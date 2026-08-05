Zo maakt Toyota zijn bestverkochte auto's vanaf 2027 nog beter

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Toyota staat bekend als hét hybridemerk: vorig jaar verkocht het merk bijvoorbeeld 4,4 miljoen hybrides, dit jaar schatten de Japanners zelfs de 5 miljoen te gaan bereiken. Reden genoeg dus om verder te investeren om de hybride aandrijflijn nog beter te maken.

Toyota bevestigde bij de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers dat de fabrieken in Japan tussen 2027 en 2028 overschakelen op nieuwe hybride-batterijen.

Productie verschuift naar nieuwe cellen

De eerste productielijnen die worden omgebouwd, moeten samen goed zijn voor zo'n 600.000 hybrides per jaar. Toyota houdt de deur open om die capaciteit later verder uit te breiden, mocht de vraag blijven groeien. De nieuwe batterijen komen niet alleen in Toyota's eigen modellen terecht, maar ook in hybrides van Lexus.

Zuiniger en efficiënter

Concrete cijfers over vermogen of verbruik houdt Toyota nog achter de hand. Wel noemt het merk zelf twee harde doelen: een hogere efficiëntie en een lager brandstofverbruik. Daarmee moeten de nieuwe batterijen de auto's, die al zo zuinig zijn, nóg zuiniger maken.

Veel details, zoals de exacte batterijchemie, houdt Toyota voorlopig voor zich. Wel is duidelijk dat het merk voorlopig vasthoudt aan de hybride, en die de komende jaren nog zuiniger wil maken.

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