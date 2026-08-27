Toyota geeft de populairste auto ter wereld een exclusieve nieuwe editie

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Toyota Corolla is wereldwijd al meer dan 57 miljoen keer verkocht en is daarmee de populairste auto ter wereld. Dit jaar viert het model zijn zestigste verjaardag, en daarom 'trakteert' Toyota op een exclusieve nieuwe editie van de Europese Corolla Hatchback en Touring Sports.

Sinds de introductie in 1966 is de Corolla uitgegroeid tot een wereldmodel: gebouwd op twaalf locaties en verkocht in 150 landen. In Europa, waar de Corolla al sinds 1967 te koop is, behoort hij nog steeds tot de populairste auto's van de regio. Overigens verdient de term 'bestverkochte of populairste auto ter wereld' wel een nuance. Want anders dan bijvoorbeeld de T-Ford of de Volkswagen Kever, kent de Toyota Corolla vele generaties waarvan de techniek ook nog eens sterk uiteenloopt.

Lees ook Zo maakt Toyota zijn bestverkochte auto's vanaf 2027 nog beter Zo maakt Toyota zijn bestverkochte auto's vanaf 2027 nog beter
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier

Dit is anders aan de Corolla 60th Anniversary

De speciale uitvoeringen zijn vanbuiten te herkennen aan de two-tone carrosserie. Bijvoorbeeld in de combinatie van het speciale New Boreal Blue, gecombineerd met een zwart dak en zwarte stijlen. Daarbij komen nieuwe 17-inch lichtmetalen wielen met tien spaken, zwart verchroomde wielmoeren, mat zilverkleurige accenten op de bumper en dorpels, en eveneens mat zilverkleurige 60th Anniversary-badges op de achterportieren. De Touring Sports krijgt daarnaast een extra accentstrip op de achterbumper.

Binnenin krijgen de speciale uitvoeringen instaplijsten met logo en zwarte stoffen vloermatten met zilverkleurige accenten. Wie liever een andere kleur rijdt, kan ook kiezen voor Platinum White Pearl of Ash Grey metallic.

Al met al moeten we zeggen dat we weleens uitbundiger jubileumedities van auto's hebben meegemaakt.

Lees ook Na zes jaar is er een nieuwe koploper bij de autodieven, en het is opnieuw een Toyota Na zes jaar is er een nieuwe meest gestolen auto van Nederland, en het is weer een Toyota

Motoren en levering

Onder de motorkap verandert er niets: de speciale editie is er met Toyota's vijfde generatie hybride-technologie, als 1,8-liter met 140 pk of een sportievere 2,0-liter met 178 pk. De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf medio september te bestellen. De prijzen worden later bekendgemaakt.

Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Sterallures
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact