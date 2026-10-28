Toyota weigert afscheid te nemen van de benzinemotor en ruikt miljarden

Nieuws

Terwijl veel autofabrikanten vooral in elektrische auto's investeren, kiest Toyota een andere koers. Het merk ontwikkelt naast EV’s en hybrides óók een compleet nieuwe generatie benzinemotoren. Die moeten Toyota op termijn miljarden opleveren.

Een gloednieuwe benzinemotor ontwikkelen? Veel autofabrikanten beginnen er niet meer aan. Met de steeds strengere uitstootregels en de opmars van elektrische auto's vergt het enorme investeringen, waarvan maar de vraag is of ze ooit worden terugverdiend. Toyota heeft er echter alle vertrouwen in.

Blijf bij over de nieuwe Toyota-motoren, meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Japanners zijn ervan overtuigd dat de verbrandingsmotor nog lang niet is uitgespeeld en verwacht dat investeringen in nieuwe 'plofmotoren' gaan lonen.

Sterker nog, Toyota ziet er een lucratieve handel in. Volgens Automotive News wil de fabrikant vanaf 2032 jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro verdienen met de verkoop van motoren en hybride-aandrijflijnen aan andere autofabrikanten. Voor 2026 mikt Toyota al op 500 miljoen euro aan bestellingen. De eerste leveringen worden in 2027 verwacht.

Nieuwe Toyota-motoren: kleiner en zuiniger

Toyota presenteerde in 2024 al drie nieuwe viercilindermotoren in ontwikkeling: een atmosferische 1,5-liter, een 1,5-liter turbomotor en een 2,0-liter turbo.

Ze moeten compacter en zuiniger worden dan hun voorgangers, zonder dat de prestaties eronder lijden. Zo moet de 1,5-liter turbo ongeveer evenveel vermogen leveren als een traditionele atmosferische 2,5-liter.

De nieuwe 2,0-liter turbo moet zelfs sterker worden dan de huidige 2,4-liter turbomotor van onder meer de Highlander en 4Runner (beide hier niet leverbaar), terwijl hij minder brandstof verbruikt.

De motoren zijn bovendien ontwikkeld met elektrificatie in het achterhoofd. Ze kunnen worden gecombineerd met hybride-technologie. Toyota ziet benzinemotoren en hybrides dus niet als concurrenten, maar als technologieën die elkaar aanvullen.

Mazda en Subaru als mogelijke klanten

Maar wie gaat die nieuwe Toyota-motoren kopen? Namen van klanten zijn nog niet bekend, al liggen Mazda en Subaru voor de hand. Toyota werkt immers al nauw samen met beide merken en bezit bovendien aandelen in hun ondernemingen.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat ze massaal Toyota-motoren gaan bestellen. Mazda ontwikkelt momenteel bijvoorbeeld zijn eigen Skyactiv-Z-benzinemotor. Aan de andere kant is de in Europa verkochte Mazda 2 Hybrid gewoon een Toyota Yaris met een andere neus.

Subaru's EV's leunen vooralsnog zwaar op Toyota-techniek, maar voor zijn benzinemodellen en hybrides houdt het merk nog vast aan zijn karakteristieke boxermotoren. Al kun je je afvragen hoe slim dat is, want die boxers staan niet bekend om hun zuinigheid en lage CO2-uitstoot.

Voor kleinere autofabrikanten kan Toyota's aanbod aantrekkelijk zijn. Want waarom zou je honderden miljoenen investeren in de ontwikkeling van een eigen motor, als je ook een moderne, zuinige krachtbron kunt inkopen? Helemaal als de maker bekendstaat om de betrouwbaarheid van zijn producten. Toch is vraag nog steeds wie die klanten, behalve Mazda en Subaru, dan moeten worden

Volgen er meer?

Met deze strategie slaat Toyota twee vliegen in één klap. Door zijn motoren aan andere fabrikanten te verkopen, kan het de ontwikkelingskosten sneller terugverdienen. Tegelijkertijd ontstaat voor de langere termijn een nieuwe inkomstenbron. Zolang de EV nog niet overal ter wereld is ingeburgerd, lijkt dit een slimme strategie. Je vraagt je af waarom bijvoorbeeld de Volkswagen-groep geen vergelijkbaar pad bewandelt.