruggrijpt naar oudere generaties. Dat is nog te danken aan de vorige baas Akio Toyoda, die helemaal klaar was met al die saaie Toyota’s uit het vorige decennium.

Een bruut terreinbeest kreeg een vleug ­sexappeal. De carrosserie is hoekig, met een recht aflopende kofferklep. Verticale achterlichtunits behoren tot de Land Cruiser-traditie. De First Edition heeft ronde koplampen, net als de oer-Land Cruiser, maar deze is al uitverkocht. Ook de rechthoekige koplampen staan hem prima.

De Land Cruiser gaat tegen de trend in en is wat smaller dan zijn voorganger. Je merkt dat hij gemaakt is voor het echte werk en zijn neus ophaalt voor de chique oprit van een Gooise villa. Vorm volgt functie, en dat komt goed van pas in de Marokkaanse ­bergen. Wegen zijn hier eigenlijk niet, we volgen een onverhard pad en slalommen langs diepe kuilen en grote losliggende keien.

Elk beetje extra zicht is welkom

Vanachter het stuur hebben we zicht over een grote, vrijwel horizontaal geplaatste motorkap, zodat we goed zien waar de auto ophoudt en de wildernis begint. Om dezelfde praktische reden lopen de zijruiten ver door in de portieren; zo zie je beter wat zich naast de auto afspeelt. Als je langs een diep ravijn moet sturen, is elk beetje extra zicht welkom. Daarom staat de A-stijl ook vrijwel rechtop - aerodynamica is minder van belang - en werden de spiegels aan het ­portier bevestigd. Nog zo’n slim detail: de mistlampen zitten diep in de voorbumper verstopt, om schade te voorkomen.

Geen blauwe plekken

Klim je in de auto (enige souplesse is vereist), dan merk je dat ook binnenin aan alles werd gedacht. We zien echte knoppen voor de klimaatregeling – in zwaar terrein wil je niet door ingewikkelde menu’s moeten ­ploeteren. Het navigatiescherm is relatief bescheiden, zodat het niet boven het instrumentarium uitsteekt. Dat zou het zicht maar beperken. De knoppen zijn ook lekker groot, zodat we niet mistasten. De stuurinrichting is nu elektrisch bekrachtigd, desondanks stuurt de auto niet alleen lichter, maar ook directer dan het oude model met hydraulische bekrachtiging.

Een van de redenen waarom we zo van de Land Cruiser houden, is dat alles een functie heeft. Ter hoogte van de knieën en schouders van de inzittenden heeft Toyota de onder­delen zacht gemaakt, zodat ze bescherming bieden bij het rijden door ruw terrein. Een uitsparing aan de bovenkant van het portier­paneel zorgt voor voldoende ruimte voor de ellebogen. De Land Cruiser heeft standaard vijf zitplaatsen, maar kan ook als zevenzitter worden besteld.

Ladderchassis

Ondanks het aardige uiterlijk, is robuuste techniek nog altijd de basis van de nieuwe Land Cruiser. Hij moet immers ook in extreme omstandigheden uit de voeten ­kunnen - we plukken er in de Marokkaanse woestenij de vruchten van. Maar ook op een ijskoude sneeuwvlakte is de Land Cruiser op zijn plek. Hij heeft alle techniek aan boord waarmee je buiten het asfalt kunt overleven. Zo heeft-ie nog altijd een ouderwets ladderchassis. Dat is simpel en in noodgevallen gemakkelijk te herstellen, maar eveneens oersterk. Dat is nodig ook, want in moeilijk begaanbaar terrein kunnen er behoorlijke krachten op het chassis worden losgelaten.

Lage gearing

Met deze auto kun je nog echt je borsthaar tonen in de wildernis. De lage gearing activeer je via een tuimelschakelaar in de middentunnel. Een helling afdalend voel je je stoer en mannelijk, alleen doet de auto eigenlijk al het werk. Je hoeft alleen maar te sturen. De Land Cruiser heeft in lage ­gearing Crawl Control, dat tijdens het offroaden of afdalen een constante, (heel) lage snelheid aanhoudt, tot maximaal 6 km/h.

Zo voorkom je doorslippende of blokkerende wielen. Met een keuzeknop op de middenconsole stel je de juiste van de vijf aangegeven snelheden in. En dan kun je ook nog de voorste stabilisatorstang loskoppelen, om te voorkomen dat de wielen in ruig en niet-egaal terrein los van de grond komen. Vertrouw je de omgeving niet, dan bekijk je via een camera wat zich voor de auto afspeelt.

Avontuur hoort bij de Land Cruiser. Maar Toyota zorgt er wel voor dat je offroad-belevenissen zo comfortabel mogelijk verlopen. De bestuurdersstoel heeft een uitschuifbaar gedeelte zodat je bovenbenen beter worden ondersteund en beide voorstoelen zijn leverbaar met verwarming en ventilatie. Dankzij de flinke zijwangen blijf je stevig op je stoel terwijl je over onverharde paden ploetert. Desgewenst kun je echt leren bekleding bestellen.

Viercilinder turbodiesel

De motor is in de basis nog altijd de 2,8-liter viercilinder turbodiesel die ook zijn voorganger aandreef. Zuinig is-ie niet, met een gemiddeld verbruik van 10,6 l/100 kilometer (1 op 9,4). Maar daar staat iets tegenover. De viercilinder werd zelfs gemoderniseerd, met onder meer een compactere turbo, en is gekoppeld aan een eveneens nieuwe achttaps automaat.

Hoewel je de verfijning mist van een zescilinder, is het kenmerkende dieselgeluid ook zeer vertrouwenwekkend. En ook hier gaat functionaliteit boven alles. Moeiteloos sleurt de turbodiesel de Land Cruiser door rivierbeddingen en over steile hellingen. Het maximale koppel van 500 Nm is al beschikbaar bij 1600 tpm.

Toyota Land Cruiser BPM en prijs

Toch eindigen we met een pijnpunt. De Land Cruiser is een feest voor de medewerkers van de Belastingdienst die op de bpm-­afdeling werken. De torenhoge CO2-uitstoot van 277 gram zorgt voor een bpm-bedrag van ruim een ton en daardoor betaal je zomaar 186.850 euro. In België blijft de schade beperkt tot 90 mille.

De Land Cruiser wordt in Nederland vooral verkocht op grijs kenteken, aan ondernemers dus. Zij betalen sinds 1 januari voor het eerst bpm, dus loopt de prijs ook voor hen op. Een mild hybride-diesel die in de loop van 2025 verschijnt, zal de aanschafpijn een klein beetje verzachten, maar een koopje zal de Land Cruiser niet worden. Anderzijds: de beleving die hij biedt, is pas echt onbetaalbaar.

Conclusie

Bijna niemand in de Benelux heeft een Land Cruiser écht nodig, maar probeer maar eens ongevoelig te blijven voor zijn charmes. De viercilinder is misschien niet zo verfijnd als een V6, maar wel oersterk. Aan de terreinvaardigheden kan geen SUV tippen. Vrijwel geen koper zal de Land Cruiser zwaar op de proef stellen in desolate gebieden. Maar het idee dat het kan en dat je altijd terugkomt, is even spannend als geruststellend.