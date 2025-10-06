Na een jaar je leaseauto inleveren of wisselen? Bij dit merk kan het gewoon

Nieuws

Private lease is een makkelijke en overzichtelijke manier om in een nieuwe auto te rijden, maar sommige mensen willen niet vastzitten aan een contract van vijf of meer jaar. Gelukkig bestaan er partijen die regelingen aanbieden waarmee je flexibiliteit behoudt.

Een voorbeeld van zo’n partij is Toyota. Als je gaat private leasen bij de Japanners krijg je standaard al FlexLease. Daarmee ben je beschermd als je door onverwachte gebeurtenissen, zoals ontslag of arbeidsongeschiktheid, het maandbedrag niet meer kunt betalen. Na het eerste jaar kun je in zo’n situatie kosteloos opzeggen. Ook is het mogelijk om tussentijds het aantal kilometers in je contract aan te passen.

FlexLease Plus

Voor maar twintig euro extra is er FlexLease Plus. Dat werkt superhandig: hierbij mag je na een jaar zonder opgave van reden opzeggen of overstappen naar een ander model. Ideaal voor als je bijvoorbeeld meer ruimte nodig hebt door bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Maar ook als je juist kleiner en dus goedkoper wilt rijden, kan dit gewoon. Verandert je situatie waardoor je geen private lease-auto meer nodig hebt? Dan kun je het leasecontract na een jaar gewoon opzeggen.

Voor wie interessant?

FlexLease richt zich vooral op leaserijders die zekerheid willen, maar tegelijk niet jaren vast willen zitten aan dezelfde auto. Denk aan starters die hun toekomstplannen nog niet scherp hebben of gezinnen die weten dat hun mobiliteitsbehoefte kan veranderen.

Toyota Aygo X private lease

Zo kun je bijvoorbeeld een Toyota Aygo X private leasen vanaf 309 euro met FlexLease Plus. Dat is een scherpe prijs voor de hatchback, en houdt je tegelijkertijd flexibel voor de toekomst. Heb je na een jaar een grotere auto nodig? Wat dacht je van de Toyota Yaris Cross, of misschien zelfs wel de Toyota Corolla?

Misschien wissel je wel van baan en kun je vanaf nu met de trein naar je werk. Dan kun je het contract na een jaar gewoon opzeggen, zonder enige opgaaf van reden. Dus: met Toyota FlexLease Plus hou je altijd je flexibiliteit.

