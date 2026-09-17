Dit merk leek op sterven na dood, maar komt met tweede model binnen een maand

Nieuws

Nissan opent de aanval op het drukbezette SUV-segment in Europa met de hybride Kicks. De Nissan Kicks mikt op dezelfde kopersgroep als de Volkswagen T-Roc en de Toyota Yaris Cross.

Nissan gaat de Kicks, die in Japan, de VS en Latijns Amerika al een tijdje op de markt is, niet alleen in Europa verkopen. Het merk gaat de auto hier ook bouwen. Daarvoor investeert het 170 miljoen pond (ca. 198 miljoen euro) in zijn fabriek in Sunderland, Verenigd Koninkrijk. Daar moet de compacte crossover straks van de band rollen naast de Nissan Qashqai, Juke en Leaf.

Met onze gratis nieuwsbrief blijf je bij over de Kicks, voor niks!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Nissan Kicks is groter dan Yaris Cross

Met de komst van de 4,36 meter lange en 1,64 meter hoge Kicks mikt Nissan nadrukkelijk op kopers die nu uitkomen bij modellen als de Volkswagen T-Roc (4,37 m) en Toyota Yaris Cross (4,17 m). Opmerkelijk is dat Nissan de Kicks een B-segment SUV noemt, terwijl hij maar zo'n 5 centimeter minder in de lengte meet dan de Qashqai, die in het C-segment valt. Daarnaast zit de Kicks met zijn afmetingen ook heel dicht op de nieuwe Juke (groene auto hieronder).

Dat wordt nog lastig kiezen straks, voor de Nissan-fans. Al mikt de Juke met zijn uitgesproken vormgeving waarschijnlijk op een ander publiek dan de veel bravere Kicks en Qashqai. Dat geldt voor het nieuwe model nog sterker dan voor de huidige Juke.

Kicks alleen als hybride e-Power

De SUV wordt voor Europa leverbaar met Nissans hybride e-Power-aandrijflijn, waarmee het merk zijn geëlektrificeerde aanbod verder uitbreidt. Bij de e-Power-modellen worden de wielen elektrisch aangedreven, terwijl de verbrandingsmotor als generator voor de elektromotor fungeert. In Japan levert de combinatie van een 1,4-liter driecilinder en een elektromotor in de Kicks 143 pk. Het verbruik volgens de Japanse WLTC-methode bedraagt 3,9 l/100 km, oftewel 1 op 25,7.

Voor Nissan is de Europese introductie van de Kicks een belangrijke stap. De tweede generatie van het model wordt al gebouwd in Japan, Mexico en Brazilië voor andere markten. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 1,8 miljoen exemplaren verkocht in ruim 70 landen. Europa ontbrak tot nu toe echter op het lijstje.

De introductie van de Kicks is bovendien de tweede productaankondiging van Nissan in Europa deze maand. Eerder maakte het merk al bekend te werken aan een nieuwe kleine elektrische auto in het A-segment. Die krijgt die de naam Pixo en wordt volgende week onthuld. Dat wordt het Nissan-broertje van de Renault Twingo.

