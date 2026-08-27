Toyota geeft de populairste auto ter wereld een exclusieve nieuwe editie

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Toyota Corolla is wereldwijd al meer dan 57 miljoen keer verkocht en is daarmee de populairste auto ter wereld. Dit jaar viert het model zijn zestigste verjaardag, en daarom 'trakteert' Toyota op een exclusieve nieuwe editie van de Europese Corolla Hatchback en Touring Sports.

Sinds de introductie in 1966 is de Corolla uitgegroeid tot een wereldmodel: gebouwd op twaalf locaties en verkocht in 150 landen. In Europa, waar de Corolla al sinds 1967 te koop is, behoort hij nog steeds tot de populairste auto's van de regio. Overigens verdient de term 'bestverkochte of populairste auto ter wereld' wel een nuance. Want anders dan bijvoorbeeld de T-Ford of de Volkswagen Kever, kent de Toyota Corolla vele generaties waarvan de techniek ook nog eens sterk uiteenloopt.

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Dit is anders aan de Corolla 60th Anniversary

De speciale uitvoeringen zijn vanbuiten te herkennen aan de two-tone carrosserie. Bijvoorbeeld in de combinatie van het speciale New Boreal Blue, gecombineerd met een zwart dak en zwarte stijlen. Daarbij komen nieuwe 17-inch lichtmetalen wielen met tien spaken, zwart verchroomde wielmoeren, mat zilverkleurige accenten op de bumper en dorpels, en eveneens mat zilverkleurige 60th Anniversary-badges op de achterportieren. De Touring Sports krijgt daarnaast een extra accentstrip op de achterbumper.

Binnenin krijgen de speciale uitvoeringen instaplijsten met logo en zwarte stoffen vloermatten met zilverkleurige accenten. Wie liever een andere kleur rijdt, kan ook kiezen voor Platinum White Pearl of Ash Grey metallic.

Al met al moeten we zeggen dat we weleens uitbundiger jubileumedities van auto's hebben meegemaakt.

Motoren en levering

Onder de motorkap verandert er niets: de speciale editie is er met Toyota's vijfde generatie hybride-technologie, als 1,8-liter met 140 pk of een sportievere 2,0-liter met 178 pk. De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf medio september te bestellen. De prijzen worden later bekendgemaakt.