De op één na populairste auto van Nederland is plotseling spotgoedkoop (het is een Toyota)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland in 2026

Na de Tesla Model Y, is de Toyota Aygo X de populairste auto van Nederland. Veel mensen kopen de stadsauto dus, maar er is een goedkopere manier: je rijdt het model al vanaf 309 euro via onze private lease vergelijker.

De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals

Toyota Aygo X Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Toyota Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Aygo X
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Athlon Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5D 85kW
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
ANWB Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5d
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Toyota Aygo X Private Lease deals

Over de Toyota Aygo X Hybrid

Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

Ontdek 'm nu

Over 2025 was de Toyota Aygo X de allerpopulairste Toyota in Nederland. Ook wat betreft private lease is het model de populairste, zelfs als het om alle merken gaat. Toch heeft Toyota de Aygo X flink aangepakt. 

Er is namelijk een nieuwe Aygo X. Deze Aygo X heeft een elektromotor en een batterij erbij gekregen, waardoor de stadsauto een hybride is geworden. Dat moet vast een hoop extra kosten, hoor ik je denken. Maar dat valt allerminst mee. De vernieuwde Toyota Aygo X Hybrid heb je al vanaf 309 euro per maand.

Pluspunten Minpunten
+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting
+ Superzuinig
+ Veel rapper als hybride		 – Interieur oogt en voelt goedkoop
– Instaphoek bij achterportier is krap
– Zitting stoelen aan de korte kant

De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals

Toyota Aygo X Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Toyota Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Aygo X
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Athlon Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5D 85kW
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
ANWB Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5d
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Toyota Aygo X Private Lease deals

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 1.5 Hybrid 115
Vermogen116 pk
Koppel141 Nm
Aandrijflijn (brandstof)Hybride
Gemiddeld verbruik (WLTP)3,7 l/100 km (1 op 27)
0-100 sprint9,2 s
CO₂-uitstoot (WLTP)85 g/km
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop

Toyota Aygo X Play

De standaarduitvoering van de Toyota Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:

  • Cruise control
  • LED-lichten dagrijverlichting
  • Leren stuurwiel
  • Achteruitrijcamera
  • Airconditioning
  • 17 inch stalen velgen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrisch bedienbare ramen voor
  • Remassistent
  • Botsingswaarschuwing
  • Lane departure-waarschuwing
  • 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto
  • 7 inch digitaal instrumentarium

De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals

Toyota Aygo X Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Toyota Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Aygo X
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Athlon Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5D 85kW
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
ANWB Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

Hybrid 115 play 5d
Automaat
Hybride benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Toyota Aygo X Private Lease deals
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop
Deze nieuwe Toyota is de goedkoopste hybride van Nederland en plotseling spotgoedkoop

De nieuwe Toyota Aygo X is de goedkoopste manier om in een hybride auto te rijden in 2026. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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