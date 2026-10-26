De op één na populairste auto van Nederland is plotseling spotgoedkoop (het is een Toyota)
Na de Tesla Model Y, is de Toyota Aygo X de populairste auto van Nederland. Veel mensen kopen de stadsauto dus, maar er is een goedkopere manier: je rijdt het model al vanaf 309 euro via onze private lease vergelijker.
De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals
Toyota Aygo X Private Lease deals
Toyota Aygo X
Toyota Aygo X
Over de Toyota Aygo X Hybrid
De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.
Over 2025 was de Toyota Aygo X de allerpopulairste Toyota in Nederland. Ook wat betreft private lease is het model de populairste, zelfs als het om alle merken gaat. Toch heeft Toyota de Aygo X flink aangepakt.
Er is namelijk een nieuwe Aygo X. Deze Aygo X heeft een elektromotor en een batterij erbij gekregen, waardoor de stadsauto een hybride is geworden. Dat moet vast een hoop extra kosten, hoor ik je denken. Maar dat valt allerminst mee. De vernieuwde Toyota Aygo X Hybrid heb je al vanaf 309 euro per maand.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Rijke standaard (veiligheids)uitrusting
+ Superzuinig
+ Veel rapper als hybride
|– Interieur oogt en voelt goedkoop
– Instaphoek bij achterportier is krap
– Zitting stoelen aan de korte kant
De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals
Toyota Aygo X Private Lease deals
Toyota Aygo X
Toyota Aygo X
Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.
Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.
|Uitvoering
|1.5 Hybrid 115
|Vermogen
|116 pk
|Koppel
|141 Nm
|Aandrijflijn (brandstof)
|Hybride
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|3,7 l/100 km (1 op 27)
|0-100 sprint
|9,2 s
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|85 g/km
Toyota Aygo X Play
De standaarduitvoering van de Toyota Aygo X heet ‘Play’. Deze versie van de stadsauto is al rijk uitgerust met onder andere standaard:
- Cruise control
- LED-lichten dagrijverlichting
- Leren stuurwiel
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- 17 inch stalen velgen
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Remassistent
- Botsingswaarschuwing
- Lane departure-waarschuwing
- 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto
- 7 inch digitaal instrumentarium
De beste Toyota Aygo X Hybrid-deals
Toyota Aygo X Private Lease deals
Toyota Aygo X
Toyota Aygo X
De nieuwe Toyota Aygo X is de goedkoopste manier om in een hybride auto te rijden in 2026. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Waarom voor private lease kiezen?
Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.
De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 44.990.